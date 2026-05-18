«Hidari»: Η συμμετοχή του Keanu Reeves στην stop-motion ταινία για τον Hidari Jingorō

Η είδηση της συμμετοχής του Keanu Reeves στην επερχόμενη stop-motion μεγάλου μήκους ταινία «Hidari» προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή. Ο γνωστός ηθοποιός θα δανείσει τη φωνή του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του θρυλικού τεχνίτη Hidari Jingorō, σε μια παραγωγή που συνδυάζει ιαπωνική παράδοση και σύγχρονη κινηματογραφική τεχνολογία.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Animation του Annecy στις Κάννες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από μια ταινία που ήδη θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξη. Καθώς εσύ βλέπεις την είδηση να ταξιδεύει, γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συμμετοχή γνωστού ηθοποιού, αλλά για ένα project που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει το stop-motion animation σε μεγάλη κλίμακα.

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt

Η Hidari ξεκίνησε ως μια μικρού μήκους ταινία που κυκλοφόρησε στο YouTube το 2023 και έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περίπου 5 εκατομμύρια προβολές. Η εντυπωσιακή αισθητική της, με χειροποίητες μαριονέτες και δυναμική κινηματογράφηση, οδήγησε σε διεθνή αναγνώριση και παρουσία σε περισσότερα από 20 φεστιβάλ. Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη μετατροπή της ιδέας σε πλήρη μεγάλου μήκους ταινία 90 λεπτών, με σκηνοθέτη τον Masashi Kawamura, γνωστό για τη δημιουργική του προσέγγιση σε διαφημίσεις, μουσικά βίντεο και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις. Η παραγωγή αναπτύσσεται από τα στούντιο Whatever, Tecarat και dwarf studios, τα οποία έχουν ήδη ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του animation.

Η ιστορία της Hidari ακολουθεί τον Hidari Jingorō, έναν τεχνίτη που προδίδεται κατά την ανακατασκευή του Edo Castle και χάνει τον μέντορά του, την αρραβωνιαστικιά του και το δεξί του χέρι. Με τη βοήθεια μηχανικών προσθετικών που δημιουργεί ο ίδιος, ξεκινά ένα ταξίδι εκδίκησης, έχοντας στο πλευρό του τη μυστηριώδη «Κοιμωμένη Γάτα».

Η συμμετοχή του Keanu Reeves προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή δυναμική στο project, το οποίο ήδη συζητιέται ως μία από τις πιο ιδιαίτερες animation παραγωγές των επόμενων ετών. Παρότι η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, εκτιμάται ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα μετά από φεστιβαλικές προβολές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αναμονή γύρω από το τελικό αποτέλεσμα.

Η RAYE κατακτά το Hollywood με τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο