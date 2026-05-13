Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα

Η στήριξη από την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της σε μια απαιτητική περίοδο

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρεται να έχει επανέλθει ένα πρόβλημα υγείας που την είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο οικογενειακό της περιβάλλον, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για τη φύση ή την εξέλιξη της υγείας της.

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος δεν φεύγει από κοντά της, στηρίζοντάς τη σε αυτή τη δύσκολη φάση. Μαζί του και το στενό οικογενειακό της περιβάλλον, που παραμένει διακριτικά δίπλα της, μακριά από τη δημοσιότητα. Φυσικά, από το πλευρό της δεν λείπει και η κόρη της, Βικτώρια.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο παρελθόν από τη φίλη της Μαρία Καλάβρια, πρόκειται για ένα ζήτημα υγείας που είχε εμφανιστεί ξανά και στο παρελθόν και είχε αντιμετωπιστεί με θεραπείες, με θετική εξέλιξη τότε. Αυτή η πληροφορία είναι και ο λόγος που υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, παρά τη σοβαρότητα των τωρινών αναφορών.

Το δεδομένο είναι πως, με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους δικούς της ανθρώπους, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις που να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας της.