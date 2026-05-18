Beauty 18.05.2026

Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

Αν αναρωτιέστε πώς η Antigoni κατάφερε να δείχνει σαν αληθινή, ηλιοκαμένη θεά Αφροδίτη, εμείς σου έχουμε την απάντηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Το περασμένο 16 Μαΐου, η σκηνή της Eurovision στη Βιέννη μετατράπηκε σε μια απέραντη κυπριακή γιορτή. Η Antigoni ανέβηκε στην 19η θέση της βραδιάς και παρέσυρε ολόκληρη την Ευρώπη στον ξεσηκωτικό ρυθμό του «Jalla», συνδυάζοντας την κυπριακή παράδοση με την urban αισθητική του Λονδίνου. Πέρα όμως από το εντυπωσιακό τραπέζι-μαμούθ, το σπάσιμο των πιάτων και το εκρηκτικό performance, τα βλέμματα όλων των beauty addicts στράφηκαν σε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια: την απίστευτη, χρυσή λάμψη στο δέρμα της.

Η Αντιγόνη για την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι JALLA.
Μέσα στο λευκό, κεντημένο «Aphrodite-style» φόρεμά της, η Antigoni έμοιαζε με σύγχρονη θεά, με τα πόδια και το ντεκολτέ της να εκπέμπουν μια καθηλωτική, ιριδίζουσα αύρα κάτω από τα LED φώτα και τα πυροτεχνήματα.

Το μυστικό της λάμψη

Αν το scroll down στο Instagram account της Eurovision σε έκανε να αναζητάς μανιωδώς το μυστικό πίσω από αυτό το glow, σου έχουμε τα ευχάριστα νέα. Η απόλυτη λάμψη της Antigoni οφείλεται στην κρέμα σώματος Cheri Up Oops! Perfect Shimmering Cream.

@cheri_up_cosmetics Το viral προϊόν της Cheri up που η Ρούλα έβαλε στην Αντιγόνη και έκανε χαμό!!! #sapphire


Δεν πρόκειται για ένα απλό highlighter σώματος, αλλά για μια πλούσια, ενυδατική κρέμα που αφήνει στο δέρμα ένα διακριτικό, ultra-chic shimmer εφέ, χωρίς χοντροκομμένα glitter. Χαρίζει αυτή την πολυτελή, «υγρή» όψη που αντανακλά τέλεια το φως, κάνοντας την επιδερμίδα να δείχνει πιο λεία, ομοιόμορφη και ακαταμάχητα ηλιοκαμένη.

Είτε ετοιμάζεσαι για τις πρώτες καλοκαιρινές σου εξόδους, είτε θέλεις απλώς να δώσεις μια high-fashion πινελιά στο καθημερινό σου look, αυτό το προϊόν είναι το απόλυτο key-item της σεζόν.

Cheri Up OOPS! Perfect Shimmering Cream

