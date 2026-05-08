Cinema 08.05.2026

Όταν ένα παιδί ζητά να μείνει μακριά από τη μητέρα του – Η νέα ταινία «Jimpa» θα σε καθηλώσει

Μια ταινία που ξεκινά σαν οικογενειακή επίσκεψη και καταλήγει σε μια βαθιά συναισθηματική αναμέτρηση με την αγάπη, την ταυτότητα και τις δύσκολες αποφάσεις
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν ταινίες που δεν βασίζονται σε μεγάλες ανατροπές ή εντυπωσιακά εφέ για να σε αγγίξουν. Υπάρχουν ιστορίες που λειτουργούν πιο βαθιά, πιο αθόρυβα, σχεδόν προσωπικά, σαν μια συζήτηση που ανοίγει ξαφνικά μπροστά σου και σε κάνει να σκεφτείς τη δική σου οικογένεια, τις δικές σου σχέσεις, τις δικές σου αλήθειες. Το «Jimpa», η νέα ταινία της Sophie Hyde που κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 14 Μαΐου, είναι ακριβώς μία από αυτές τις ταινίες.

Μετά την επιτυχία του «Good Luck to You, Leo Grande», η Sophie Hyde επιστρέφει με ένα βαθιά συναισθηματικό και ανθρώπινο δράμα που ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις από την πρεμιέρα του στο Sundance 2025. Και όχι άδικα. Το «Jimpa» δεν αφηγείται απλώς μια οικογενειακή ιστορία. Αγγίζει ζητήματα ταυτότητας, ελευθερίας, γονεϊκότητας και αποδοχής με έναν τρόπο που μοιάζει ταυτόχρονα τρυφερός και αφοπλιστικά ειλικρινής.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Hannah, μια σκηνοθέτρια που ταξιδεύει στο Άμστερνταμ μαζί με το τρανς, non-binary παιδί της, τον Frances, για να επισκεφθούν τον αγαπημένο τους παππού, τον Jim – ή αλλιώς «Jimpa», όπως τον φωνάζουν όλοι. Η σχέση ανάμεσα στον έφηβο και τον παππού του μοιάζει σχεδόν μαγνητική. Ο Jimpa είναι ένας άνθρωπος με παρελθόν, έντονη προσωπικότητα και μια ζωή γεμάτη αγώνες, εμπειρίες και ελευθερία. Και ίσως ακριβώς γι’ αυτό ο Frances νιώθει ότι κοντά του μπορεί να αναπνεύσει διαφορετικά.

Όταν όμως ο Frances εκφράζει την επιθυμία να μείνει μαζί του για έναν ολόκληρο χρόνο στο εξωτερικό, η Hannah έρχεται αντιμέτωπη όχι μόνο με τους φόβους της ως μητέρα, αλλά και με όλα όσα πίστευε μέχρι τώρα για την οικογένεια, την προστασία και την ανεξαρτησία. Μέσα από αυτή τη συναισθηματική σύγκρουση, η ταινία χτίζει μια αφήγηση γεμάτη λεπτές εντάσεις, συγκίνηση και αλήθειες που πολλές φορές αποφεύγουμε να κοιτάξουμε κατάματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τον πραγματικό παππού της σκηνοθέτριας, τον Αυστραλό ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστή Jim Hyde. Αυτό δίνει στην ταινία μια αυθεντικότητα που περνά σχεδόν σε κάθε σκηνή, καθώς δεν μοιάζει να προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να μιλήσει ανοιχτά για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος.

Η παρουσία της Olivia Colman στον πρωταγωνιστικό ρόλο προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος στην ταινία. Η βραβευμένη ηθοποιός καταφέρνει για ακόμη μία φορά να αποδώσει μια ηρωίδα εύθραυστη αλλά δυνατή, γεμάτη αντιφάσεις και αγάπη. Δίπλα της, ο John Lithgow δίνει ζωή στον «Jimpa» με έναν τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στη σοφία, τη γοητεία και την ανθρώπινη ευαλωτότητα.

Jimpa σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
