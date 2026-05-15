Eurovision 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 στη Βιέννη χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό μια βραδιά γεμάτη εκρηκτικές ανατροπές, κινηματογραφική αισθητική και τραγούδια που κάλυψαν κάθε μουσικό γούστο. Από την industrial techno της Αυστρίας και τις βαθιές καταθέσεις ψυχής της Ουκρανίας και της Λετονίας, μέχρι τα ρετρό πάρτι της Μάλτας και το αναλογικό εργαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας, η σκηνή της Wiener Stadthalle πήρε φωτιά. Η αγωνία χτύπησε κόκκινο αμέσως μετά από ένα ξεσηκωτικό interval act στους ρυθμούς του «I’m so excited», με τις δέκα χώρες που πήραν το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς, η Κύπρος έκλεψε τις εντυπώσεις, με την Antigoni να μετατρέπει την αρένα σε ένα απέραντο, σύγχρονο ελληνoκυπριακό γλέντι. Το «Jalla», ένας καταιγιστικός ethnic-pop ύμνος που αποθεώνει την παρόρμηση και τον ενθουσιασμό, ξεσήκωσε ολόκληρη την Ευρώπη, με την τραγουδίστρια να κυριαρχεί πάνω στη σκηνή και να σφραγίζει πανηγυρικά την πρόκρισή της για το Σάββατο. Η Κύπρος είναι πανέτοιμη για τη μεγάλη μάχη του τελικού, έχοντας ήδη κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών.

ΕΡΤ1: Ποσοστά τηλεθέασης έως και 54,6% σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision

To τρολάρισμα των παρουσιαστών στην περσινή νίκη

Οι παρουσιαστές της Eurovision 2026, η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, άνοιξαν τον Β’ Ημιτελικό με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο, επιστρατεύοντας ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο που «τρόλαρε» τη συμμετοχή της περασμένης χρονιάς. Στο απολαυστικό αυτό σκετς, οι δύο οικοδεσπότες έκαναν μια ξεκαρδιστική παρωδία του «Wasted Love», του τραγουδιού με το οποίο ο JJ χάρισε τη νίκη στην Αυστρία, με την προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν τη νικηφόρα εμφάνιση να πηγαίνει… εντελώς στραβά. Η απόλυτη ανατροπή ήρθε αμέσως μετά, όταν εμφανίστηκαν ζωντανά στη σκηνή βγαίνοντας κυριολεκτικά μέσα από τα «συντρίμμια» του διάσημου περσινού σκηνικού-ναυαγίου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στο κοινό και δίνοντας το ιδανικό, εκρηκτικό σύνθημα για την έναρξη της βραδιάς.

Ο JJ ξανά στη σκηνή της Eurovision

Η χθεσινή βραδιά επιφύλασσε μια ακόμη μεγάλη έκπληξη για τους τηλεθεατές, καθώς ο περσινός μεγάλος νικητής, ο JJ, επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή της Eurovision. Σε μια άκρως εντυπωσιακή και καθηλωτική εμφάνιση, ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το ολοκαίνουριο τραγούδι του με τίτλο «Armone» (Αρμόν). Με την ξεχωριστή του ενέργεια και τη γνώριμη σκηνική του παρουσία, ο JJ μάγεψε για άλλη μια φορά το κοινό στην αρένα, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ξεχωριστούς πρωταγωνιστές του θεσμού.

Βουλγαρία

Η μεγάλη βραδιά του Β’ Ημιτελικού στη Βιέννη ξεκίνησε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, καθώς η Βουλγαρία πραγματοποίησε μια πολυαναμενόμενη και δυναμική επιστροφή στον θεσμό, με την απόλυτη superstar DARA να «ταρακουνά» τη σκηνή της Wiener Stadthalle. Ανοίγοντας το διαγωνιστικό μέρος, η DARA καθήλωσε το κοινό με το «Bangaranga», ένα κομμάτι που φέρει την υπογραφή του διεθνώς καταξιωμένου Δημήτρη Κοντόπουλου και καταφέρνει να συνδυάσει αριστοτεχνικά τον σύγχρονο pop ήχο με παραδοσιακά στοιχεία που «εξορκίζουν» το κακό μέσα από την ενέργεια του καθένα. Η εμφάνισή της, η οποία χαρακτηρίστηκε από το BBC ως η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026, αποτέλεσε ένα άρτιο οπτικοακουστικό υπερθέαμα υψηλών προδιαγραφών.

Αζερμπαϊτζάν

Η θερμοκρασία στη Wiener Stadthalle παρέμεινε στα ύψη κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, με το Αζερμπαϊτζάν να κλέβει τις εντυπώσεις από τη 2η κιόλας θέση της σειράς εμφάνισης, χάρη στην καθηλωτική παρουσία της Jiva. Η έμπειρη καλλιτέχνιδα ανέβηκε στη σκηνή με διάχυτη αυτοπεποίθηση, μετατρέποντας το «Just Go» σε ένα προσωπικό μανιφέστο απελευθέρωσης και αποτυπώνοντας με έντονο συναίσθημα τη συνειδητοποίηση του να φεύγεις οριστικά από έναν έρωτα που «δεν τραβάει άλλο». Αναδυόμενη μέσα από ένα πυκνό σύννεφο καπνού, με φουσκωτά υφάσματα που κυμάτιζαν στον άνεμο και φορώντας ένα συγκλονιστικό φόρεμα από μαύρες, κόκκινες και μπλε παγιέτες, η Jiva ερμήνευσε τον «θρήνο» της για μια διαλυμένη σχέση, ενώ η κορύφωση ήρθε όταν το τελευταίο μέρος του τραγουδιού αποδόθηκε στα αζέρικα και η ίδια περπάτησε θριαμβευτικά μακριά από έναν «άνθρωπο-σκιά», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού για αυτό το άρτιο, κινηματογραφικό υπερθέαμα.

Ρουμανία

Η Ρουμανία πραγματοποίησε μια από τις πιο δυναμικές και προκλητικές εμφανίσεις στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, με την Alexandra Căpitănescu να καθηλώνει το κοινό από την 3η θέση της σειράς παρουσίασης. Το κομμάτι της, «Choke Me», πραγματεύεται μια έντονα τοξική σχέση μέσα από τον συμβολισμό σαδομαζοχιστικών παιχνιδιών, ξεκινώντας με μια απότομη ανάσα που έδωσε αμέσως τον ρυθμό. Φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο δερμάτινο outfit με κορσέ, ιδιαίτερο γιακά, λουριά στα χέρια και μπότες μέχρι το γόνατο, η Ρουμάνα star παρουσίασε μια ηλεκτρισμένη σύγκρουση, συνοδευόμενη από την τετραμελή μπάντα της και μια μυστηριώδη 6η παρουσία που πρόσθεσε επιπλέον ίντριγκα στο act. Με αδιαμφισβήτητη άνεση και κορυφαία εμπειρία μπροστά στις κάμερες, η Alexandra έκοψε την ανάσα των θεατών μέχρι την τελική εκπνοή και την κορύφωση του τραγουδιού, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλών προδιαγραφών.

Λουξεμβούργο

Η μεγάλη γιορτή του Β’ Ημιτελικού συνεχίστηκε με το Λουξεμβούργο, μια χώρα με βαριά ιστορία στον θεσμό που μετρά ήδη 5 νίκες, να διανύει τον τρίτο χρόνο της επιτυχημένης επιστροφής του στη Eurovision. Η Eva Marija ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το «Mother Nature», έναν συναισθηματικό ύμνο στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, με την ίδια να φέρνει στο act όλη την πολυδιάστατη μουσική της παιδεία, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι της από την ηλικία των τριών ετών με έμπνευση από τον Alexander Rybak. Η νεαρή καλλιτέχνιδα, που στην τελετή έναρξης είχε εντυπωσιάσει με ρούχο σχεδιασμένο από τον Μάνο Παραδείση, απογείωσε το κομμάτι μέσα από μια αιθέρια ερμηνεία και ένα εντυπωσιακό οπτικό υπερθέαμα. Η κατάθεση ψυχής της Eva Marija για την ανάγκη προστασίας του φυσικού μας κόσμου καθήλωσε τους θεατές.

Τσεχία

Η Τσεχία έφερε μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και τεχνικά άρτιες στιγμές στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, με τον Daniel Zizka να μαγεύει το κοινό από την 5η θέση της σειράς εμφάνισης. Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός από την Πράγα, ο οποίος στα 23 του χρόνια εργάζεται ήδη ως δάσκαλος φωνητικής, παρουσίασε το «Crossroads» (που μεταφράζεται ως «Σταυροδρόμια»), ένα αργό τραγούδι με χαμηλούς τόνους στην αρχή, το οποίο όμως εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά δυνατό και καθηλωτικό φινάλε. Το staging βασίστηκε σε ένα σκηνικό τεσσάρων κομματιών με ανακλαστικές επιφάνειες που μετακινούσαν τέσσερις χορευτές, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση πολλαπλών εκδοχών του εαυτού του μέσα σε έναν λαβύρινθο από φώτα. Παρά το εντυπωσιακό οπτικό υπερθέαμα, εκείνο που έκλεψε την παράσταση ήταν η κρυστάλλινη, αψεγάδιαστη φωνή του Daniel, ο οποίος επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες και κέρδισε το θερμό χειροκρότημα.

Γαλλία

Η Γαλλία απέδειξε για άλλη μια φορά την καλλιτεχνική της υπεροχή στη Eurovision 2026, με τη μόλις 17 χρονών Monroe, το απόλυτο «φαινόμενο» της γαλλικής μουσικής σκηνής, να παραδίδει μαθήματα φωνητικής υπεροχής και να επιβεβαιώνει τον τίτλο του μεγάλου φαβορί που στοχεύει απευθείας στη νίκη. Το τραγούδι της, «Regarde!», είναι μια δραματική pop-ballad που ενώνει την οπερατική ένταση με τη σύγχρονη θεατρικότητα, αφήνοντας το κοινό σε κατάσταση απόλυτης σιωπής και δέους. Η παρουσίαση ήταν ένα οπτικό αριστούργημα ρομαντικής αισθητικής, όπου η Monroe, ντυμένη στα λευκά, λειτούργησε ως το φωτεινό κέντρο ενός σκοτεινού δράματος, με τη φωνή της να αγγίζει δυσθεώρητα ύψη όπερας. Με ένα εκρηκτικό φινάλε γεμάτο καπνό, πυροτεχνήματα και μια καθηλωτική σκηνική μάχη με τους χορευτές της, η νεαρή star απέδειξε ότι η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί.

Αρμενία

Ο ρυθμός χτύπησε κόκκινο καθώς η Αρμενία ανέβηκε στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, με τον SIMÓN να μετατρέπει το act σε ένα πεδίο απόλυτης καλλιτεχνικής επανάστασης. Ο χαρισματικός performer παρουσίασε το «Paloma Rumba», με τον τίτλο «Paluma» να σημαίνει «περιστέρι», προσφέροντας έναν εκρηκτικό ύμνο απέναντι στην εργασιακή καταπίεση, ο οποίος μιλά για τη στιγμή που ένας άνθρωπος σπάει τα δεσμά της ρουτίνας του «9 με 5» για να διεκδικήσει την ελευθερία του. Το κομμάτι, που φέρει τη δημιουργική σφραγίδα της Lilit Navasardyan στη μουσική και της Rosa Linn στους στίχους, συνδυάζει την pop αισθητική με ξεσηκωτικά dance στοιχεία. Ο SIMÓN, δικαιώνοντας πλήρως την απευθείας ανάθεση του ARMTV, ξεδίπλωσε όλο το ταλέντο του και ως επαγγελματίας χορευτής, παρασύροντας το κοινό με έναν χείμαρρο ενέργειας και αποδεικνύοντας ότι είναι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης που ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Ελβετία

Η Ελβετία κατέθεσε μια από τις πιο δυνατές και συναισθηματικά φορτισμένες προτάσεις της φετινής διοργάνωσης, με τη Veronica Fusaro να ανεβαίνει στην 7η θέση της σειράς εμφάνισης στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια από το Thun παρουσίασε το «Alice», ένα τραγούδι που συνδυάζει την ποπ αισθητική με τη σόουλ ευαισθησία και πραγματεύεται το σκληρό θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, με την καλλιτέχνιδα να τραγουδά γεμάτη στοργή στην Alice: «δεν θα σε απογοητεύσω, μην είσαι τόσο αγχωμένη». Το staging ήταν γεμάτο δυνατούς συμβολισμούς, με τη Veronica να ξεκινά ένα ιδιότυπο παιχνίδι διελκυστίνδας με την κάμερα χρησιμοποιώντας το καλώδιο του μικροφώνου, ενώ 4 χορεύτριες τυλιγμένες σε κόκκινα δεσμά την οδήγησαν σε μια κυβική κατασκευή, όπου τα σχοινιά λειτουργούσαν ως κάγκελα φυλακής, συμβολίζοντας τον εγκλωβισμό των θυμάτων. Στην κορύφωση της εμφάνισης, η Veronica απελευθερώθηκε, έπιασε την κιθάρα της και έπεσε στα γόνατα, σχηματίζοντας το όνομα της Alice με το κόκκινο σχοινί στο τελευταίο πλάνο και προσφέροντας ένα συγκλονιστικό οπτικό δράμα που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Κύπρος

Η Κύπρος μετέτρεψε τη σκηνή της Eurovision σε ένα αυθεντικό, σύγχρονο γλέντι, με την Antigoni να παρουσιάζει το «Jalla», έναν ethnic-pop ύμνο που αποτυπώνει μια ολόκληρη στάση ζωής, βασισμένη στην παρόρμηση, τον ενθουσιασμό και το πάθος της στιγμής. Το κομμάτι, που στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει «κι άλλο», είχε κάνει την επίσημη πρώτη του παρουσίαση στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision, και τώρα, στον Β’ Ημιτελικό, παρέσυρε ολόκληρη τη Βιέννη σε έναν καταιγιστικό ρυθμό. Η «Tig» ανέβασε στα ύψη τον πήχη της διασκέδασης κυριαρχώντας πάνω σε ένα τραπέζι-μαμούθ στο κέντρο της αρένας, ενώ με τη σφραγίδα του Claydee στην παραγωγή και τη συνοδεία εξαιρετικών χορευτριών, συνδύασε ιδανικά την urban αισθητική του Λονδίνου με την κυπριακή φιλοξενία. Η εκρηκτική της ενέργεια και τα εντυπωσιακά LED εφέ έκαναν ξεκάθαρο ότι το «Jalla» ήρθε για να μείνει, κλειδώνοντας ουσιαστικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Αυστρία

Η Αυστρία, ως οικοδέσποινα χώρα, έκανε τη σκηνή της Βιέννης να «σείεται» στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision με την εμφάνιση του COSMÓ. Ο 19χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε το «Tanzschein» (που σημαίνει «Αδιαφορώ»), ένα «αστείο» και άκρως διασκεδαστικό τραγούδι που επέλεξε ο ίδιος ο λαός της Αυστρίας με ξεκάθαρο στόχο να κάνει όλο τον κόσμο να χορέψει, θέλοντας να επαναφέρει τον αυθόρμητο χορό πίσω στον διαγωνισμό. Η εμφάνισή του ήταν μια εκρηκτική, ψυχεδελική εμπειρία party που πάντρεψε τη σύγχρονη pop με τη βερολινέζικη techno, ξεκινώντας με πλάνα που παρέπεμπαν σε ντοκιμαντέρ φύσης και καταλήγοντας στη μεταμόρφωση της σκηνής σε ένα σκοτεινό, industrial κλαμπ. Συνοδευόμενος από χορευτές μεταμφιεσμένους σε ζώα που αψηφούσαν τη βαρύτητα πάνω σε μεταλλικά πλαίσια, ο COSMÓ μετέδωσε απίστευτη θετική ενέργεια, δίνοντας μια μοναδική γεύση για το τι θα ακολουθήσει.

Λετονία

Η Λετονία έφερε έναν αέρα εσωτερικής δύναμης και βαθιάς κινηματογραφικής αισθητικής στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, με την Atvara να πραγματοποιεί μια καθηλωτική εμφάνιση στην 9η θέση της σειράς παρουσίασης. Η Λετονή τραγουδοποιός μετέτρεψε τη σκηνή σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής ερμηνεύοντας το «Ēnā», ένα κομμάτι με βαρύ συναισθηματικό υπόβαθρο που θίγει τις σκληρές θεματικές της μοναξιάς, της κατάθλιψης και της εξάρτησης από το αλκοόλ, με τους στίχους να συγκλονίζουν: «μην μιλάς μικρό κορίτσι, ο μπαμπάς δεν θα γυρίσει σπίτι». Εμφανιζόμενη με ένα αναβαθμισμένο staging από τον εθνικό τελικό Supernova, η Atvara μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα φόρεμα από χιλιάδες πολύτιμους λίθους που κάλυπταν το σώμα και το αριστερό της χέρι, ενώ αμέτρητα θραύσματα γυαλιού γύρω της δημιουργούσαν μια αίσθηση κινδύνου και εύθραυστης ομορφιάς. Συνδυάζοντας την απόλυτη φωνητική κυριαρχία με μια σπάνια ευαλωτότητα, η Λετονία κέρδισε το θερμό χειροκρότημα, στοχεύοντας πλέον απευθείας στο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Δανία

Η Δανία έφερε στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 έναν εκρηκτικό συνδυασμό θεατρικής κομψότητας και έντονου πάθους, με τον Søren Torpegaard Lund να παρουσιάζει το «Før Vi Går Hjem» (που μεταφράζεται ως «Πριν φύγουμε»), ένα άκρως δυναμικό και ερωτικό τραγούδι. Το κομμάτι ξεκίνησε ως μια κλασική, ατμοσφαιρική μπαλάντα, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που καθήλωσε το κοινό, με τον Søren να αξιοποιεί την πλούσια εμπειρία του από τα μιούζικαλ για να χαρίσει μια συνεχή, γεμάτη κίνηση ερμηνεία. Το staging βασίστηκε στην ευρηματική χρήση ενός «κουτιού» από τον εθνικό τελικό της χώρας, το οποίο αναβαθμίστηκε για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης με έναν αριστοτεχνικό συνδυασμό φωτισμών που άλλαζαν από ψυχρά μπλε σε «καυτά» κόκκινα, αλλά και με μια εντυπωσιακή αλλαγή ρούχου επί σκηνής. Ισορροπώντας ανάμεσα στη γλυκιά μελαγχολία και την έντονη δύναμη, ο Δανός καλλιτέχνης κατέθεσε τη δική του ψυχή και χάρισε στη χώρα του μία από τις πιο άρτιες και καθηλωτικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Αυστραλία

Η Αυστραλία αποφάσισε φέτος να μην αφήσει τίποτα στην τύχη, επιστρατεύοντας τη Delta Goodrem, μία από τις μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες τραγουδίστριες της χώρας, η οποία δικαίωσε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί με το παραπάνω. Εμφανιζόμενη στην 11η θέση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, παρουσίασε το «Eclipse» με μια καθηλωτική star quality, διεκδικώντας για ακόμα μια φορά την κορυφή, καθώς η χώρα έχει κερδίσει ήδη 3 φορές τον ημιτελικό στο παρελθόν, αλλά ποτέ τον μεγάλο τελικό. Το staging της Αυστραλίας ήταν ένα οπτικό υπερθέαμα που ακολουθούσε την εξέλιξη μιας έκλειψης, με τη Delta να ξεκινά από έναν σκοτεινό «σεληνιακό» κόσμο και να καταλήγει σε έναν λαμπερό ήλιο, συνοδευόμενη από έναν μουσικό με άρπα επί σκηνής που τίμησε τη μουσική κληρονομιά της Βιέννης. Η ερμηνεία της απογειώθηκε στο φινάλε με ένα πρωτοποριακό πυροτεχνικό εφέ που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την αυστραλιανή αποστολή.

Ουκρανία

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως η απόλυτη «υπερδύναμη» του συναισθήματος στον διαγωνισμό, με τη LELÉKA να παραδίδει μια από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες της βραδιάς στη 12η θέση του Β’ Ημιτελικού. Η Viktoria Leleka παρουσίασε το «Ridnym» (που μεταφράζεται ως «Στους αγαπημένους μου»), το οποίο αποτελεί μια ποιητική ιστορία ανθεκτικότητας και έναν βαθύ ύμνο παρηγοριάς για όλους εκείνους που φοβούνται. Η παρουσίαση της Ουκρανίας ήταν ένα οπτικό και ακουστικό αριστούργημα που ισορρόπησε ανάμεσα στην παράδοση και τον σύγχρονο μινιμαλισμό, καθώς η ερμηνεύτρια, με τη συνοδεία του Yaroslav Dzhus στο παραδοσιακό όργανο μπάντουρα, μετέφερε το κοινό στις ρίζες της ουκρανικής ψυχής. Με αυτή τη βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής που έκανε την αρένα να σωπάσει από δέος, η Ουκρανία απέδειξε γιατί είναι μια χώρα που περνάει σχεδόν πάντα στον τελικό.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε φέτος να ρισκάρει με μια από τις πιο συζητημένες στιγμές του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, φέρνοντας στη σκηνή ένα άκρως διασκεδαστικό τραγούδι με γερμανικό τίτλο. Ο Sam Battle, ο μουσικός πίσω από το project LOOK MUM NO COMPUTER, παρουσίασε το «Eins, Zwei, Drei», που μεταφράζεται ως «1-2-3», και μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα σουρεαλιστικό αναλογικό εργαστήριο γεμάτο ενέργεια και χιούμορ. Με αυτή την experimental electro συμμετοχή με indie-techno αισθητική, η Μεγάλη Βρετανία αποχαιρέτησε την κλασική pop για χάρη των synthesizers, στοχεύοντας να ξεσηκώσει το κοινό στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου και να ξορκίσει την παράδοση που τη θέλει να μετρά ήδη 16 δεύτερες θέσεις στην ιστορία του θεσμού. Η εμφάνισή του ήταν μια οπτική επανάσταση που ξεκίνησε από ένα περιβάλλον γραφείου και κατέληξε σε μια έκρηξη αναλογικού ήχου, με συνεργάτες που είχαν οθόνες υπολογιστών αντί για κεφάλια, χαρίζοντας στη Βιέννη μια τολμηρή, αυθεντική και απόλυτα διασκεδαστική καλλιτεχνική πρόταση.

Αλβανία

Η Αλβανία έφερε μια από τις πιο συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης στη 13η θέση της σειράς εμφάνισης του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, με τον Alis να καθηλώνει το κοινό. Ο 23χρονος νικητής του X-Factor Αλβανίας ερμήνευσε το «Nan» (Μάνα), έναν βαθύ ύμνο στη μητέρα που καταπιάνεται με το ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης και τον άρρηκτο δεσμό με τη μητρική φιγούρα, ο οποίος παραμένει ζωντανός όσο μακριά κι αν πάει κανείς στην ξενιτιά. Το staging επένδυσε στον μινιμαλισμό, με τον Alis να ξεκινά γονατιστός σε ένα σκοτεινό σκηνικό, πριν υψωθεί ανάμεσα σε πυκνά σύννεφα καπνού, ενώ στα LED γραφικά απεικονίζονταν φιγούρες γυναικών με παραδοσιακές αλβανικές φορεσιές που συμβόλιζαν τις μητέρες που καρτερούν. Η σπαρακτική ερμηνεία του, γεμάτη νοσταλγία και πόνο, συνοδεύτηκε από αγγλικούς υπότιτλους κάνοντας το μήνυμα απόλυτα κατανοητό.

Μάλτα

Η Μάλτα έκανε τη σκηνή του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 να χορεύει σε retro ρυθμούς, με τον AIDAN να ανεβαίνει στη 14η θέση της σειράς εμφάνισης και να δικαιώνεται μετά από 4 επίμονες προσπάθειες να εκπροσωπήσει τη χώρα του στον διαγωνισμό. Ο 26χρονος star παρουσίασε το «Bella», ένα κομμάτι-καθρέφτη της Μάλτας που γράφει ιστορία, καθώς φέρνει ξανά τη μαλτέζικη γλώσσα στη σκηνή της Eurovision μετά από ολόκληρα 26 χρόνια. Η high-fashion εμφάνισή του με ένα σπάνιο κομμάτι Versace και μια παραγωγή βασισμένη σε φυσικά όργανα συνδύασε ιδανικά τη σύγχρονη pop με τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής. Χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο ίσως prop της φετινής διοργάνωσης, έναν ανεμοστρόβιλο από ροδοπέταλα και ένα συγκλονιστικό μονοπλάνο στο φινάλε, ο AIDAN χάρισε ένα ενεργητικό και στυλάτο show, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Νορβηγία

Η Νορβηγία «έκλεισε» πανηγυρικά τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 στην τελευταία θέση της σειράς εμφάνισης, με τον JONAS LOVV να επιβεβαιώνει τη σπουδαία παράδοση της χώρας, η οποία μετρά πλέον το εντυπωσιακό 18 στις 21 προκρίσεις στον μεγάλο τελικό. Ο χαρισματικός performer από το Bergen, ένα σπάνιο ταλέντο που αναδείχθηκε μέσα από το νορβηγικό The Voice, μετέτρεψε τη σκηνή στο απόλυτο club παρουσιάζοντας το «YA YA YA», ένα εκρηκτικό κομμάτι ανάμεσα σε dance-pop και rock που μιλά για μια τοξική σχέση. Η παρουσίαση βασίστηκε στην ακατέργαστη δύναμη και την αστείρευτη ενέργεια του καλλιτέχνη, ο οποίος χωρίς εντυπωσιακά props, μετέτρεψε το σώμα του σε καμβά κάτω από τις ριπές των κόκκινων φώτων. Με ένα φινάλε γεμάτο πυροτεχνήματα και τον ίδιο σε μια θριαμβευτική πόζα «θεού της rock», ο Jonas Lovv χάρισε την ιδανική κατακλείδα στη βραδιά, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται το επόμενο μεγάλο όνομα της σκανδιναβικής σκηνής.

To εντυπωσιακό act πριν τα αποτελέσματα

Πριν από την αγωνιώδη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που θα έκρινε τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό, η σκηνή της Βιέννης πλημμύρισε με απόλυτη ρετρό ενέργεια και νοσταλγία. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους, παρουσιάστηκε ένα ξεσηκωτικό interval act, όπου ερμηνεύτηκε το θρυλικό και διαχρονικό hit «I’m so excited» του 1982. Το κομμάτι απογείωσε τη διάθεση στην αρένα, κάνοντας κοινό και τηλεθεατές να χορέψουν στον ρυθμό του, ενώ παράλληλα αποτύπωσε με τον πιο ανάλογο και διασκεδαστικό τρόπο την έκρηξη αγωνίας και ενθουσιασμού που επικρατούσε λίγα λεπτά πριν μάθουμε ποιες χώρες πήραν την πολυπόθητη πρόκριση.

Ποιες χώρες πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Β’ Ημιτελικού κράτησε το ενδιαφέρον στα ύψη μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθώς αρκετές συμμετοχές είχαν χαρακτηριστεί φαβορί, χωρίς όμως τίποτα να θεωρείται σίγουρο στη σκηνή της Eurovision. Οι αποστολές που κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ενώ για κάποιες άλλες χώρες το φετινό ταξίδι ολοκληρώθηκε νωρίτερα από ό,τι ήλπιζαν. Με ανατροπές, έντονες αντιδράσεις και φορτισμένες στιγμές τόσο στην αρένα της Βιέννης όσο και στα backstage, οι δέκα χώρες που σφράγισαν την πρόκρισή τους ανακοινώθηκαν με την εξής σειρά:

Βουλγαρία

Ουκρανία

Νορβηγία

Αυστραλία

Ρουμανία

Μάλτα

Κύπρος

Αλβανία

Δανία

Τσεχία

