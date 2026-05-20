Cinema 20.05.2026

Michael Fassbender – Alicia Vikander: Το ζευγάρι που γεννήθηκε στα γυρίσματα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ταινία «Hope» φέρνει ξανά μαζί Michael Fassbender και Alicia Vikander σε μια sci-fi ιστορία που ήδη συζητιέται έντονα από την πρεμιέρα στις Κάννες
Πόπη Βασιλείου

Η επιστροφή του Michael Fassbender και της Alicia Vikander στη μεγάλη οθόνη τραβά ξανά τα βλέμματα του Hollywood, καθώς το ζευγάρι που γεννήθηκε μέσα από τον κινηματογράφο ετοιμάζεται να μοιραστεί ξανά το ίδιο πλατό. Η ιστορία τους ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας «The Light Between Oceans», όπου οι δυο τους ερωτεύτηκαν, και έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν, γράφοντας το δικό τους chapter τόσο στη ζωή όσο και στην καριέρα τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τώρα, σχεδόν μια δεκαετία μετά, οι Michael Fassbender και Alicia Vikander επιστρέφουν μαζί στη νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας «Hope», του σκηνοθέτη Na Hong-jin, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2026. Η κοινή τους εμφάνιση στο red carpet αλλά και στη συνέντευξη Τύπου προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που συνεργάζονται ξανά μετά το 2016.

Jennifer Lopez – Ben Affleck: Η πολυσυζητημένη έπαυλη των 38.000 τ.μ. ξανά στην αγορά

Στην πρεμιέρα του «Hope», οι δυο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί με ένα εντυπωσιακό cast, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Taylor Russell, Cameron Britton, Hwang Jung-min, Jung Ho-yeon και Jo In-sung, δημιουργώντας ένα διεθνές ensemble που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ταινία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Hope» τοποθετείται σε ένα sci-fi σκηνικό με έντονα στοιχεία αγωνίας και καταστροφής, όπου, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, εξωγήινη απειλή φέρνει χάος σε μια απομονωμένη κοινότητα. Η Alicia Vikander και ο Michael Fassbender, μαζί με τη Taylor Russell, υποδύονται χαρακτήρες που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ιστορίας επιβίωσης και σύγκρουσης.

Η Alicia Vikander μίλησε με χιούμορ για το project, αποκαλύπτοντας πως ο σκηνοθέτης την προσέγγισε με μια απρόσμενη ιδέα που περιλάμβανε…«εξωγήινους», κάτι που την έκανε να πει αμέσως το «ναι». Από την πλευρά του, ο Michael Fassbender σχολίασε γελώντας πως η συμμετοχή του προέκυψε απλά επειδή «του το είπε η Alicia». Η επανασύνδεση του ζευγαριού στη μεγάλη οθόνη δημιουργεί ήδη buzz στο κινηματογραφικό κοινό, όχι μόνο λόγω της προσωπικής τους ιστορίας, αλλά και λόγω της έντονης καλλιτεχνικής χημείας που είχαν δείξει στο παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με το «Hope» να σηματοδοτεί την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά από χρόνια, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο αν αυτή η συνεργασία θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερα κοινά projects στο μέλλον, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους παραμένει δυνατή τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης.

«I Play Rocky»: Ο Anthony Ippolito στον πιο καθοριστικό ρόλο της χρονιάς ως νεαρός Sylvester Stallone

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alicia Vikander Hollywood Michael Fassbender ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Drake έγραψε ιστορία στα Spotify charts με πλήρη κατάληψη σε albums και songs debu

Ο Drake έγραψε ιστορία στα Spotify charts με πλήρη κατάληψη σε albums και songs debu

20.05.2026
Επόμενο
Helmet hair: Η νέα τάση στα μαλλιά που αντικαθιστά το sleek bun

Helmet hair: Η νέα τάση στα μαλλιά που αντικαθιστά το sleek bun

20.05.2026

Δες επίσης

Η Amazon αποκτά το «Pumping Black» με Natalie Portman και Jonathan Bailey – Η συμφωνία που ταράζει τις Κάννες
Cinema

Η Amazon αποκτά το «Pumping Black» με Natalie Portman και Jonathan Bailey – Η συμφωνία που ταράζει τις Κάννες

19.05.2026
«Emily in Paris»: Tα πολύωρα γυρίσματα στη Μύκονο – Η Lily Collins τραβά όλα τα βλέμματα
Cinema

«Emily in Paris»: Tα πολύωρα γυρίσματα στη Μύκονο – Η Lily Collins τραβά όλα τα βλέμματα

19.05.2026
H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα
Celeb News

H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα

19.05.2026
Θες να δεις ταινία στο μπαλκόνι τώρα που καλοκαίριασε; Αυτές οι 5 ταινίες θα σε ταξιδέψουν
Cinema

Θες να δεις ταινία στο μπαλκόνι τώρα που καλοκαίριασε; Αυτές οι 5 ταινίες θα σε ταξιδέψουν

19.05.2026
«Hidari»: Η συμμετοχή του Keanu Reeves στην stop-motion ταινία για τον Hidari Jingorō
Cinema

«Hidari»: Η συμμετοχή του Keanu Reeves στην stop-motion ταινία για τον Hidari Jingorō

18.05.2026
«Kylie»: Η εξομολόγησή της Kylie Minogue για τον έρωτα που την «πλήγωσε» όσο κανείς άλλος
Cinema

«Kylie»: Η εξομολόγησή της Kylie Minogue για τον έρωτα που την «πλήγωσε» όσο κανείς άλλος

18.05.2026
«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο
Cinema

«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο

18.05.2026
«Camp Rock 3»: Η Disney ξαναφέρνει τη μαγεία των 2000s με τους Jonas Brothers
Cinema

«Camp Rock 3»: Η Disney ξαναφέρνει τη μαγεία των 2000s με τους Jonas Brothers

18.05.2026
«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη
Cinema

«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη