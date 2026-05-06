Η συγκινητική ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη για τον γιο της

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και συναισθηματική ανάρτηση έκανε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά της. Η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το σπίτι της, όπου τη βλέπουμε να παίζει και να περνά χρόνο με τον 10 μηνών γιο της. Η ανάρτηση συγκίνησε, καθώς συνοδευόταν από λόγια γεμάτα συναίσθημα και μητρική αγάπη.

Στο κείμενό της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη περιέγραψε ότι ετοιμάζεται να φύγει για ένα επαγγελματικό ταξίδι διάρκειας τριών ημερών, κάτι που όπως φαίνεται της δημιουργεί έντονη συναισθηματική φόρτιση. Όπως ανέφερε, από τη στιγμή που ετοιμάζει τη βαλίτσα της, το μυαλό της βρίσκεται συνεχώς στο παιδί της, τονίζοντας πόσο δύσκολο της φαίνεται να τον αποχωριστεί έστω και για λίγες μέρες.

Παράλληλα, σημείωσε πως ξέρει ότι ο γιος της θα είναι σε καλά χέρια μαζί με τον πατέρα του και ότι θα περάσουν όμορφα, κάτι που την καθησυχάζει σε έναν βαθμό. Ωστόσο, δεν έκρυψε πως η σκέψη της απουσίας την επηρεάζει βαθιά, περιγράφοντας το πόσο έντονα βιώνει κάθε στιγμή μακριά του. Η ανάρτηση της αποτύπωσε με απλό και ειλικρινή τρόπο το συναίσθημα πολλών νέων μητέρων που προσπαθούν να ισορροπήσουν καριέρα και οικογένεια.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Κρήτη, σε μια όμορφη τελετή στον Άγιο Ιωάννη τον Ερημίτη, ενώ λίγους μήνες αργότερα υποδέχτηκαν τον γιο τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία. Η ίδια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση τους, τονίζοντας πως λειτουργούν ως ομάδα και μοιράζονται τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε αναφέρει πως νιώθει βαθιά αγάπη για τον σύζυγό της και θαυμασμό για τον τρόπο που στηρίζει την οικογένειά τους, ενώ δεν έχει κρύψει ότι η μητρότητα έχει φέρει νέες προκλήσεις αλλά και μεγαλύτερη πληρότητα στη ζωή της.

