Panathēnea 2026: Η Αθήνα ως πανευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό

Τα Panathēnea, το διεθνές φεστιβάλ-σταθμός καινοτομίας για την τεχνολογία και τις τέχνες, επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά, στις 27-29 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Με τη συμμετοχή 10.000 συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο, η φετινή διοργάνωση καθιερώνει την ελληνική πρωτεύουσα ως έναν στρατηγικό κόμβο συνάντησης για το παγκόσμιο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και των τεχνών.

Επενδυτικά κεφάλαια άνω των $400 δισ. στην Αθήνα

Τα Panathēnea αποτελούν μία από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις της παγκόσμιας επενδυτικής ελίτ που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η διοργάνωση, η οποία φέρει τη σφραγίδα του Lars Rasmussen (συνδημιουργού των Google Maps), φέρνει φέτος στο Ζάππειο εκπροσώπους κορυφαίων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως τα Accel (Facebook, Spotify), Sequoia Capital (Apple, OpenAI) και Index Ventures. Οι φετινοί συμμετέχοντες διαχειρίζονται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα $400 δισ. και έρχονται στην Αθήνα με στόχο τη δικτύωση με το εγχώριο οικοσύστημα, αναζητώντας την επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία σε τομείς αιχμής.

Το τεχνολογικό σκέλος της διοργάνωσης καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης καινοτομίας, με περισσότερες από 70 παράλληλες εκδηλώσεις εστιασμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), την Άμυνα (Defense Tech), το Fintech και τη Ρομποτική. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από ιδρυτές εταιρειών-μονόκερων (unicorns), όπως της πλατφόρμας μετακίνησης Bolt (με τον νεότερο δισεκατομμυριούχο της Ευρώπης, Markus Villig), της ElevenLabs (ηγέτιδα στο AI audio) και της Deel (με αποτίμηση $12 δισ.). Τη διοργάνωση πλαισιώνουν ανώτατα στελέχη από τους κολοσσούς OpenAI, NVIDIA, Google και Microsoft, προσφέροντας σπάνια πρόσβαση στη γνώση και τη στρατηγική των εταιρειών που διαμορφώνουν τον κόσμο.

Συνάντηση κορυφαίων σκηνοθετών και μουσικών

Η φετινή διοργάνωση εισάγει τις τέχνες στο πρόγραμμά της, με εστίαση στον κινηματογράφο και στη μουσική. Ξεχωρίζει η παρουσία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Barry Jenkins (Moonlight, 2016), ο οποίος θα μοιραστεί την εμπειρία του στη σκηνοθεσία και παραγωγή κινηματογράφου. Στρατηγικές συνεργασίες θα ενώσουν τους δύο αυτούς δημιουργικούς κλάδους με πολιτιστικούς φορείς όπως την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Onassis ONX, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το CINOBO, κ.α.

Παράλληλα, η πόλη θα «ζωντανέψει» με περισσότερες από 70 παράλληλες εκδηλώσεις, από εξειδικευμένα workshops για AI, Fintech και Ρομποτική, μέχρι night runs και προβολές σε θερινούς κινηματογράφους.

Μια πρωτοβουλία με διεθνή αντίκτυπο

Τα Panathēnea ξεκίνησαν ως μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πέντε φοιτητών με τη στήριξη του Lars Rasmussen (συνδημιουργού των Google Maps). Σήμερα, αποτελούν θεσμό που υποστηρίζεται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με Μεγάλους Χορηγούς όπως οι Aegean Airlines και Εθνική Τράπεζα για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και οι ΔΕΗ, Kaizen Gaming και Mastercard. Παράλληλα, η διοργάνωση υλοποιείται με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Τα Panathēnea 2026 τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Ο Λευτέρης Κατσιαδάκης, CEO των Panathēnea, σημειώνει:

«Η Αθήνα ήταν πάντα ένας κόμβος δημιουργίας. Με τα Panathēnea δημιουργούμε τον χώρο όπου οι πιο καινοτόμες επιχειρήσεις και δημιουργοί συναντώνται για να αναπτύξουν λύσεις στις προκλήσεις της εποχής μας. Ενισχύουμε τον ρόλο της πόλης στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας, δημιουργώντας ένα hub για όλους όσοι φιλοδοξούν να αλλάξουν τον κόσμο».

Μεγάλο Street Party για την πόλη

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου με ένα φαντασμαγορικό street party μπροστά από το Ζάππειο, σε συνεργασία με την Endeavor Greece. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό, με διεθνείς DJs να δίνουν το ρυθμό σε μια γιορτή καινοτομίας για όλους τους Αθηναίους και Αθηναίες.

