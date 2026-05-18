Μουσική 18.05.2026

«Δεν είναι σπίτι σου»: Το νέο τραγούδι του Διονύση Σχοινά με το artistic video

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Διονύσης Σχοινάς επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Δεν Είναι Σπίτι Σου» και ένα εντυπωσιακό artistic music video
Mad.gr

Ο Διονύσης Σχοινάς μοιράζεται με το κοινό το νέο τραγούδι και music video «Δεν Είναι Σπίτι Σου» και δίνει συνέχεια στη σπουδαία δισκογραφική πορεία του. Το «Δεν Είναι Σπίτι Σου», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα μοντέρνο τραγούδι που ενώνει το λαϊκό, το ποπ και το ροκ με τη γεμάτη ψυχή ερμηνεία του Διονύση Σχοινά αναδεικνύοντας το λαϊκό ηχόχρωμα της φωνής του.

https://www.instagram.com/dionisis_sxoinas/?hl=el
https://www.instagram.com/dionisis_sxoinas/?hl=el

Το «Δεν Είναι Σπίτι Σου», σε μουσική Χρήστου Χιώνη και στίχους Αγγελικής Μακρυνιώτη, συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κι artistic music video. Το video αποτελεί ένα έντονα συναισθηματικό οπτικοακουστικό έργο που αποτυπώνει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και τον αποχωρισμό.

«Ίσως Αύριο»: Το νέο «εκρηκτικό» ντουέτο του Νίκου Απέργη με τη Daphne Lawrence

Ο Διονύσης Σχοινάς έχει ρόλο αφηγητή, ενώ ο Tasos Xiarcho και η Τραϊάνα Ανανία, μέσα από τη δύναμη της κίνησης και του χορού, ενσαρκώνουν δύο ανθρώπους που παλεύουν να κρατηθεί μακριά αψηφώντας τη μεταξύ τους έλξη.

Την ίδια ώρα, ο Διονύσης Σχοινάς ετοιμάζεται για καλοκαιρινές συναυλίες με την Καίτη Γαρμπή που θα ανακοινωθούν σύντομα, μετά και την ολοκλήρωση των επιτυχημένων εμφανίσεών τους, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, στην «Αυτοκίνηση» της Αθήνας.

Η Ήβη Αδάμου μας σαγηνεύει….με το νέο της βίντεο κλιπ «Ξελογιάστρα»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

New Video Clip ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

18.05.2026
Επόμενο
Η Pamela Anderson «έκλεψε» την καρδιά του Tom Cruise – Η κίνηση που πρόδωσε τη «σπίθα» ανάμεσά τους

Η Pamela Anderson «έκλεψε» την καρδιά του Tom Cruise – Η κίνηση που πρόδωσε τη «σπίθα» ανάμεσά τους

18.05.2026

Δες επίσης

«Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου» – Η Βικτώρια Χαλκίτη μιλά για την νίκη της Dara
EUROVISION

«Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου» – Η Βικτώρια Χαλκίτη μιλά για την νίκη της Dara

18.05.2026
Akylas: Ο λόγος που ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ
EUROVISION

Akylas: Ο λόγος που ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ

18.05.2026
Η διερμηνέας του BBC που «έκλεψε την παράσταση» στην Eurovision χορεύοντας το «Jalla»
EUROVISION

Η διερμηνέας του BBC που «έκλεψε την παράσταση» στην Eurovision χορεύοντας το «Jalla»

18.05.2026
Όταν η Άννα Βίσση «διέλυσε» τη σκηνή των MAD VMA 2009 με το πιο iconic live της εποχής
Mad Events

Όταν η Άννα Βίσση «διέλυσε» τη σκηνή των MAD VMA 2009 με το πιο iconic live της εποχής

18.05.2026
Καίτη Γαρμπή – Φοίβος: Ο νέος δίσκος – έκπληξη με τα ’90s να επιστρέφουν…«αλλιώς»
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή – Φοίβος: Ο νέος δίσκος – έκπληξη με τα ’90s να επιστρέφουν…«αλλιώς»

18.05.2026
Ο Harry Styles προσθέτει 4η συναυλία στη Μελβούρνη για την περιοδεία «Together, Together»
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles προσθέτει 4η συναυλία στη Μελβούρνη για την περιοδεία «Together, Together»

18.05.2026
Eurovision 2026: Η θερμή υποδοχή της Dara στη Βουλγαρία
EUROVISION

Eurovision 2026: Η θερμή υποδοχή της Dara στη Βουλγαρία

18.05.2026
Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών
Μουσικά Νέα

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

18.05.2026
«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως
Μουσικά Νέα

«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία