«Chiffon nails»: Η minimal τάση που επαναφέρει την ήσυχη πολυτέλεια στο καλοκαιρινό μανικιούρ

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι γεμάτο χρώμα και ένταση στα άκρα μας. Πολύχρωμα μανικιούρ, φρουτώδεις αποχρώσεις, hot chili κόκκινα, ακόμα και βαθύ μπορντό κυριαρχούν ήδη στα trends, υποσχόμενα statement εμφανίσεις. Μέσα σε αυτό το κύμα υπερβολής, όμως, έρχεται μια «anti-trend» τάση να κάνει τη διαφορά, φέρνοντας την απόλυτη ισορροπία στις επιλογές μας.

Ο λόγος για τα chiffon nails, μια μανικιούρ αισθητική που δεν στοχεύει στον εφήμερο εντυπωσιασμό, αλλά επενδύει στη διαχρονική, bon ton κομψότητα. Πρόκειται για ένα διάφανο, ντελικάτο και σχεδόν αιθέριο στυλ που, παράλληλα με τα μανικιούρ, «έργα τέχνης», περπάτησε φέτος μέχρι και στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026, διακοσμώντας τα άκρα stars όπως η Gemma Chan και η Gracie Abrams.

Τι ακριβώς είναι τα «Chiffon nails»;

Όπως προδίδει και το όνομά τους, τα συγκεκριμένα νύχια θυμίζουν την αέρινη υφή του σιφόν, του απαλού αυτού υφάσματος που επιτρέπει στο δέρμα να διακρίνεται διακριτικά από κάτω. Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία πίσω από το trend. Ένα λαμπερό, διάφανο πέπλο που αναδεικνύει το φυσικό νύχι χωρίς να το καλύπτει ολοκληρωτικά.

Δεν μιλάμε για μια καλλιτεχνική παρέμβαση, αλλά για την ιδανική εκδοχή των δικών σου φυσικών νυχιών: τα νύχια σου, αλλά στην καλύτερη δυνατή μέρα τους. Η επιφάνεια είναι αψεγάδιαστη, τα επωνύχια (πετσάκια) τέλεια περιποιημένα και το φινίρισμα ομοιόμορφο και super λαμπερό. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει sheer (ημιδιάφανες) αποχρώσεις, από γαλακτερό ροζ και απαλό μπεζ-βερίκοκο, μέχρι το χρώμα του ροδάκινου, του κρεμ και φυσικά όλους τους nude τόνους.

Γιατί τα λατρεύουν οι celebrities;

Σύμφωνα με τη Michelle Class, τη διάσημη nail artist που επιμελείται τα νύχια των Emily Blunt, Naomi Campbell, Margot Robbie και Nicola Coughlan, η επιτυχία των chiffon nails κρύβεται στην απίστευτη ευελιξία τους. Καθώς οι celebrities φωτογραφίζονται συνεχώς στο κόκκινο χαλί, στον δρόμο, σε περιοδικά και καμπάνιες, ένα καθαρό, διάφανο μανικιούρ έχει το πλεονέκτημα να ταιριάζει απόλυτα με τα πάντα. Παράλληλα, αυτή η επιλογή εκπέμπει αμέσως μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα διαχρονικό, κομψό και ιδανικό για τον φωτογραφικό φακό.

Πώς θα πετύχεις το look

Το κλειδί για να δείξει ακριβώς όσο ακριβό πρέπει ένα τόσο μινιμαλιστικό μανικιούρ είναι η λεπτομέρεια. Όλα εξαρτώνται από το φινίρισμα, αφού όταν το σχήμα είναι αρμονικό, τα επωνύχια άψογα και το χρώμα διάφανο αλλά ομοιόμορφο, το αποτέλεσμα δείχνει εξαιρετικά σοφιστικέ και καθόλου απεριποίητο.

Για τον λόγο αυτό, η expert δίνει τεράστια βάση στην προετοιμασία των νυχιών, καθώς η υγεία του νυχιού και του δέρματος γύρω από αυτό είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το βερνίκι. Καθαρίζει σχολαστικά την περιοχή γύρω από το νύχι για να δημιουργήσει ένα καθαρό περίγραμμα, λιμάρει προσεκτικά τις άκρες και κάνει ένα ελαφρύ buffing στην επιφάνεια για να εξαφανίσει κάθε ατέλεια. Τέλος, σημειώνει πως η βαθιά ενυδάτωση των χεριών είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί αυτή η φρέσκια και φυσικά φωτεινή όψη που ορίζει το look.

