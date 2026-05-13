Celeb World 13.05.2026

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η στήριξη από την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της σε μια απαιτητική περίοδο
Πόπη Βασιλείου

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρεται να έχει επανέλθει ένα πρόβλημα υγείας που την είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο οικογενειακό της περιβάλλον, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για τη φύση ή την εξέλιξη της υγείας της.

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος δεν φεύγει από κοντά της, στηρίζοντάς τη σε αυτή τη δύσκολη φάση. Μαζί του και το στενό οικογενειακό της περιβάλλον, που παραμένει διακριτικά δίπλα της, μακριά από τη δημοσιότητα. Φυσικά, από το πλευρό της δεν λείπει και η κόρη της, Βικτώρια.

https://www.instagram.com/gogomastro/
https://www.instagram.com/gogomastro/

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο παρελθόν από τη φίλη της Μαρία Καλάβρια, πρόκειται για ένα ζήτημα υγείας που είχε εμφανιστεί ξανά και στο παρελθόν και είχε αντιμετωπιστεί με θεραπείες, με θετική εξέλιξη τότε. Αυτή η πληροφορία είναι και ο λόγος που υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, παρά τη σοβαρότητα των τωρινών αναφορών.

Το δεδομένο είναι πως, με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους δικούς της ανθρώπους, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις που να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας της.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια

Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια

13.05.2026
Επόμενο
Ο Γιώργος Περρής παρουσιάζει τη συναυλία «Μαζί ή Κανείς» στον Κήπο του Μεγάρου Μουσική

Ο Γιώργος Περρής παρουσιάζει τη συναυλία «Μαζί ή Κανείς» στον Κήπο του Μεγάρου Μουσική

13.05.2026

Δες επίσης

Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν
Celeb News

Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν

13.05.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

13.05.2026
Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α’ Ημιτελικού της Eurovision
Celeb News

Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α’ Ημιτελικού της Eurovision

13.05.2026
George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου
Celeb News

George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου

12.05.2026
Lady Gaga x Doechii: Το fashion project που κάνει Los Angeles και Νέα Υόρκη να μοιάζουν με ταινία
Celeb News

Lady Gaga x Doechii: Το fashion project που κάνει Los Angeles και Νέα Υόρκη να μοιάζουν με ταινία

12.05.2026
«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί
Celeb News

«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί

12.05.2026
«Δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα»: Ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου για την καισαρική τομή
Celeb News

«Δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα»: Ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου για την καισαρική τομή

12.05.2026
Το «The Rip» στο στόχαστρο αστυνομικών του Μαϊάμι – Αγωγή κατά Ben Affleck και Matt Damon
Celeb News

Το «The Rip» στο στόχαστρο αστυνομικών του Μαϊάμι – Αγωγή κατά Ben Affleck και Matt Damon

12.05.2026
Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία
Celeb News

Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια