Eurovision 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Αντίστροφη μέτρηση για τον Ακύλα

Απόψε στη Βιέννη η μεγάλη μάχη για τη νίκη στη Eurovision 2026 ξεκινά με Ελλάδα και Κύπρο να κλέβουν ήδη τις εντυπώσεις

Απόψε στις 22:00 η Ευρώπη σταματά για τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς. Η Eurovision 2026 ανοίγει αυλαία για τον μεγάλο τελικό στη Βιέννη και η αγωνία έχει ήδη χτυπήσει «κόκκινο». Μετά από δύο ημιτελικούς γεμάτους ανατροπές, viral εμφανίσεις και δυνατές σκηνικές παρουσίες, οι 25 χώρες ετοιμάζονται να μπουν στη μάχη για το πολυπόθητο τρόπαιο. Τα social media έχουν πάρει φωτιά, οι fans αναλύουν κάθε θέση εμφάνισης και όλα δείχνουν πως ο φετινός τελικός μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αμφίρροπους και απρόβλεπτους των τελευταίων χρόνων.

Η Ελλάδα κατάφερε να εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό και πλέον ετοιμάζεται για μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές των τελευταίων ετών στη Eurovision. Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα εμφανιστεί στην 6η θέση του διαγωνιστικού μέρους, μια σειρά που αρκετοί eurofans θεωρούν ιδιαίτερα ισορροπημένη. Βρίσκεται αρκετά νωρίς ώστε να τραβήξει την προσοχή, αλλά όχι τόσο νωρίς ώστε να χαθεί μέσα στις πρώτες εμφανίσεις της βραδιάς.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος εκπροσωπείται από την Antigoni Buxton και το «JALLA», με τη συμμετοχή να εμφανίζεται στην 21η θέση. Πρόκειται για μία θέση που παραδοσιακά θεωρείται ιδιαίτερα δυνατή, καθώς το κοινό βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση λίγο πριν το μεγάλο φινάλε της βραδιάς.

Ο φετινός τελικός χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένας από τους πιο αμφίρροπους των τελευταίων χρόνων. Οι συζητήσεις στα social media έχουν πάρει φωτιά, ενώ οι αποδόσεις των στοιχημάτων αλλάζουν συνεχώς όσο πλησιάζει η ώρα του live show. Παράλληλα, η σκηνική παρουσία, η τηλεοπτική εικόνα και η σειρά εμφάνισης αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Για την ελληνική συμμετοχή, οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές, καθώς το «Ferto» έχει ήδη δημιουργήσει θετικό κλίμα online, με πολλούς fans να σχολιάζουν θετικά τόσο την αισθητική όσο και τη συνολική ατμόσφαιρα της εμφάνισης του Akylas. Αντίστοιχα, η κυπριακή συμμετοχή θεωρείται από αρκετούς μία από τις πιο «εκρηκτικές» παρουσίες της βραδιάς, με το «JALLA» να έχει αποκτήσει δυναμική πριν ακόμη ξεκινήσει ο τελικός.

Η επίσημη σειρά εμφάνισης του αποψινού τελικού έχει ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνει 25 χώρες που διεκδικούν τη νίκη στη σκηνή της Βιέννης:

Δανία: Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem» Γερμανία: Sarah Engels – «Fire» Ισραήλ: Noam Bettan – «Michelle» Βέλγιο: ESSYLA – «Dancing on the Ice» Αλβανία: Alis – «Nân» Ελλάδα: Akylas – «Ferto» Ουκρανία: LELÉKA – «Ridnym» Αυστραλία: Delta Goodrem – «Eclipse» Σερβία: LAVINA – «Kraj Mene» Μάλτα: AIDAN – «Bella» Τσεχία: Daniel Zizka – «CROSSROADS» Βουλγαρία: DARA – «Bangaranga» Κροατία: LELEK – «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία: Monroe – «Regarde !» Μολδαβία: Satoshi – «Viva, Moldova!» Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – «Liekinheitin» Πολωνία: ALICJA – «Pray» Λιθουανία: Lion Ceccah – «Sólo Quiero Más» Σουηδία: FELICIA – «My System» Κύπρος: Antigoni Buxton – «JALLA» Ιταλία: Sal Da Vinci – «Per Sempre Sì» Νορβηγία: JONAS LOVV – «YA YA YA» Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – «Choke Me» Αυστρία: COSMÓ – «Tanzschein»

Και τώρα, λίγες ώρες πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής, το μόνο που μένει είναι να δεις ποια χώρα θα καταφέρει τελικά να ξεχωρίσει στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της Ευρώπης.

