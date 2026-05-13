Fashion 13.05.2026

Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια

Μαρία Χατζηγιάννη

Η σκηνή των MAD VMA 2023 από την ΔΕΗ πήρε φωτιά όταν η Josephine ανέβηκε για να ερμηνεύσει τα «Μπερδέματα» σε ένα act που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη μας για την εκρηκτική του ενέργεια και το απόλυτο fashion statement. Με μια εμφάνιση που θα μπορούσε να είχε βγει από τα πιο cool μουσικά βίντεο των early 00s η δημοφιλής pop star επέλεξε ένα low rise cargo παντελόνι σε χακί απόχρωση διακοσμημένο με λαμπερές embellished λεπτομέρειες που αντανακλούσαν τα φώτα της αρένας. Το look συμπλήρωνε ένα αντίστοιχο bikini top και ένα κατακόκκινο μαντήλι περασμένο μέσα από το παντελόνι δίνοντας το σύνθημα πως το χαμηλοκάβαλο δεν είναι απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν αλλά το μέλλον της μόδας.

Ενώ πολλοί πίστευαν ότι τα low rise παντελόνια θα παρέμεναν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας μαζί με τις φωτογραφίες των παπαράτσι από το 2004 η Gen Z είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Το 2026 η τάση επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ αλλά με μια σημαντική διαφορά καθώς δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα denim υφάσματα και στα κλασικά jeans. Η νέα γενιά της μόδας αγκαλιάζει κάθε εκδοχή του χαμηλοκάβαλου από cargo και parachute pants μέχρι tailored υφασμάτινα παντελόνια αποδεικνύοντας πως το συγκεκριμένο στυλ μπορεί να δείχνει φρέσκο και επίκαιρο όταν συνδυάζεται με τη σωστή αισθητική και αυτοπεποίθηση.

Το low rise trend δεν αφορά πλέον μόνο τα jeans

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style της Νέας Υόρκης βλέπουμε πλέον cargo παντελόνια που συνδυάζουν την πρακτικότητα με το pop star glam αλλά και υφασμάτινα παντελόνια γραφείου που πέφτουν χαμηλά στους γοφούς για ένα cool και ανεπιτήδευτο look. Ακόμα και τα oversized parachute pants που κάθονται κάτω από τον αφαλό έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής γκαρνταρόμπας αγκαλιάζοντας την άνεση χωρίς να θυσιάζουν το στυλ. Η ευελιξία των υφασμάτων επιτρέπει στην τάση να μεταπηδά από την πρωινή βόλτα στη βραδινή έξοδο κάνοντας το χαμηλό κόψιμο πιο προσιτό από ποτέ.

Η φόρμουλα της επιτυχίας Tiny Top και Baggy Bottom

Η αισθητική που κυριαρχεί φέτος ακολουθεί τον κανόνα που καθιέρωσαν τα μεγάλα είδωλα των περασμένων δεκαετιών συνδυάζοντας μικροσκοπικά tops με ογκώδη παντελόνια. Η Gen Z αναβαθμίζει το trend προτιμώντας χαμηλοκάβαλα cargo ή baggy κομμάτια μαζί με lingerie inspired tops όπως δαντελένια camisoles και σατέν bralettes που θυμίζουν εσώρουχα. Παράλληλα οι κορσέδες που σμιλεύουν το σώμα δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τη χαλαρή γραμμή του παντελονιού ενώ για τις πιο τολμηρές εμφανίσεις τα bikini tops παραμένουν η απόλυτη επιλογή ακολουθώντας το παράδειγμα της Josephine.

Γιατί το 2026 το low rise φαίνεται τόσο σωστό

Αντίθετα με την χαοτική αισθητική του παρελθόντος η σημερινή εκδοχή του trend είναι πολύ πιο μελετημένη και φορέσιμη στην πραγματική ζωή. Οι fashionistas συνδυάζουν τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια με κομψά leather kitten heels ή slingbacks αναβαθμίζοντας το σύνολο από στολή για θεματικό πάρτι σε μια high fashion πρόταση ιδανική για ένα cocktail event. Το μυστικό κρύβεται στις λεπτομέρειες όπως ακριβώς το κόκκινο μαντήλι πρόσθεσε χαρακτήρα στην εμφάνιση της Josephine έτσι και τα αξεσουάρ του σήμερα με γλυπτά ρολόγια ή sleek τσάντες κάνουν το low rise να δείχνει απόλυτα σύγχρονο. Το μήνυμα είναι σαφές πως δεν χρειάζεται personal stylist ούτε Pop Star budget για να υιοθετηθεί αυτή η τάση καθώς ένα φαρδύ παντελόνι που κάθεται χαμηλά και ένα απλό δαντελένιο tank top είναι αρκετά για να μπείτε στο mood της γενιάς που ορίζει τους κανόνες του στυλ σήμερα.

