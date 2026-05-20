Μουσική 20.05.2026

Ο Drake έγραψε ιστορία στα Spotify charts με πλήρη κατάληψη σε albums και songs debu

Πόπη Βασιλείου

Ο Drake επιστρέφει και αυτή τη φορά δεν μιλάμε απλά για μια ακόμη επιτυχημένη κυκλοφορία. Μιλάμε για μια σχεδόν πρωτοφανή κατάληψη των Spotify charts, που δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη που εξακολουθεί να έχει στη global μουσική σκηνή. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, το νέο του υλικό έγινε θέμα συζήτησης σε όλο το internet, με τα streams να εκτοξεύονται και τα charts να αλλάζουν μορφή.

Συγκεκριμένα, ο Drake κατέχει αυτή τη στιγμή και τις 3 κορυφαίες θέσεις στο chart Top Albums Debut του Spotify και όλες τις 10 θέσεις στο chart Global Top Songs Debut, μια επίδοση που δύσκολα συναντάς ακόμα και στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες παγκοσμίως. Το αποτέλεσμα είναι ένα chart που ουσιαστικά «ντύνεται» με το όνομά του από πάνω μέχρι κάτω.

Στην κορυφή του Top Albums Debut chart βρίσκεται το «Iceman», το project που φαίνεται να έχει τραβήξει τη μεγαλύτερη προσοχή από τους fans, κατακτώντας αμέσως την πρώτη θέση και θέτοντας τον ρυθμό για όλη την υπόλοιπη κατάταξη.

Ακριβώς από κάτω, στη 2η θέση, βρίσκεται το «Maid of Honour», συνεχίζοντας το εντυπωσιακό σερί του Drake, ενώ στην 3η θέση ολοκληρώνει την τριάδα το «Habibti», επιβεβαιώνοντας ότι το νέο του drop δεν έχει απλώς ένα δυνατό κομμάτι, αλλά συνολική κυριαρχία σε επίπεδο project.

Το πραγματικό όμως σοκ έρχεται στο Global Top Songs Debut chart, όπου ο Drake δεν περιορίζεται απλώς στις πρώτες θέσεις, αλλά καταλαμβάνει και τις 10 πρώτες συνολικά, κάτι που μετατρέπει ουσιαστικά το chart σε πλήρη επικράτησή του.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλά μια ακόμη επιτυχία. Είναι μια ένδειξη του πόσο ισχυρή παραμένει η επιρροή του Drake στη streaming εποχή, όπου κάθε κυκλοφορία του δεν λειτουργεί μόνο ως μουσικό γεγονός, αλλά ως παγκόσμιο cultural moment που αλλάζει τα δεδομένα μέσα σε ώρες.

