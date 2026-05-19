Facelift Brows: Πώς να πετύχεις τη νέα hot τάση στα φρύδια σου χωρίς να αγγίξεις το τσιμπιδάκι

Τα Facelift Brows είναι το νέο σχήμα που θα ανορθώσει το βλέμμα σου και θα σμιλεύσει τα ζυγωματικά σου χωρίς νυστέρι

Αν νομίζεις ότι μετά τα skinny φρύδια των ’00s και τα υπερβολικά fluffy, «θαμνώδη» φρύδια των τελευταίων ετών τα είχες δει όλα, η βιομηχανία της ομορφιάς έρχεται να σε διαψεύσει. Το 2026 φέρνει μαζί του μια νέα, άκρως γοητευτική προσέγγιση στο μακιγιάζ και την περιποίηση των φρυδιών. Ο λόγος για τα Facelift Brows, την τάση που έχει κατακλύσει το TikTok και το Instagram, και έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια των κορυφαίων celebrities παγκοσμίως.

Το μυστικό τους είναι απλό. Δημιουργούν ένα διακριτικό, οπτικό εφέ lifting στο επάνω μέρος του προσώπου σου, κάνοντας το βλέμμα σου να δείχνει πιο «τραβηγμένο», ξεκούραστο και νεανικό, χωρίς καμία απολύτως αλλοίωση στα φυσικά σου χαρακτηριστικά.

Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

Τι είναι τα Facelift Brows και γιατί θα αλλάξουν όλο το πρόσωπό σου

Σε αντίθεση με τα έντονα ανοδικά, «κολλημένα» φρύδια (soap brows) που έβλεπες παντού τα προηγούμενα χρόνια, τα Facelift Brows ποντάρουν σε μια πιο οριζόντια, ίσια γεωμετρία. Δεν μιλάμε φυσικά για ένα αυστηρό, εντελώς flat φρύδι χωρίς καμία προσωπικότητα. Η βασική φιλοσοφία είναι να «μαλακώσεις» ελαφρώς το φυσικό σου τόξο, δηλαδή την καμπύλη, και η άκρη του φρυδιού σου να κατευθυνθεί με μια απαλή ανόρθωση προς τους κροτάφους.

Αυτή η μικρή αλλαγή στην κατεύθυνση κάνει πραγματικά θαύματα. Αρχικά ανοίγει το βλέμμα σου, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι η περιοχή γύρω από τα μάτια σου είναι πιο τεντωμένη και φωτεινή. Παράλληλα, τονίζει τα ζυγωματικά σου, αφού μετατοπίζει το κέντρο βάρους του προσώπου προς τα πάνω, αναδεικνύοντας τις γωνίες σου. Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει απόλυτα ανεπιτήδευτο, καθαρό, κομψό και μοντέρνο, βοηθώντας σε να αποφύγεις το «στημένο» ή υπερβολικά χτενισμένο look που βλέπαμε παλαιότερα.

Πώς να πετύχεις το look στο σπίτι xωρίς να αγγίξεις το τσιμπιδάκι

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να πιάσεις το τσιμπιδάκι και να αρχίσεις να αφαιρείς τρίχες προσπαθώντας να εξαφανίσεις την καμπύλη σου. Κάτι τέτοιο θα αγριέψει το πρόσωπό σου και θα βαρύνει το βλέμμα σου. Το μυστικό κρύβεται αποκλειστικά στο έξυπνο styling και σε τρεις απλές κινήσεις.

Πρώτα απ’ όλα, άλλαξε την κατεύθυνση στο χτένισμα. Αντί να βουρτσίζεις τις τρίχες σου αυστηρά προς τα πάνω, δοκίμασε να τις κατευθύνεις με το τζελ φρυδιών ελαφρώς προς τα έξω, με φορά προς τα αυτιά, κάτι που θα σου δώσει αμέσως την οριζόντια, lifted αίσθηση.

Έπειτα, δώσε μεγάλη προσοχή στην «ουρά» του φρυδιού σου, η οποία παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Αν η ουρά κατεβαίνει πολύ χαμηλά, τράβηξέ την οπτικά προς τα έξω χρησιμοποιώντας ένα flat πινέλο με λίγο concealer για να «σβήσεις» το τελείωμα που πέφτει προς τα κάτω.

Τέλος, κράτησε το μπροστινό μέρος soft. Μην γεμίζεις έντονα την αρχή του φρυδιού σου κοντά στη μύτη, αλλά δώσε τη μεγαλύτερη έμφαση και ένταση με το μολύβι σου στο κέντρο και προς την εξωτερική γωνία.

Setting spray layering: Το beauty hack που αλλάζει τη διάρκεια του μακιγιάζ

Θες τα juicy χείλη της Dua Lipa; Η make-up artist της σου δίνει το trick