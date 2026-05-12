Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Με λίγα υλικά και ελάχιστο χρόνο στην κουζίνα, μπορείς να ετοιμάσεις πιάτα που είναι και νόστιμα και υγιεινά

Αν θέλεις γρήγορα, υγιεινά και εύκολα γεύματα μέσα στην εβδομάδα, το κοτόπουλο είναι ίσως η πιο πρακτική επιλογή. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, συνδυάζεται με αμέτρητα υλικά και μπορεί να μετατραπεί από ένα απλό γεύμα σε κάτι πιο δημιουργικό χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη φαντασία και βασικά υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι.

Ακολουθούν 4 εύκολες και υγιεινές συνταγές με κοτόπουλο:

1. Σαλάτα κοτόπουλο με γιαούρτι και λαχανικά

Βράζεις ή ψήνεις στήθος κοτόπουλο και το κόβεις σε μικρά κομμάτια. Το ανακατεύεις με γιαούρτι, λίγο λεμόνι, αγγούρι, καρότο και λίγο ελαιόλαδο. Είναι ελαφριά, δροσερή και ιδανική για μεσημεριανό ή βραδινό.

2. Κοτόπουλο με ρύζι και λαχανικά στο τηγάνι

Σοτάρεις κοτόπουλο με λίγο ελαιόλαδο και προσθέτεις πιπεριές, κολοκύθι και καρότο. Συνοδεύεις με βρασμένο ρύζι. Ένα πλήρες γεύμα που γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

3. Wrap κοτόπουλο με αβοκάντο

Σε μια τορτίγια βάζεις ψητό κοτόπουλο, αβοκάντο, μαρούλι και ντομάτα. Προσθέτεις λίγο γιαούρτι ή μουστάρδα για έξτρα γεύση. Είναι ιδανικό για γρήγορο γεύμα στο χέρι.

4. Κοτόπουλο λεμονάτο στο φούρνο

Βάζεις κοτόπουλο σε ταψί με λεμόνι, ελαιόλαδο, ρίγανη και λίγο σκόρδο. Ψήνεται εύκολα και βγαίνει ζουμερό και αρωματικό, χωρίς πολλά υλικά ή προσπάθεια.

Το κοτόπουλο μπορεί να γίνει η βάση για δεκάδες γρήγορες και υγιεινές ιδέες, χωρίς να χρειάζεται να περνάς ώρες στην κουζίνα. Με απλές επιλογές και σωστούς συνδυασμούς, έχεις πάντα ένα ισορροπημένο γεύμα έτοιμο σε χρόνο ρεκόρ.

