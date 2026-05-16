Μουσικά Νέα 16.05.2026

5 στιγμές που ανέβασαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στον «θρόνο» των MAD VMA

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Flashback στις πιο αξέχαστες ερμηνείες του Κωνσταντίνου Αργυρού στη σκηνή των MAD VMA - Πέντε acts που έγραψαν τη δική τους ιστορία
Ειρήνη Στόφυλα

Οι εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού στα Mad VMA δεν είναι απλώς performances, είναι στιγμές που έχουν χαραχτεί στη νεότερη pop ιστορία της Ελλάδας. Κάθε χρόνο ο καλλιτέχνης έρχεται με κάτι διαφορετικό, κάτι μεγαλύτερο, κάτι που γίνεται αμέσως viral. Από τα πρώτα του βήματα στη σκηνή των βραβείων μέχρι τις πιο πρόσφατες και γεμάτες συναίσθημα εμφανίσεις, ο Αργυρός έχει αποδείξει ότι ξέρει να μετατρέπει ένα live σε εμπειρία.

Κωνσταντίνος Αργυρός
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Σε αυτό το flashback αφιέρωμα θυμόμαστε τις 5 πιο iconic στιγμές του Κωνσταντίνου Αργυρού στα Mad VMA, εκείνες που συζητήθηκαν, έγιναν trends και καθόρισαν την πορεία του ως έναν από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες της τελευταίας δεκαετίας. Κάθε εμφάνιση είχε τη δική της αισθητική, ενέργεια και «άρωμα εποχής», δίνοντάς μας έναν τέλειο λόγο να μιλάμε για αυτές ακόμη και σήμερα.

1. MAD VMA 2016 – «Τα Κατάφερες / Αθήνα – Θεσσαλονίκη»

Η εμφάνιση του Αργυρού το 2016 ήταν η στιγμή που πολλοί συνειδητοποίησαν ότι κάτι… μεγάλο έρχεται. Με ένα mash-up που ένωσε δύο από τα αγαπημένα του hits, έκλεψε την παράσταση και έδωσε ένα performance γεμάτο αυτοπεποίθηση.

Η σκηνική του παρουσία ξεχώρισε, συνδυάζοντας ρυθμό, συναίσθημα και έντονη επαφή με το κοινό. Ήταν η πρώτη φορά που το κοινό είδε την «VMA version» του Αργυρού, πιο δυναμικό, πιο τολμηρό και έτοιμο να αφήσει το στίγμα του.

2. MAD VMA 2017 – «Ξημερώματα (VMA Remix)»

Το 2017 ήρθε το performance που απογείωσε ένα ήδη τεράστιο τραγούδι. Τα «Ξημερώματα» σε VMA Remix mood έγιναν instant classic, με τους θεατές να τραγουδούν κάθε λέξη. Η ενορχήστρωση ήταν πιο dance, πιο explosive και απόλυτα ταιριαστή στη σκηνή των VMA.

Η εμφάνιση αυτή θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες της βραδιάς, εδραιώνοντας το τραγούδι ως ένα από τα μεγαλύτερα hits της δεκαετίας. Ήταν η χρονιά που ο Αργυρός «κλείδωσε» την ταυτότητά του ως ο απόλυτος pop-laf καλλιτέχνης της εποχής.

Πρωτομαγιά στο δρόμο; Αυτά είναι τα MAD VMA tracks που θα κάνουν το αμάξι να «χορεύει»

3. MAD VMA 2018 – «Λιώμα / Bodak Yellow» feat. Courtney & Dj Kas

Αυτή ήταν η χρονιά της έκρηξης. Ο Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή με μια εμφάνιση που συνδύαζε ελληνικό ρεπερτόριο, edgy vibes και rap στοιχεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο ανατρεπτικά acts των VMA.

Μαζί με την Courtney και τον Dj Kas, το performance έφερε κάτι φρέσκο και urban στη διοργάνωση. Το mash-up «Λιώμα» – «Bodak Yellow» ήταν απροσδόκητο, αλλά λειτούργησε τέλεια, ενθουσιάζοντας το κοινό. Πολλοί το θεωρούν ακόμα μία από τις πιο iconic σύμπραξεις της δεκαετίας.

4. MAD VMA 2019 – «Πόσο / I Like It» με την Ήβη Αδάμου

Το 2019 ο Αργυρός χάρισε στο κοινό μια από τις πιο elegant pop στιγμές των VMA, σε ένα ντουέτο-έκπληξη με την Ήβη Αδάμου. Η χημεία τους ήταν εμφανής και η σκηνή «γέμισε» με φως, χρώμα και πολλή θετικότητα.

Το blend ελληνικού και διεθνούς κομματιού έδωσε μια pop αισθητική, ανεβάζοντας τον πήχη της διοργάνωσης. Ήταν μία εμφάνιση που συζητήθηκε για την καλαισθησία και αρμονία της. Το κοινό αγάπησε το act από την πρώτη στιγμή.

5. MAD VMA 2021 από την ΔΕΗ – «Παρασκευή Πρωί, Aθήνα Μου» με τον Γιώργο Κακοσαίο

Το 2021 ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήρθε στα MAD VMA με ένα act που θεωρήθηκε από τα πιο ανατρεπτικά της χρονιάς. Με το «Αθήνα Μου», ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφερε στο stage μια μελωδική ενέργεια που ξεσήκωσε το κοινό από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA μαζί με τον ανερχόμενο Γιώργο Κακοσαίο, σε μία εμφάνιση που συζητήθηκε όσο λίγες.

Η χημεία τους ήταν εμφανής από το πρώτο λεπτό, με τη σκηνή να γεμίζει ζωντάνια, ρυθμό και ενέργεια.Ο Αργυρός κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στο συναίσθημα και στον ρυθμό, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ικανότητά του να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Η εμφάνιση αυτή αγαπήθηκε έντονα από το κοινό και θεωρείται πλέον μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του στα VMA.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει καταφέρει κάτι που δεν είναι δεδομένο: κάθε εμφάνιση στα Mad VMA να είναι μια νέα εμπειρία. Από τα εκρηκτικά remixes μέχρι τις πιο ήρεμες και ώριμες ερμηνείες, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία των ελληνικών μουσικών βραβείων. Οι στιγμές του έχουν αγαπηθεί, σχολιαστεί και επανέλθει ξανά και ξανά στα timelines μας. Και αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι κάθε νέα του εμφάνιση δημιουργεί προσδοκίες. Γιατί ο Αργυρός στα VMA δεν κάνει απλά performance. Δημιουργεί στιγμές.

Από τα Mad VMA μέχρι το σπίτι της: Γιατί η Δέσποινα Βανδή έγινε πρότυπο στυλ και αυτοπεποίθησης

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad VMA ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το γυάλινο μικρόφωνο μέχρι τα εκατομμύρια streams: Τι πραγματικά κερδίζει ο νικητής της Eurovision

Από το γυάλινο μικρόφωνο μέχρι τα εκατομμύρια streams: Τι πραγματικά κερδίζει ο νικητής της Eurovision

16.05.2026
Επόμενο
Πώς να φορέσεις το λευκό φόρεμα αυτό το καλοκαίρι με έμπνευση από τη Dua Lipa

Πώς να φορέσεις το λευκό φόρεμα αυτό το καλοκαίρι με έμπνευση από τη Dua Lipa

16.05.2026

Δες επίσης

Από τη Sertab στη Loreen: Το πιο παράξενο γούρι της Eurovision
EUROVISION

Από τη Sertab στη Loreen: Το πιο παράξενο γούρι της Eurovision

16.05.2026
Ποιοι καλλιτέχνες απέκτησαν διεθνή δόξα μετά τη νίκη τους στη Eurovision
EUROVISION

Ποιοι καλλιτέχνες απέκτησαν διεθνή δόξα μετά τη νίκη τους στη Eurovision

16.05.2026
Eurovision 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Αντίστροφη μέτρηση για τον Ακύλα
EUROVISION

Eurovision 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Αντίστροφη μέτρηση για τον Ακύλα

16.05.2026
Από το γυάλινο μικρόφωνο μέχρι τα εκατομμύρια streams: Τι πραγματικά κερδίζει ο νικητής της Eurovision
EUROVISION

Από το γυάλινο μικρόφωνο μέχρι τα εκατομμύρια streams: Τι πραγματικά κερδίζει ο νικητής της Eurovision

16.05.2026
MAD meets Eurovision: Οι iconic Eurostars που εμφανίστηκαν στα MAD events
MAD VMA 2026

MAD meets Eurovision: Οι iconic Eurostars που εμφανίστηκαν στα MAD events

16.05.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 
Mad Video Music Awards

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

15.05.2026
Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία
Μουσικά Νέα

Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία

15.05.2026
Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος
EUROVISION

Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος

15.05.2026
APON: Το ιδιαίτερο event για το νέο album και η διαμαντένια απονομή
Μουσικά Νέα

APON: Το ιδιαίτερο event για το νέο album και η διαμαντένια απονομή

15.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη»

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη»

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία