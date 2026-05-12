«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Δημήτρης χάνει την Ελένη την τελευταία στιγμή και όλα αλλάζουν

Οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» αναμένεται να είναι καταιγιστικές, με τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, έντονες συγκρούσεις και ανατροπές που θα αλλάξουν τις ισορροπίες.

Ο Δημήτρης αποφασίζει να ακολουθήσει την καρδιά του και κάνει μια τελευταία προσπάθεια να προλάβει την πρόταση γάμου του Πάρη προς την Ελένη. Τρέχει κυριολεκτικά ενάντια στον χρόνο, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να της εκφράσει τα αληθινά του αισθήματα πριν να είναι αργά. Όταν όμως φτάνει στο εστιατόριο, διαπιστώνει πως έχει χάσει την ευκαιρία, αφού το ζευγάρι έχει ήδη αποχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, ο Ηρακλής αποφασίζει να δράσει κρυφά. Έχοντας συγκεντρώσει τα πράγματα του Στέλιου, σχεδιάζει να φύγουν χωρίς να το καταλάβει κανείς. Τα σχέδιά τους, ωστόσο, κινδυνεύουν να ανατραπούν όταν η Τζένη τους αντιλαμβάνεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους μεταπείσει.

Στο σπίτι του Νίκου, η ένταση κορυφώνεται όταν η Στέλλα αντιδρά έντονα στην πιθανότητα να ξεκινήσει η κόρη τους συνεδρίες με ψυχολόγο. Θεωρεί ότι πίσω από αυτή την απόφαση κρύβεται η επιθυμία του Νίκου να ξαναπλησιάσει τη Βιργινία, γεγονός που πυροδοτεί έναν νέο καβγά. Εξαντλημένος από τις διαρκείς κατηγορίες, ο Νίκος αποχωρεί από το σπίτι αναζητώντας λίγη ηρεμία.

Αντί να βρει τον Δημήτρη, καταλήγει να περάσει το βράδυ με τον γείτονά του, τον Κώστα. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση εξελίσσεται σε μια ουσιαστική στιγμή εκτόνωσης και συμπαράστασης, προσφέροντας στον Νίκο την ψυχική ανάσα που είχε ανάγκη.

Παράλληλα, ο Ευριπίδης παραμένει ανένδοτος και αρνείται να δεχτεί τη διανυκτέρευση στο συμφωνητικό που έχει συνάψει με τον Ηρακλή. Αυτή τη φορά, όμως, η στάση του φαίνεται να κλονίζεται από την παρέμβαση του εγγονού του, ο οποίος αποδεικνύεται ο μόνος που μπορεί να τον επηρεάσει.

Την ίδια ώρα, ο Μανώλης αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει όταν βλέπει τη Βιργινία να αποχαιρετά κρυφά έναν άγνωστο, νεαρό και ιδιαίτερα γοητευτικό άντρα, γεγονός που γεννά νέα ερωτήματα.

