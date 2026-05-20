Helmet hair: Η νέα τάση στα μαλλιά που αντικαθιστά το sleek bun

Το επόμενο μεγάλο hair trend είναι εδώ και έρχεται να αντικαταστήσει τον απόλυτο κυρίαρχο των τελευταίων ετών, το διάσημο sleek bun, αλλάζοντας τα δεδομένα στο καθημερινό styling. Ο λόγος για το εντυπωσιακό helmet hair, το look που ξεκίνησε ως το αγαπημένο μυστικό των celebrities για να παρατείνουν έξυπνα τον χρόνο ανάμεσα στα λουσίματα και πλέον έχει μετατραπεί στο απόλυτο statement του street style και της καθημερινότητας των πιο ενημερωμένων it-girls. Αυτό το hairstyle κρύβει μέσα του μια τεράστια δυναμική και είναι έτοιμο να εκθρονίσει κάθε άλλη μινιμαλιστική τάση, προσφέροντας μια φρέσκια και απόλυτα σύγχρονη εναλλακτική για τις γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν χωρίς να αφιερώνουν ώρες μπροστά στον καθρέφτη.

Αυτή η τάση αποτελεί εδώ και καιρό την κρυφή αδυναμία των κορυφαίων hairstylists στις διεθνείς πασαρέλες, με οίκους όπως ο Sacai και ο Alexander Wang να έχουν δημιουργήσει υψηλής ραπτικής χτενίσματα βασισμένα σε αυτή την αισθητική. Με την wet, γεωμετρική και εσκεμμένα ακατάστατη όψη του, το helmet hair χαρίζει αμέσως χαρακτήρα στο πρόσωπο, δημιουργώντας μια έντονη παρουσία που αναδεικνύει κάθε outfit, όπως απέδειξαν ιδανικά στα runways supermodels όπως η Kendall Jenner και η Bella Hadid. Έχοντας πάρει την επίσημη έγκριση του κόσμου της μόδας, το look πέρασε σταδιακά και στα κόκκινα χαλιά, με τις σταρ να το επιλέγουν για να δώσουν extra edge στις επίσημες εμφανίσεις τους, όπως η Zendaya με το κοντό helmet hair της στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama, αλλά και η Florence Pugh στην προβολή του Thunderbolts.

Γιατί να υιοθετήσεις το trend

Το helmet hair ενσαρκώνει μια αισθητική που είναι ταυτόχρονα τολμηρή και απίστευτα πρακτική, συνδυάζοντας το στυλ με την απόλυτη αποτελεσματικότητα. Πίσω από τη γλυπτική και φαινομενικά περίπλοκη εμφάνισή του, αυτό το χτένισμα δεν κρύβει κάποια τεχνική δυσκολία, καθώς «χτίζεται» πάνω σε μια ατελή βάση, δηλαδή σε μαλλιά δεύτερης ή τρίτης ημέρας, η οποία προσφέρει ακριβώς τη σωστή υφή για να τιθασευτούν χωρίς να δείχνουν σκληρά. Αυτό σου επιτρέπει να αραιώσεις τα λουσίματα χωρίς καμία ενοχή, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο το πρωί και διατηρώντας παράλληλα ένα άψογο, high-fashion στυλ.

Λίγο τζελ styling αρκεί για να λειάνεις τα μαλλιά, να δώσεις δομή και να δημιουργήσεις αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση προς τα πίσω που ανοίγει το πρόσωπο, τονίζει τα χαρακτηριστικά και χαρίζει αμέσως μοναδική αυτοπεποίθηση. Πρόκειται για μια επιλογή-χαμαιλέοντα που προσαρμόζεται εξίσου τέλεια τόσο σε κοντά κουρέματα όσο και σε μεγαλύτερα μήκη, χωρίς να χάνει καθόλου από το οπτικό της ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προσφέρει μια ανεπιτήδευτη κομψότητα σε ένα casual ντύσιμο με τζιν και blazer, ενώ το βράδυ μεταμορφώνεται στον πιο σικ σύμμαχο για μια εξεζητημένη βραδινή εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι το sleek bun έχει πλέον έναν πολύ δυνατό αντίπαλο που κερδίζει έδαφος μέρα με τη μέρα.

«Chiffon nails»: Η minimal τάση που επαναφέρει την ήσυχη πολυτέλεια στο καλοκαιρινό μανικιούρ

Facelift Brows: Πώς να πετύχεις τη νέα hot τάση στα φρύδια σου χωρίς να αγγίξεις το τσιμπιδάκι