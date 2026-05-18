Fashion 18.05.2026

Η Δούκισσα Νομικού παραδίδει μαθήματα κομψότητας με Schiaparelli στις Κάννες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Δούκισσα Νομικού μαγνήτισε τα βλέμματα στο 79ο Φεστιβάλ Καννών με μια ασπρόμαυρη δημιουργία Schiaparelli
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Δούκισσα Νομικού έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το αψεγάδιαστο στιλ της. Το μοντέλο και παρουσιάστρια επέλεξε ένα ασπρόμαυρο στράπλες φόρεμα με μακριά ουρά, το οποίο αναδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο την κομψότητά της.

https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el
https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el

Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί ήταν μία από τις πιο συζητημένες της διοργάνωσης, με πλήθος φωτογραφιών και βίντεο να κατακλύζουν τα social media. Η ίδια η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την προετοιμασία της, προσφέροντας μια ματιά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Zendaya: 3 εξώφυλλα στη Vogue Brazil που αλλάζουν τα fashion δεδομένα

Η επιλογή του φορέματος και τα αξεσουάρ

Για την ξεχωριστή αυτή περίσταση, η Δούκισσα Νομικού φόρεσε μια δίχρωμη σατέν δημιουργία του οίκου Schiaparelli. Το φόρεμα, σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις, συνδυάστηκε άψογα με το καρέ χτένισμά της, ενώ ολοκλήρωσε το λαμπερό της look με ένα διαμαντένιο κολιέ και εντυπωσιακά σκουλαρίκια, προσθέτοντας μια νότα πολυτέλειας.

https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el
https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el

Η λάμψη των social media

Η παρουσία της Δούκισσας Νομικού δεν περιορίστηκε μόνο στο κόκκινο χαλί. Μέσα από αναρτήσεις της σε TikTok και Instagram, μοιράστηκε με το κοινό της όχι μόνο φωτογραφίες και βίντεο από την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ, αλλά και στιγμές από την αρχή του ταξιδιού της στις Κάννες, καθώς και διάφορα outfits από φωτογραφήσεις που πραγματοποίησε εκεί. Σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η οποία έγινε σε συνεργασία με την L’Oréal Paris, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρα από τα φώτα και τη λάμψη, όλα έχουν να κάνουν με εκείνη την εσωτερική σπίθα που μας κάνει ασταμάτητες».

https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el
https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el

Η Δούκισσα Νομικού, γνωστή για την πολυσχιδή της πορεία, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας. Θυμίζουμε ότι έχει ποζάρει μαζί με την Ελένη Φουρέιρα για την Ημέρα της Γυναίκας σε μια φωτογράφιση που έγινε viral, ενώ συχνά μοιράζεται προσωπικές στιγμές, όπως τις ευχές της στον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Επίσης, έχει σχολιάσει τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις για εκείνη στο Google, δείχνοντας την άμεση επικοινωνία της με το κοινό.

https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el
https://www.instagram.com/dutchesss_/?hl=el

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Δούκισσα Νομικού έχει πρωταγωνιστήσει σε διάφορα projects του Mad TV, όπως την εκρηκτική της εμφάνιση στα MadWalk, αλλά και σε συνεντεύξεις όπου έχει μιλήσει για τις «κατινιές». Μάλιστα, πρόσφατα συμμετείχε σε ένα βίντεο μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Stormi Webster: Η κόρη της Kylie Jenner μπαίνει στον κόσμο της μόδας

Πώς να φορέσεις το λευκό φόρεμα αυτό το καλοκαίρι με έμπνευση από τη Dua Lipa

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Δούκισσα Νομικού Κάννες 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όταν η Άννα Βίσση «διέλυσε» τη σκηνή των MAD VMA 2009 με το πιο iconic live της εποχής

Όταν η Άννα Βίσση «διέλυσε» τη σκηνή των MAD VMA 2009 με το πιο iconic live της εποχής

18.05.2026
Επόμενο
Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

18.05.2026

Δες επίσης

Κάννες 2026: Η Εβδομάδα Μόδας «μετακόμισε» στο Φεστιβάλ με τα πιο εντυπωσιακά φορέματα
Fashion

Κάννες 2026: Η Εβδομάδα Μόδας «μετακόμισε» στο Φεστιβάλ με τα πιο εντυπωσιακά φορέματα

18.05.2026
Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!
Beauty

Ζήλεψες το glow της Antigoni στη σκηνή; Σου βρήκαμε την κρέμα σώματος που φορούσε!

18.05.2026
Τι είναι το GucciCore και γιατί θα το βλέπεις παντού αυτό το καλοκαίρι
Fashion

Τι είναι το GucciCore και γιατί θα το βλέπεις παντού αυτό το καλοκαίρι

18.05.2026
«Γαλάζια Σημαία 2026»: 2η θέση η Ελλάδα – Ποιες ακτές της Αττικής βραβεύτηκαν
Life

«Γαλάζια Σημαία 2026»: 2η θέση η Ελλάδα – Ποιες ακτές της Αττικής βραβεύτηκαν

18.05.2026
Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία
Life

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

18.05.2026
Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου
Life

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

18.05.2026
Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου
Food

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

18.05.2026
Setting spray layering: Το beauty hack που αλλάζει τη διάρκεια του μακιγιάζ
Beauty

Setting spray layering: Το beauty hack που αλλάζει τη διάρκεια του μακιγιάζ

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία