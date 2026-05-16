5 στιγμές που ανέβασαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό στον «θρόνο» των MAD VMA

Flashback στις πιο αξέχαστες ερμηνείες του Κωνσταντίνου Αργυρού στη σκηνή των MAD VMA - Πέντε acts που έγραψαν τη δική τους ιστορία

Οι εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού στα Mad VMA δεν είναι απλώς performances, είναι στιγμές που έχουν χαραχτεί στη νεότερη pop ιστορία της Ελλάδας. Κάθε χρόνο ο καλλιτέχνης έρχεται με κάτι διαφορετικό, κάτι μεγαλύτερο, κάτι που γίνεται αμέσως viral. Από τα πρώτα του βήματα στη σκηνή των βραβείων μέχρι τις πιο πρόσφατες και γεμάτες συναίσθημα εμφανίσεις, ο Αργυρός έχει αποδείξει ότι ξέρει να μετατρέπει ένα live σε εμπειρία.

Σε αυτό το flashback αφιέρωμα θυμόμαστε τις 5 πιο iconic στιγμές του Κωνσταντίνου Αργυρού στα Mad VMA, εκείνες που συζητήθηκαν, έγιναν trends και καθόρισαν την πορεία του ως έναν από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες της τελευταίας δεκαετίας. Κάθε εμφάνιση είχε τη δική της αισθητική, ενέργεια και «άρωμα εποχής», δίνοντάς μας έναν τέλειο λόγο να μιλάμε για αυτές ακόμη και σήμερα.

1. MAD VMA 2016 – «Τα Κατάφερες / Αθήνα – Θεσσαλονίκη»

Η εμφάνιση του Αργυρού το 2016 ήταν η στιγμή που πολλοί συνειδητοποίησαν ότι κάτι… μεγάλο έρχεται. Με ένα mash-up που ένωσε δύο από τα αγαπημένα του hits, έκλεψε την παράσταση και έδωσε ένα performance γεμάτο αυτοπεποίθηση.

Η σκηνική του παρουσία ξεχώρισε, συνδυάζοντας ρυθμό, συναίσθημα και έντονη επαφή με το κοινό. Ήταν η πρώτη φορά που το κοινό είδε την «VMA version» του Αργυρού, πιο δυναμικό, πιο τολμηρό και έτοιμο να αφήσει το στίγμα του.

2. MAD VMA 2017 – «Ξημερώματα (VMA Remix)»

Το 2017 ήρθε το performance που απογείωσε ένα ήδη τεράστιο τραγούδι. Τα «Ξημερώματα» σε VMA Remix mood έγιναν instant classic, με τους θεατές να τραγουδούν κάθε λέξη. Η ενορχήστρωση ήταν πιο dance, πιο explosive και απόλυτα ταιριαστή στη σκηνή των VMA.

Η εμφάνιση αυτή θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες της βραδιάς, εδραιώνοντας το τραγούδι ως ένα από τα μεγαλύτερα hits της δεκαετίας. Ήταν η χρονιά που ο Αργυρός «κλείδωσε» την ταυτότητά του ως ο απόλυτος pop-laf καλλιτέχνης της εποχής.

3. MAD VMA 2018 – «Λιώμα / Bodak Yellow» feat. Courtney & Dj Kas

Αυτή ήταν η χρονιά της έκρηξης. Ο Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή με μια εμφάνιση που συνδύαζε ελληνικό ρεπερτόριο, edgy vibes και rap στοιχεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο ανατρεπτικά acts των VMA.

Μαζί με την Courtney και τον Dj Kas, το performance έφερε κάτι φρέσκο και urban στη διοργάνωση. Το mash-up «Λιώμα» – «Bodak Yellow» ήταν απροσδόκητο, αλλά λειτούργησε τέλεια, ενθουσιάζοντας το κοινό. Πολλοί το θεωρούν ακόμα μία από τις πιο iconic σύμπραξεις της δεκαετίας.

4. MAD VMA 2019 – «Πόσο / I Like It» με την Ήβη Αδάμου

Το 2019 ο Αργυρός χάρισε στο κοινό μια από τις πιο elegant pop στιγμές των VMA, σε ένα ντουέτο-έκπληξη με την Ήβη Αδάμου. Η χημεία τους ήταν εμφανής και η σκηνή «γέμισε» με φως, χρώμα και πολλή θετικότητα.

Το blend ελληνικού και διεθνούς κομματιού έδωσε μια pop αισθητική, ανεβάζοντας τον πήχη της διοργάνωσης. Ήταν μία εμφάνιση που συζητήθηκε για την καλαισθησία και αρμονία της. Το κοινό αγάπησε το act από την πρώτη στιγμή.

5. MAD VMA 2021 από την ΔΕΗ – «Παρασκευή Πρωί, Aθήνα Μου» με τον Γιώργο Κακοσαίο

Το 2021 ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήρθε στα MAD VMA με ένα act που θεωρήθηκε από τα πιο ανατρεπτικά της χρονιάς. Με το «Αθήνα Μου», ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφερε στο stage μια μελωδική ενέργεια που ξεσήκωσε το κοινό από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA μαζί με τον ανερχόμενο Γιώργο Κακοσαίο, σε μία εμφάνιση που συζητήθηκε όσο λίγες.

Η χημεία τους ήταν εμφανής από το πρώτο λεπτό, με τη σκηνή να γεμίζει ζωντάνια, ρυθμό και ενέργεια.Ο Αργυρός κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στο συναίσθημα και στον ρυθμό, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ικανότητά του να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Η εμφάνιση αυτή αγαπήθηκε έντονα από το κοινό και θεωρείται πλέον μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του στα VMA.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει καταφέρει κάτι που δεν είναι δεδομένο: κάθε εμφάνιση στα Mad VMA να είναι μια νέα εμπειρία. Από τα εκρηκτικά remixes μέχρι τις πιο ήρεμες και ώριμες ερμηνείες, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία των ελληνικών μουσικών βραβείων. Οι στιγμές του έχουν αγαπηθεί, σχολιαστεί και επανέλθει ξανά και ξανά στα timelines μας. Και αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι κάθε νέα του εμφάνιση δημιουργεί προσδοκίες. Γιατί ο Αργυρός στα VMA δεν κάνει απλά performance. Δημιουργεί στιγμές.

