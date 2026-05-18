Η Δούκισσα Νομικού παραδίδει μαθήματα κομψότητας με Schiaparelli στις Κάννες

Η Δούκισσα Νομικού έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το αψεγάδιαστο στιλ της. Το μοντέλο και παρουσιάστρια επέλεξε ένα ασπρόμαυρο στράπλες φόρεμα με μακριά ουρά, το οποίο αναδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο την κομψότητά της.

Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί ήταν μία από τις πιο συζητημένες της διοργάνωσης, με πλήθος φωτογραφιών και βίντεο να κατακλύζουν τα social media. Η ίδια η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την προετοιμασία της, προσφέροντας μια ματιά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιλογή του φορέματος και τα αξεσουάρ

Για την ξεχωριστή αυτή περίσταση, η Δούκισσα Νομικού φόρεσε μια δίχρωμη σατέν δημιουργία του οίκου Schiaparelli. Το φόρεμα, σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις, συνδυάστηκε άψογα με το καρέ χτένισμά της, ενώ ολοκλήρωσε το λαμπερό της look με ένα διαμαντένιο κολιέ και εντυπωσιακά σκουλαρίκια, προσθέτοντας μια νότα πολυτέλειας.

Η λάμψη των social media

Η παρουσία της Δούκισσας Νομικού δεν περιορίστηκε μόνο στο κόκκινο χαλί. Μέσα από αναρτήσεις της σε TikTok και Instagram, μοιράστηκε με το κοινό της όχι μόνο φωτογραφίες και βίντεο από την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ, αλλά και στιγμές από την αρχή του ταξιδιού της στις Κάννες, καθώς και διάφορα outfits από φωτογραφήσεις που πραγματοποίησε εκεί. Σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η οποία έγινε σε συνεργασία με την L’Oréal Paris, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρα από τα φώτα και τη λάμψη, όλα έχουν να κάνουν με εκείνη την εσωτερική σπίθα που μας κάνει ασταμάτητες».

Η Δούκισσα Νομικού, γνωστή για την πολυσχιδή της πορεία, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας. Θυμίζουμε ότι έχει ποζάρει μαζί με την Ελένη Φουρέιρα για την Ημέρα της Γυναίκας σε μια φωτογράφιση που έγινε viral, ενώ συχνά μοιράζεται προσωπικές στιγμές, όπως τις ευχές της στον Δημήτρη Θεοδωρίδη. Επίσης, έχει σχολιάσει τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις για εκείνη στο Google, δείχνοντας την άμεση επικοινωνία της με το κοινό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Δούκισσα Νομικού έχει πρωταγωνιστήσει σε διάφορα projects του Mad TV, όπως την εκρηκτική της εμφάνιση στα MadWalk, αλλά και σε συνεντεύξεις όπου έχει μιλήσει για τις «κατινιές». Μάλιστα, πρόσφατα συμμετείχε σε ένα βίντεο μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας.

