Η Κατερίνα Ζαρίφη στο OK!: «Η υποκριτική μού έγινε ανάγκη, το θέατρο είναι μια συναισθηματική αποκάλυψη»

Μια απολαυστική και άκρως εξομολογητική τηλεφωνική συνέντευξη παραχώρησε η Κατερίνα Ζαρίφη στον Θέμη Γεωργαντά και την εκπομπή OK!. Μέσα σε λίγα λεπτά, η στήλη «Themis is calling» μετατράπηκε σε ένα non-stop chat γεμάτο ειδήσεις για την επιστροφή της στο Θέατρο Άλσος, αποκαλύψεις για το κλίμα στα παρασκήνια του Buongiorno, αλλά και ένα απολαυστικό παιχνίδι ερωτήσεων που έβγαλε πολλές ειδήσεις.

Η Κατερίνα Ζαρίφη ετοιμάζεται να ανέβει ξανά στο θεατρικό σανίδι σε περίπου έναν μήνα, συμμετέχοντας στην πολυαναμενόμενη παράσταση «Το αγόρι απέναντι» στο Θέατρο Άλσος, η οποία είναι ντυμένη με τα διαχρονικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Μιλώντας για τη σχέση της με την υποκριτική, εξομολογήθηκε πως πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της: «Μου έγινε ανάγκη. Δεν το πίστευα παλιότερα όταν το άκουγα από άλλους ηθοποιούς, αλλά το θέατρο είναι μια συναισθηματική ντόπα που την καταλαβαίνεις μόνο όταν σταματάς. Έχει ένα x-ray, σε ξεγυμνώνει μπροστά στον κόσμο. Με έμαθε να έχω οικονομία στις φράσεις και στα χέρια μου, σε αντίθεση με την τηλεόραση όπου είμαστε πιο φανφαρόφιλοι».

Ο Θανάσης Πάτρας στο OK!: «Η εκπομπή μας υπάρχει για να φτιάχνει τη διάθεση του κόσμου»

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην περιστραφεί γύρω από την επιτυχημένη τηλεοπτική σεζόν στο Buongiorno του Mega. Η Κατερίνα Ζαρίφη δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη Φαίη Σκορδά, με τον Θέμη Γεωργαντά να συμφωνεί απόλυτα, έχοντας μοιραστεί μαζί της 5 χρόνια στο Πρωινό του ΑΝΤ1: «Η Φαίη είναι ειδική περίπτωση παρουσιάστριας. Είναι one of a kind γυναίκα, απίστευτα cool τύπισσα και τελείως ακομπλεξάριστη. Δεν θα σου πει ποτέ αν μίλησες παραπάνω, είναι χαρά της να μας βλέπει να βγαίνουμε μπροστά», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ περιέγραψε την καθημερινότητα στην εκπομπή, πλάι στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Άρη Καβατζίκη και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ως «μια πραγματική περιπέτεια κάθε μέρα».

Στο καθιερωμένο γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων του Θέμη Γεωργαντά, η Κατερίνα Ζαρίφη απάντησε σαν «πιστόλι», επιστρατεύοντας την αμεσότητα και το χιούμορ της. Περιγράφοντας τον εαυτό της με 3 λέξεις, αυτοσαρκάστηκε ως τρελή, υποχόνδρια και ανυπόμονη, ενώ αποκάλυψε πως το παρατσούκλι που τη συνόδευε όταν ήταν μικρή ήταν το «Αφρικαντέλα». Όσο για την προσωπική της ζωή, παραδέχτηκε πως αυτό που την εκνευρίζει περισσότερο στον σύντροφό της είναι η… απόλυτη ηρεμία του, ενώ στην ερώτηση για το αν συγχωρεί την απιστία, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική, φωνάζοντας χιουμοριστικά «Ποτέ! Θάνατος στον Βαραββά!».

Η συζήτηση πέρασε και σε πιο ιδιαίτερες εξομολογήσεις, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι η μεγαλύτερη ένοχη απόλαυσή της είναι ο συνδυασμός από τσιπς με σοκολάτα, ενώ θεωρεί ως το πιο σέξι στοιχείο πάνω της τη μύτη της. Παράλληλα, μοιράστηκε με τον Θέμη κάτι που ο πολύς κόσμος ενδεχομένως αγνοεί για εκείνη, εξομολογούμενη πως στην πραγματικότητα είναι πανευαίσθητη και κλαίει συνέχεια.

Το highlight της ανάκρισης, ωστόσο, ήρθε στο τέλος με το μεγάλο δίλημμα ανάμεσα στον Άρη Καβατζίκη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Η παρουσιάστρια προσπάθησε αρχικά να το αποφύγει, ρωτώντας τον Θέμη αν θέλει να τη βρουν «στη Σαλαμίνα μπετωμένη», όμως τελικά πήρε θέση ψηφίζοντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Όπως εξήγησε, τους συνδέουν πολλά περισσότερα χρόνια κοινής πορείας, ενώ κατέληξε με μια επική ατάκα, λέγοντας πως είτε το θέλουν είτε όχι, έχουν δώσει μια υπόσχεση: μαζί θα γυροκομηθούν!

Konnie Metaxa στο OK!: «Χτίζω το brand μου με βάση το ποια είμαι πραγματικά»

Η Αλεξία Κεφαλά στο OK!: «Η επαφή με τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό στο YouTube κανάλι μου»