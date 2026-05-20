Μουσική 20.05.2026

Από τα viral παιδικά remix στη Disney – Ο Lenny Pearce μετατρέπει το «toddler techno» σε παγκόσμιο φαινόμενο

Η πιο απρόβλεπτη μουσική τάση του TikTok περνά πλέον στο Disney+ και φέρνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή οικογενειακής ψυχαγωγίας
Πόπη Βασιλείου

Η εποχή που τα viral videos έμεναν απλώς λίγες μέρες στην κορυφή του internet φαίνεται πως ανήκει πια στο παρελθόν. Σήμερα, μια δημιουργική ιδέα μπορεί να ξεκινήσει από ένα μικρό studio, να γίνει trend μέσα σε λίγες ώρες και τελικά να καταλήξει στα γραφεία των μεγαλύτερων entertainment κολοσσών του πλανήτη. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Lenny Pearce, τον DJ που κατάφερε να μετατρέψει παιδικά τραγούδια σε εκρηκτικά techno remix και να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο μουσικό «σύμπαν» που λατρεύτηκε από παιδιά, γονείς αλλά και εκατομμύρια χρήστες στα social media. Και τώρα, το άλλοτε viral «toddler techno» δεν είναι απλώς ένα internet trend, αλλά ένα φιλόδοξο Disney-backed project που ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική του θέση στο Disney+, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον κόσμο της οικογενειακής ψυχαγωγίας.

Ο DJ και παραγωγός, που έγινε γνωστός μέσα από τα viral «toddler techno» remix του – δηλαδή παιδικά τραγούδια μεταμορφωμένα σε high-energy dance και techno tracks – κατάφερε να κάνει κάτι που λίγοι θα περίμεναν: να τραβήξει το ενδιαφέρον της Disney. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Lenny Pearce υπέγραψε development deal με τη Disney, με στόχο να εξελιχθεί το ιδιαίτερο concept του σε ολοκληρωμένο entertainment project που θα περιλαμβάνει μουσική, storytelling αλλά και οικογενειακό περιεχόμενο για το Disney+.

Και κάπως έτσι, ένα project που ξεκίνησε από playful edits στα social media περνά πλέον σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Το «toddler techno» δεν είναι απλώς μια αστεία ιδέα. Είναι μια νέα μορφή οικογενειακής διασκέδασης που συνδυάζει τον παιδικό κόσμο με την ενέργεια της dance μουσικής, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που καταφέρνει να λειτουργεί ταυτόχρονα για παιδιά και γονείς. Αυτός είναι και ο λόγος που τα videos του Lenny Pearce έγιναν τόσο γρήγορα viral. Οι γονείς έβλεπαν τα παιδιά τους να χορεύουν ασταμάτητα, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι διασκέδαζαν ακούγοντας γνώριμους ηλεκτρονικούς ρυθμούς που θύμιζαν club culture και festival σκηνές.

Η Disney φαίνεται πως αντιλήφθηκε αμέσως τη δυναμική αυτής της ιδέας. Σε μια εποχή όπου οι streaming πλατφόρμες αναζητούν συνεχώς νέες μορφές family content, το «toddler techno» μοιάζει ιδανικό για τη νέα γενιά θεατών που μεγαλώνει μέσα στο TikTok, το YouTube και τα short-form videos. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική παραγωγή. Αντίθετα, το concept του Lenny Pearce αναπτύσσεται ως πολυδιάστατο project που θα συνδυάζει ήχο, αφήγηση, χαρακτήρες και οικογενειακή ψυχαγωγία.

Αυτό σημαίνει πως το Disney+ ενδέχεται να αποκτήσει στο μέλλον πρωτότυπες σειρές, μουσικά specials ή ακόμη και animated περιεχόμενο βασισμένο στη φιλοσοφία του «toddler techno».

