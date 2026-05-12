TV 12.05.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Δημήτρης χάνει την Ελένη την τελευταία στιγμή και όλα αλλάζουν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ελένη απομακρύνεται από τον Δημήτρη, η ένταση ανάμεσα στον Νίκο και τη Στέλλα κορυφώνεται
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» αναμένεται να είναι καταιγιστικές, με τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, έντονες συγκρούσεις και ανατροπές που θα αλλάξουν τις ισορροπίες.

Δημήτρης - Ελένη

Ο Δημήτρης αποφασίζει να ακολουθήσει την καρδιά του και κάνει μια τελευταία προσπάθεια να προλάβει την πρόταση γάμου του Πάρη προς την Ελένη. Τρέχει κυριολεκτικά ενάντια στον χρόνο, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να της εκφράσει τα αληθινά του αισθήματα πριν να είναι αργά. Όταν όμως φτάνει στο εστιατόριο, διαπιστώνει πως έχει χάσει την ευκαιρία, αφού το ζευγάρι έχει ήδη αποχωρήσει.

ΣΚΑΪ: Προσωρινή διακοπή του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα παίκτη – H επίσημη ανακοίνωση της Αcun Medya

Την ίδια στιγμή, ο Ηρακλής αποφασίζει να δράσει κρυφά. Έχοντας συγκεντρώσει τα πράγματα του Στέλιου, σχεδιάζει να φύγουν χωρίς να το καταλάβει κανείς. Τα σχέδιά τους, ωστόσο, κινδυνεύουν να ανατραπούν όταν η Τζένη τους αντιλαμβάνεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους μεταπείσει.

Στο σπίτι του Νίκου, η ένταση κορυφώνεται όταν η Στέλλα αντιδρά έντονα στην πιθανότητα να ξεκινήσει η κόρη τους συνεδρίες με ψυχολόγο. Θεωρεί ότι πίσω από αυτή την απόφαση κρύβεται η επιθυμία του Νίκου να ξαναπλησιάσει τη Βιργινία, γεγονός που πυροδοτεί έναν νέο καβγά. Εξαντλημένος από τις διαρκείς κατηγορίες, ο Νίκος αποχωρεί από το σπίτι αναζητώντας λίγη ηρεμία.

Ηρακλής - Στέλιος - Τζένη

Αντί να βρει τον Δημήτρη, καταλήγει να περάσει το βράδυ με τον γείτονά του, τον Κώστα. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση εξελίσσεται σε μια ουσιαστική στιγμή εκτόνωσης και συμπαράστασης, προσφέροντας στον Νίκο την ψυχική ανάσα που είχε ανάγκη.

Παράλληλα, ο Ευριπίδης παραμένει ανένδοτος και αρνείται να δεχτεί τη διανυκτέρευση στο συμφωνητικό που έχει συνάψει με τον Ηρακλή. Αυτή τη φορά, όμως, η στάση του φαίνεται να κλονίζεται από την παρέμβαση του εγγονού του, ο οποίος αποδεικνύεται ο μόνος που μπορεί να τον επηρεάσει.

Νίκος - Κώστας

Την ίδια ώρα, ο Μανώλης αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει όταν βλέπει τη Βιργινία να αποχαιρετά κρυφά έναν άγνωστο, νεαρό και ιδιαίτερα γοητευτικό άντρα, γεγονός που γεννά νέα ερωτήματα.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η πρόταση γάμου που αλλάζει τα πάντα στο επεισόδιο της Δευτέρας 11/5

«Extreme Makeover: Home Edition» – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ALPHA μπαμπά σ' αγαπώ ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να μην φαίνεσαι αγνώριστος με τα φίλτρα – 5 hacks που θα σε σώσουν

Πώς να μην φαίνεσαι αγνώριστος με τα φίλτρα – 5 hacks που θα σε σώσουν

12.05.2026
Επόμενο
Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

12.05.2026

Δες επίσης

ΣΚΑΪ: Προσωρινή διακοπή του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα παίκτη – H επίσημη ανακοίνωση της Αcun Medya
TV

ΣΚΑΪ: Προσωρινή διακοπή του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα παίκτη – H επίσημη ανακοίνωση της Αcun Medya

12.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η πρόταση γάμου που αλλάζει τα πάντα στο επεισόδιο της Δευτέρας 11/5
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η πρόταση γάμου που αλλάζει τα πάντα στο επεισόδιο της Δευτέρας 11/5

11.05.2026
«Extreme Makeover: Home Edition» – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα
TV

«Extreme Makeover: Home Edition» – Ξεκίνησαν τα γυρίσματα

11.05.2026
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια
TV

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια

11.05.2026
Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση που απογείωσε το Eurovision special του YFSF
TV

Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση που απογείωσε το Eurovision special του YFSF

11.05.2026
YFSF: Η Μαριάντα Πιερίδη «σάρωσε» ως JJ και πήρε τη νίκη στο Eurovision special επεισόδιο
TV

YFSF: Η Μαριάντα Πιερίδη «σάρωσε» ως JJ και πήρε τη νίκη στο Eurovision special επεισόδιο

11.05.2026
«Your Face Sounds Familiar»: 10 αξέχαστες εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία
TV

«Your Face Sounds Familiar»: 10 αξέχαστες εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία

10.05.2026
Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο
TV

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο

08.05.2026
«Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια: Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα επεισόδιο «γιορτή»
TV

«Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια: Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα επεισόδιο «γιορτή»

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια