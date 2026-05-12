ΣΚΑΪ: Προσωρινή διακοπή του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα παίκτη – H επίσημη ανακοίνωση της Αcun Medya

Ο ΣΚΑΪ διακόπτει προσωρινά το Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα παίκτη - Δείτε τι συνέβη και τη νεότερη ενημέρωση της Acun Medya

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά τη μετάδοση του ριάλιτι Survivor, έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη σε παίκτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στον Άγιος Δομίνικος. Παράλληλα, επισημαίνεται πως η αναστολή θα διατηρηθεί μέχρι να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παίκτη, αλλά και μέχρι να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο σταθμός έλαβε άμεσα γνώση του συμβάντος και εξέφρασε τόσο τη βαθιά του λύπη όσο και τη συμπαράστασή του στον τραυματισμένο συμμετέχοντα και στους οικείους του. Τόνισε επίσης ότι η υγεία και η ασφάλεια των παικτών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή αναστολή της τηλεοπτικής προβολής μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση και την εξέλιξη της υγείας του παίκτη.

Ακολουθεί η νεότερη ανακοίνωση της Acun Medya:

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Προηγούμενως η εταιρεία είχε ενημερώσει το κοινό, ως εξής:

«Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR.

Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό. Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάστασή της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».

