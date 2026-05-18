Cinema 18.05.2026

«Hidari»: Η συμμετοχή του Keanu Reeves στην stop-motion ταινία για τον Hidari Jingorō

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Όταν το Hollywood συναντά τη stop-motion: Η συμμετοχή του Keanu Reeves που κάνει το «Hidari» παγκόσμιο talk of the town
Πόπη Βασιλείου

Η είδηση της συμμετοχής του Keanu Reeves στην επερχόμενη stop-motion μεγάλου μήκους ταινία «Hidari» προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή. Ο γνωστός ηθοποιός θα δανείσει τη φωνή του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του θρυλικού τεχνίτη Hidari Jingorō, σε μια παραγωγή που συνδυάζει ιαπωνική παράδοση και σύγχρονη κινηματογραφική τεχνολογία.

Ο Keanu Reeves στην πρεμιέρα της ταινίας Ballerina στο Λονδίνο, ποζάροντας στο κόκκινο χαλί.
epa12126420 Canadian actor Keanu Reeves poses on the carpet at the world premiere of ‘Ballerina’, a John Wick spin-off, at Cineworld Leicester Square in London, Britain, 22 May 2025. EPA/TOLGA AKMEN

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Animation του Annecy στις Κάννες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από μια ταινία που ήδη θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξη. Καθώς εσύ βλέπεις την είδηση να ταξιδεύει, γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συμμετοχή γνωστού ηθοποιού, αλλά για ένα project που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει το stop-motion animation σε μεγάλη κλίμακα.

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt

Η Hidari ξεκίνησε ως μια μικρού μήκους ταινία που κυκλοφόρησε στο YouTube το 2023 και έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περίπου 5 εκατομμύρια προβολές. Η εντυπωσιακή αισθητική της, με χειροποίητες μαριονέτες και δυναμική κινηματογράφηση, οδήγησε σε διεθνή αναγνώριση και παρουσία σε περισσότερα από 20 φεστιβάλ. Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη μετατροπή της ιδέας σε πλήρη μεγάλου μήκους ταινία 90 λεπτών, με σκηνοθέτη τον Masashi Kawamura, γνωστό για τη δημιουργική του προσέγγιση σε διαφημίσεις, μουσικά βίντεο και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις. Η παραγωγή αναπτύσσεται από τα στούντιο Whatever, Tecarat και dwarf studios, τα οποία έχουν ήδη ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του animation.

Η ιστορία της Hidari ακολουθεί τον Hidari Jingorō, έναν τεχνίτη που προδίδεται κατά την ανακατασκευή του Edo Castle και χάνει τον μέντορά του, την αρραβωνιαστικιά του και το δεξί του χέρι. Με τη βοήθεια μηχανικών προσθετικών που δημιουργεί ο ίδιος, ξεκινά ένα ταξίδι εκδίκησης, έχοντας στο πλευρό του τη μυστηριώδη «Κοιμωμένη Γάτα».

Η συμμετοχή του Keanu Reeves προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή δυναμική στο project, το οποίο ήδη συζητιέται ως μία από τις πιο ιδιαίτερες animation παραγωγές των επόμενων ετών. Παρότι η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, εκτιμάται ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα μετά από φεστιβαλικές προβολές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αναμονή γύρω από το τελικό αποτέλεσμα.

Η RAYE κατακτά το Hollywood με τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hidari Keanu Reeves ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ποια είναι η οικογένεια που κρύβει ο Δημήτρης;

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ποια είναι η οικογένεια που κρύβει ο Δημήτρης;

18.05.2026
Επόμενο
Το δίδυμο της επιτυχίας: Η αργή, σταθερή και απόλυτα επική πορεία προς τη νίκη της Eurovision

Το δίδυμο της επιτυχίας: Η αργή, σταθερή και απόλυτα επική πορεία προς τη νίκη της Eurovision

18.05.2026

Δες επίσης

«Kylie»: Η εξομολόγησή της Kylie Minogue για τον έρωτα που την «πλήγωσε» όσο κανείς άλλος
Cinema

«Kylie»: Η εξομολόγησή της Kylie Minogue για τον έρωτα που την «πλήγωσε» όσο κανείς άλλος

18.05.2026
«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο
Cinema

«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο

18.05.2026
«Camp Rock 3»: Η Disney ξαναφέρνει τη μαγεία των 2000s με τους Jonas Brothers
Cinema

«Camp Rock 3»: Η Disney ξαναφέρνει τη μαγεία των 2000s με τους Jonas Brothers

18.05.2026
«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη
Cinema

«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη

18.05.2026
Σχεδόν έτοιμη η 4η season του Maestro – Νέο πλάνο από τα γυρίσματα στα social media
Cinema

Σχεδόν έτοιμη η 4η season του Maestro – Νέο πλάνο από τα γυρίσματα στα social media

15.05.2026
Ποιος θα είναι ο επόμενος 007 – Ξεκίνησε το casting για τον νέο James Bond
Cinema

Ποιος θα είναι ο επόμενος 007 – Ξεκίνησε το casting για τον νέο James Bond

15.05.2026
Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt
Cinema

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt

14.05.2026
Το «Margo’s Got Money Troubles» επιστρέφει για 2η σεζόν στο Apple TV+
Cinema

Το «Margo’s Got Money Troubles» επιστρέφει για 2η σεζόν στο Apple TV+

14.05.2026
10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα
Cinema

10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα

14.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη