Πώς να φορέσεις το λευκό φόρεμα αυτό το καλοκαίρι με έμπνευση από τη Dua Lipa

Με ένα ονειρικό look σε λευκό τούλι και χρυσές λεπτομέρειες, η τραγουδίστρια δίνει το απόλυτο fashion inspo για το καλοκαίρι

Η Dua Lipa παρέδωσε την πιο ρομαντική fashion έμπνευση για το καλοκαίρι, με ένα αέρινο λευκό φόρεμα που συνδύασε κομψότητα, λάμψη και ανεπιτήδευτη θηλυκότητα. Στην εμφάνισή της στο International Booker Prize, η pop star απέδειξε ότι ένα λευκό dress μπορεί να γίνει το πιο ονειρικό κομμάτι της σεζόν.

Το look της βασίστηκε σε ένα ημιδιάφανο τούλινο φόρεμα με halter λαιμόκοψη και φουσκωτή πλισέ φούστα, διακοσμημένο με χρυσά πουά που χάριζαν διακριτική λάμψη. Το αποτέλεσμα θύμιζε κάτι ανάμεσα σε bohemian romance και σύγχρονη πριγκιπική αισθητική, προσφέροντας την ιδανική έμπνευση για καλοκαιρινές βραδινές εμφανίσεις.

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

Το λευκό φόρεμα που θα φορούσαμε όλο το καλοκαίρι

Τα λευκά φορέματα παραμένουν σταθερή αξία κάθε καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, όμως η εκδοχή που επέλεξε η Dua Lipa αναδεικνύει μια πιο αιθέρια και fashion-forward πλευρά τους. Ανάλαφρα υφάσματα, διακριτικές μεταλλικές λεπτομέρειες και ρομαντικές γραμμές δημιουργούν ένα look που είναι ταυτόχρονα κομψό και ξεχωριστό. Πρόκειται για ένα στιλιστικό mood που ταιριάζει ιδανικά σε γάμους, νησιωτικές αποδράσεις, rooftop dinners και κάθε περίσταση όπου το ζητούμενο είναι η effortless κομψότητα.

Τα αξεσουάρ που ολοκλήρωσαν το look

Η τραγουδίστρια κράτησε το styling απλό αλλά προσεγμένο. Άφησε τα μακριά μαλλιά της ίσια και φυσικά, επέλεξε ένα μακιγιάζ σε απαλούς τόνους και πρόσθεσε χρυσά δαχτυλίδια μαζί με ένα διαμαντένιο βραχιόλι σε σχήμα φιδιού. Η ισορροπία ανάμεσα στη ρομαντική αισθητική του φορέματος και στις minimal λεπτομέρειες έκανε το αποτέλεσμα ακόμη πιο σύγχρονο.

Το πιο dreamy summer inspiration

Η εμφάνιση της Dua Lipa υπενθυμίζει ότι το καλοκαιρινό στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να εντυπωσιάσει. Ένα αέρινο λευκό φόρεμα, λίγη χρυσή λάμψη και φυσικό beauty look αρκούν για να δημιουργήσουν μια εικόνα που αποπνέει φρεσκάδα, θηλυκότητα και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια. Είναι ακριβώς το είδος του outfit που λειτουργεί ως η απόλυτη έμπνευση για τις πιο ρομαντικές εμφανίσεις της σεζόν.

