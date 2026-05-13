«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια κρέπα φέρνει χάος στο επεισόδιο της Τετάρτης 13/5

Στο αποψινό επεισόδιο της κωμικής σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που προβάλλεται στις 21:00 στον Alpha, οι ισορροπίες στο σπίτι του Νίκου δοκιμάζονται ξανά, αυτή τη φορά με έναν αρκετά… απρόσμενο τρόπο, καθώς μια κρέπα γίνεται η αφορμή για αναστάτωση και παρεξηγήσεις. Την ίδια στιγμή, οι ήρωες της σειράς βρίσκονται μπλεγμένοι σε νέες ερωτικές και οικογενειακές περιπέτειες, με τον καθένα να προσπαθεί να διαχειριστεί τα δικά του συναισθηματικά αδιέξοδα, ενώ οι σχέσεις μεταξύ τους γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες.

Στο νέο επεισόδιο, ο Δημήτρης αποφασίζει να παίξει ανοιχτά τα χαρτιά του απέναντι στην Ελένη και της ζητά να του αποκαλύψει ποιον αγαπά πραγματικά, εκείνον ή τον Πάρη. Η συζήτηση όμως δεν εξελίσσεται όπως περιμένει, καθώς η Ελένη τον φέρνει σε δύσκολη θέση ζητώντας του κάτι που εκείνος δεν έχει τολμήσει ποτέ να κάνει, ανεβάζοντας έτσι την ένταση μεταξύ τους σε άλλο επίπεδο.

Παράλληλα, ο Νίκος προσπαθεί να βρει μια στιγμή ηρεμίας και μοιράζεται με τον Κώστα τα προσωπικά του προβλήματα, όμως η ησυχία δεν κρατάει πολύ, καθώς συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις τον επαναφέρουν γρήγορα στην πραγματικότητα των πολύπλοκων σχέσεών του.

Την ίδια ώρα, η Βιργινία αποφασίζει να σπάσει τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Νίκο και βάζει στόχο να φέρει πίσω τη Ζωή στο σπίτι με κάθε κόστος, γεγονός που την οδηγεί σε μια απρόσμενη συνάντηση με τον Γιάννη, τον σύντροφο της Ζωής, προκαλώντας μια σειρά από παρεξηγήσεις και λανθασμένα συμπεράσματα στον Μανώλη, ο οποίος αρχίζει να πιστεύει ότι υπάρχει κρυφή σχέση. Μέσα σε όλο αυτό το χαοτικό σκηνικό, ο Πανούλης συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένος και ζητά τη βοήθεια της Τζένης και του Ηρακλή για να πλησιάσει τη Στέλλα, με μια ρομαντική αλλά άτυχη κίνηση να οδηγεί τελικά σε ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στο σπίτι του Νίκου.

