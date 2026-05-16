Fashion 16.05.2026

Πώς να φορέσεις το λευκό φόρεμα αυτό το καλοκαίρι με έμπνευση από τη Dua Lipa

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με ένα ονειρικό look σε λευκό τούλι και χρυσές λεπτομέρειες, η τραγουδίστρια δίνει το απόλυτο fashion inspo για το καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dua Lipa παρέδωσε την πιο ρομαντική fashion έμπνευση για το καλοκαίρι, με ένα αέρινο λευκό φόρεμα που συνδύασε κομψότητα, λάμψη και ανεπιτήδευτη θηλυκότητα. Στην εμφάνισή της στο International Booker Prize, η pop star απέδειξε ότι ένα λευκό dress μπορεί να γίνει το πιο ονειρικό κομμάτι της σεζόν.

Το look της βασίστηκε σε ένα ημιδιάφανο τούλινο φόρεμα με halter λαιμόκοψη και φουσκωτή πλισέ φούστα, διακοσμημένο με χρυσά πουά που χάριζαν διακριτική λάμψη. Το αποτέλεσμα θύμιζε κάτι ανάμεσα σε bohemian romance και σύγχρονη πριγκιπική αισθητική, προσφέροντας την ιδανική έμπνευση για καλοκαιρινές βραδινές εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

Το λευκό φόρεμα που θα φορούσαμε όλο το καλοκαίρι

Τα λευκά φορέματα παραμένουν σταθερή αξία κάθε καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, όμως η εκδοχή που επέλεξε η Dua Lipa αναδεικνύει μια πιο αιθέρια και fashion-forward πλευρά τους. Ανάλαφρα υφάσματα, διακριτικές μεταλλικές λεπτομέρειες και ρομαντικές γραμμές δημιουργούν ένα look που είναι ταυτόχρονα κομψό και ξεχωριστό. Πρόκειται για ένα στιλιστικό mood που ταιριάζει ιδανικά σε γάμους, νησιωτικές αποδράσεις, rooftop dinners και κάθε περίσταση όπου το ζητούμενο είναι η effortless κομψότητα.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Τα αξεσουάρ που ολοκλήρωσαν το look

Η τραγουδίστρια κράτησε το styling απλό αλλά προσεγμένο. Άφησε τα μακριά μαλλιά της ίσια και φυσικά, επέλεξε ένα μακιγιάζ σε απαλούς τόνους και πρόσθεσε χρυσά δαχτυλίδια μαζί με ένα διαμαντένιο βραχιόλι σε σχήμα φιδιού. Η ισορροπία ανάμεσα στη ρομαντική αισθητική του φορέματος και στις minimal λεπτομέρειες έκανε το αποτέλεσμα ακόμη πιο σύγχρονο.

Το πιο dreamy summer inspiration

Η εμφάνιση της Dua Lipa υπενθυμίζει ότι το καλοκαιρινό στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να εντυπωσιάσει. Ένα αέρινο λευκό φόρεμα, λίγη χρυσή λάμψη και φυσικό beauty look αρκούν για να δημιουργήσουν μια εικόνα που αποπνέει φρεσκάδα, θηλυκότητα και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια. Είναι ακριβώς το είδος του outfit που λειτουργεί ως η απόλυτη έμπνευση για τις πιο ρομαντικές εμφανίσεις της σεζόν.

Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια

Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

dua lipa Fashion fashion trends αξεσουάρ Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 στιγμές που ανέβασαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στον «θρόνο» των MAD VMA

5 στιγμές που ανέβασαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στον «θρόνο» των MAD VMA

16.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Αντίστροφη μέτρηση για τον Ακύλα

Eurovision 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Αντίστροφη μέτρηση για τον Ακύλα

16.05.2026

Δες επίσης

Θες να καλέσεις φίλους να δείτε Eurovision; 5 ιδανικά συνοδευτικά για το κρασί σου
EUROVISION

Θες να καλέσεις φίλους να δείτε Eurovision; 5 ιδανικά συνοδευτικά για το κρασί σου

16.05.2026
Soap brows: Πώς το σαπούνι στο μπάνιο σου αντικαθιστά το brow lamination
Beauty

Soap brows: Πώς το σαπούνι στο μπάνιο σου αντικαθιστά το brow lamination

16.05.2026
Πονάει η μέση σου όλη μέρα στη δουλειά; Η άσκηση που θα σε σώσει
Fitness

Πονάει η μέση σου όλη μέρα στη δουλειά; Η άσκηση που θα σε σώσει

15.05.2026
Το απλό hack που κάνει τα ρούχα σου να μοσχοβολούν μαλακτικό όλη μέρα
Life

Το απλό hack που κάνει τα ρούχα σου να μοσχοβολούν μαλακτικό όλη μέρα

15.05.2026
Τα ζυμαρικά σου δεν βγαίνουν ποτέ όπως στο εστιατόριο; Τα 4 tricks που αλλάζουν τα πάντα
Food

Τα ζυμαρικά σου δεν βγαίνουν ποτέ όπως στο εστιατόριο; Τα 4 tricks που αλλάζουν τα πάντα

15.05.2026
Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν
Life

Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν

15.05.2026
Ποιο είναι το μυστικό νεότητας της Joan Collins – Εντυπωσίασε στις Κάννες
Beauty

Ποιο είναι το μυστικό νεότητας της Joan Collins – Εντυπωσίασε στις Κάννες

15.05.2026
Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson
Fashion

Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson

15.05.2026
H Sabrina Carpenter έχει την πιο ρομαντική πρόταση για καλοκαιρινό σου μακιγιάζ
Beauty

H Sabrina Carpenter έχει την πιο ρομαντική πρόταση για καλοκαιρινό σου μακιγιάζ

15.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη»

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη»

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία