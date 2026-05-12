Social & Tech 12.05.2026

Πώς να μην φαίνεσαι αγνώριστος με τα φίλτρα – 5 hacks που θα σε σώσουν

Τα μικρά και έξυπνα tricks που κρατούν την εικόνα σου φυσική, ισορροπούν την επεξεργασία και δεν σου στερούν την αυθεντικότητα στο feed σου
Πόπη Βασιλείου

Στα social media τα φίλτρα έχουν γίνει σχεδόν δεύτερη φύση. Μια φωτογραφία σπάνια ανεβαίνει όπως τραβήχτηκε, και αυτό από μόνο του δεν είναι απαραίτητα κακό. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η επεξεργασία δεν «διορθώνει» απλώς την εικόνα, αλλά τη μετατρέπει σε κάτι τελείως διαφορετικό από εσένα. Εκεί αρχίζει να χάνεται η ισορροπία ανάμεσα στην αισθητική και την αυθεντικότητα, και η εικόνα που προβάλλεις γίνεται περισσότερο κατασκευή παρά στιγμή.

1. Διάλεξε φίλτρα που βελτιώνουν, όχι που αλλάζουν

Προτίμησε φίλτρα που ρυθμίζουν φωτισμό, αντίθεση και χρώμα, χωρίς να αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου. Αν δεν σε αναγνωρίζεις εύκολα στη φωτογραφία, το φίλτρο είναι υπερβολικό.

2. Κράτα μικρές και σταθερές ρυθμίσεις

Μην αλλάζεις κάθε φορά τελείως στυλ επεξεργασίας. Μια ήπια, σταθερή αισθητική βοηθά να παραμένεις αναγνωρίσιμος και να μη δημιουργείται «διαφορετικό πρόσωπο» σε κάθε ανάρτηση.

3. Απόφυγε τις έντονες αλλαγές στο πρόσωπο

Φίλτρα που μικραίνουν μύτη, αλλάζουν σχήμα προσώπου ή μεγαλώνουν υπερβολικά μάτια μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά στην αρχή, αλλά απομακρύνουν πολύ την εικόνα σου από την πραγματικότητα.

Γυναίκα κρατάει smartphone και κάνει σκρολάρισμα στο Instagram.
Μια γυναίκα χρησιμοποιεί το κινητό της τηλέφωνο για να περιηγηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4. Έλεγξε το αποτέλεσμα χωρίς φίλτρο

Πριν ανεβάσεις κάτι, δες τη φωτογραφία και χωρίς επεξεργασία. Αν η διαφορά είναι μεγάλη, μάλλον έχεις ξεπεράσει το όριο.

5. Μην κυνηγάς την «τέλεια» εικόνα

Στόχος δεν είναι η απόλυτα άψογη εμφάνιση, αλλά μια φυσική εκδοχή σου που αποδίδει σωστά τη στιγμή. Η υπερβολή κουράζει και σε απομακρύνει από την αυθεντικότητά σου.

Νεαρή γυναίκα βγάζει selfie με το κινητό της σε εξωτερικό χώρο το φθινόπωρο.

Τελικά, η σωστή χρήση των φίλτρων δεν έχει να κάνει με κανόνες, αλλά με μέτρο. Το ζητούμενο δεν είναι να τα αποφύγεις, αλλά να τα χρησιμοποιείς με τρόπο που αναδεικνύει τη στιγμή χωρίς να σβήνει το πρόσωπό σου μέσα από αυτήν. Όσο πιο κοντά μένεις στον εαυτό σου, τόσο πιο «καθαρή» γίνεται και η εικόνα που δείχνεις προς τα έξω.

Panathēnea 2026: Η Αθήνα ως πανευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό

«Μπαμπά, σ' αγαπώ»: Ο Δημήτρης χάνει την Ελένη την τελευταία στιγμή και όλα αλλάζουν

