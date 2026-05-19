Beauty 19.05.2026

Facelift Brows: Πώς να πετύχεις τη νέα hot τάση στα φρύδια σου χωρίς να αγγίξεις το τσιμπιδάκι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα Facelift Brows είναι το νέο σχήμα που θα ανορθώσει το βλέμμα σου και θα σμιλεύσει τα ζυγωματικά σου χωρίς νυστέρι
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν νομίζεις ότι μετά τα skinny φρύδια των ’00s και τα υπερβολικά fluffy, «θαμνώδη» φρύδια των τελευταίων ετών τα είχες δει όλα, η βιομηχανία της ομορφιάς έρχεται να σε διαψεύσει. Το 2026 φέρνει μαζί του μια νέα, άκρως γοητευτική προσέγγιση στο μακιγιάζ και την περιποίηση των φρυδιών. Ο λόγος για τα Facelift Brows, την τάση που έχει κατακλύσει το TikTok και το Instagram, και έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια των κορυφαίων celebrities παγκοσμίως.

mpornto_kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Το μυστικό τους είναι απλό. Δημιουργούν ένα διακριτικό, οπτικό εφέ lifting στο επάνω μέρος του προσώπου σου, κάνοντας το βλέμμα σου να δείχνει πιο «τραβηγμένο», ξεκούραστο και νεανικό, χωρίς καμία απολύτως αλλοίωση στα φυσικά σου χαρακτηριστικά.

Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

Τι είναι τα Facelift Brows και γιατί θα αλλάξουν όλο το πρόσωπό σου

Σε αντίθεση με τα έντονα ανοδικά, «κολλημένα» φρύδια (soap brows) που έβλεπες παντού τα προηγούμενα χρόνια, τα Facelift Brows ποντάρουν σε μια πιο οριζόντια, ίσια γεωμετρία. Δεν μιλάμε φυσικά για ένα αυστηρό, εντελώς flat φρύδι χωρίς καμία προσωπικότητα. Η βασική φιλοσοφία είναι να «μαλακώσεις» ελαφρώς το φυσικό σου τόξο, δηλαδή την καμπύλη, και η άκρη του φρυδιού σου να κατευθυνθεί με μια απαλή ανόρθωση προς τους κροτάφους.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Αυτή η μικρή αλλαγή στην κατεύθυνση κάνει πραγματικά θαύματα. Αρχικά ανοίγει το βλέμμα σου, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι η περιοχή γύρω από τα μάτια σου είναι πιο τεντωμένη και φωτεινή. Παράλληλα, τονίζει τα ζυγωματικά σου, αφού μετατοπίζει το κέντρο βάρους του προσώπου προς τα πάνω, αναδεικνύοντας τις γωνίες σου. Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει απόλυτα ανεπιτήδευτο, καθαρό, κομψό και μοντέρνο, βοηθώντας σε να αποφύγεις το «στημένο» ή υπερβολικά χτενισμένο look που βλέπαμε παλαιότερα.

Πώς να πετύχεις το look στο σπίτι xωρίς να αγγίξεις το τσιμπιδάκι

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να πιάσεις το τσιμπιδάκι και να αρχίσεις να αφαιρείς τρίχες προσπαθώντας να εξαφανίσεις την καμπύλη σου. Κάτι τέτοιο θα αγριέψει το πρόσωπό σου και θα βαρύνει το βλέμμα σου. Το μυστικό κρύβεται αποκλειστικά στο έξυπνο styling και σε τρεις απλές κινήσεις.

@meganodoch the best way to elevate your makeup 🙂 #brows #shavingoffmyeyebrows #browroutine #meganodoch ♬ Stay – Misdemeanor

Πρώτα απ’ όλα, άλλαξε την κατεύθυνση στο χτένισμα. Αντί να βουρτσίζεις τις τρίχες σου αυστηρά προς τα πάνω, δοκίμασε να τις κατευθύνεις με το τζελ φρυδιών ελαφρώς προς τα έξω, με φορά προς τα αυτιά, κάτι που θα σου δώσει αμέσως την οριζόντια, lifted αίσθηση.

Έπειτα, δώσε μεγάλη προσοχή στην «ουρά» του φρυδιού σου, η οποία παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Αν η ουρά κατεβαίνει πολύ χαμηλά, τράβηξέ την οπτικά προς τα έξω χρησιμοποιώντας ένα flat πινέλο με λίγο concealer για να «σβήσεις» το τελείωμα που πέφτει προς τα κάτω.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Τέλος, κράτησε το μπροστινό μέρος soft. Μην γεμίζεις έντονα την αρχή του φρυδιού σου κοντά στη μύτη, αλλά δώσε τη μεγαλύτερη έμφαση και ένταση με το μολύβι σου στο κέντρο και προς την εξωτερική γωνία.

Setting spray layering: Το beauty hack που αλλάζει τη διάρκεια του μακιγιάζ

Θες τα juicy χείλη της Dua Lipa; Η make-up artist της σου δίνει το trick

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty Facelift Brows φρύδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists

Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists

19.05.2026
Επόμενο
Ποιο τραγούδι των MAD VMA είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ποιο τραγούδι των MAD VMA είσαι με βάση το ζώδιό σου

19.05.2026

Δες επίσης

Πρόβα νυφικού για την Dua Lipa; Φόρεσε το εμβληματικό Versace νυφικό της Kate Moss από το 1995
Fashion

Πρόβα νυφικού για την Dua Lipa; Φόρεσε το εμβληματικό Versace νυφικό της Kate Moss από το 1995

19.05.2026
Θες να κάψεις εύκολα και γρήγορα λίπος – Η άσκηση που θα σε σώσει
Fitness

Θες να κάψεις εύκολα και γρήγορα λίπος – Η άσκηση που θα σε σώσει

18.05.2026
Το μαμαδίστικο hack που κάνει το τραπέζι του μπαλκονιού να λάμπει
Life

Το μαμαδίστικο hack που κάνει το τραπέζι του μπαλκονιού να λάμπει

18.05.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Cindy Crawford – Εντυπωσίασε στην πασαρέλα του οίκου Gucci
Fashion

Η μεγάλη επιστροφή της Cindy Crawford – Εντυπωσίασε στην πασαρέλα του οίκου Gucci

18.05.2026
Θες να φτιάξεις cocktails στο σπίτι σου σαν bartender; 3 συνταγές για ατελείωτα καλοκαιρινά βράδια
Food

Θες να φτιάξεις cocktails στο σπίτι σου σαν bartender; 3 συνταγές για ατελείωτα καλοκαιρινά βράδια

18.05.2026
Paris Hilton: Η απόλυτη ξανθιά των ’00s άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της για χάρη του οίκου Gucci
Fashion

Paris Hilton: Η απόλυτη ξανθιά των ’00s άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της για χάρη του οίκου Gucci

18.05.2026
Κάννες 2026: Η Εβδομάδα Μόδας «μετακόμισε» στο Φεστιβάλ με τα πιο εντυπωσιακά φορέματα
Fashion

Κάννες 2026: Η Εβδομάδα Μόδας «μετακόμισε» στο Φεστιβάλ με τα πιο εντυπωσιακά φορέματα

18.05.2026
Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!
Beauty

Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

18.05.2026
Η Δούκισσα Νομικού παραδίδει μαθήματα κομψότητας με Schiaparelli στις Κάννες
Fashion

Η Δούκισσα Νομικού παραδίδει μαθήματα κομψότητας με Schiaparelli στις Κάννες

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη