«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ποια είναι η οικογένεια που κρύβει ο Δημήτρης;

Το νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha με δυνατές εξελίξεις, οικογενειακές εντάσεις και αποκαλύψεις που αλλάζουν τις ισορροπίες. Οι ήρωες βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με τις επιλογές τους, ενώ οι σχέσεις δοκιμάζονται σε ένα περιβάλλον όπου η πραγματικότητα και η εικόνα της συχνά μπερδεύονται.

Σε έναν κόσμο όπου οι οθόνες έχουν γίνει προέκταση της καθημερινότητας και η πραγματικότητα συχνά μοιάζει θολή, ο Νίκος και η Βιργινία προσπαθούν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που έσπασε τη σχέση τους και τους οδήγησε στην απόσταση. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και τα ανείπωτα λόγια δημιουργούν ένα συναισθηματικό αδιέξοδο που δύσκολα ξεπερνιέται.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια κρέπα φέρνει χάος στο επεισόδιο της Τετάρτης 13/5

Την ίδια στιγμή, ο Βίκτωρας αγωνιά μήπως η μητέρα του επιστρέψει και πάρει μακριά τον Δημήτρη, αφήνοντάς τον ξανά μόνο του, ενώ ο Δημήτρης παίρνει τη σημαντική απόφαση να συστήσει την Ελένη στην οικογένειά του. Όμως τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, καθώς πίσω από την εικόνα κρύβονται αλήθειες που ανατρέπουν όσα θεωρούσαν δεδομένα.

Παράλληλα, ο Πανούλης προσπαθεί να κερδίσει τη Στέλλα, με τον δρόμο προς την καρδιά της να περνά μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις που εμπλέκουν και την ξαδέρφη της. Σε άλλο σημείο της ιστορίας, ο Δημήτρης αρχίζει να ανησυχεί για σημάδια εθισμού του Βίκτωρα στις οθόνες, ενώ αντίστοιχη κουβέντα ανοίγει και ο Ηρακλής με τα πεθερικά του, ζητώντας τη βοήθεια του Ευριπίδη ώστε να στηρίξουν τον Στέλιο.

Στο ρόλο της Ζανέτ εμφανίζεται η ηθοποιός Μαρία Τσιμά, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη ένταση και βάθος στην εξέλιξη της ιστορίας.

