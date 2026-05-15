EUROVISION 15.05.2026

ΕΡΤ1: Ποσοστά τηλεθέασης έως και 54,6% σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision

Σημαντική άνοδο τηλεθέασης σημείωσε η μετάδοση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision από την ΕΡΤ1 χθες, Πέμπτη 14 Μαΐου
Ειρήνη Στόφυλα

Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision, που μετέδωσε χθες, Πέμπτη 14 Μαΐου, η ΕΡΤ1 σε απευθείας σύνδεση από τη Βιέννη. Ο Β’ Ημιτελικός κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φέρνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Στις γυναίκες ηλικίας 18-34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 47,1%, στους άντρες στο 46,6%, ενώ στα παιδιά έως 17 ετών άγγιξε το 54,6%.

Τον Β’ Ημιτελικό παρακολούθησαν 1.078.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τα 2.217.000 άτομα.

Υψηλά ήταν και τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής «Eurovision Night», την οποία παρουσίασαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος και η οποία μεταδόθηκε πριν και μετά τον Β’ Ημιτελικό. Η εκπομπή σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 19,9% και 28,6% στο δυναμικό κοινό.

Έτσι, η ΕΡΤ ήταν ο πρώτος σταθμός καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης ζώνης («Eurovision Night» και Β΄ Ημιτελικός), με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21% και 28,9% στο δυναμικό κοινό.

Πολλοί παρακολούθησαν το show, το οποίο περιελάμβανε υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσω του Eurovision Channel του ERTFLIX.

Χθες ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των εκπροσώπων των χωρών στον Τελικό, με την Ελλάδα να εμφανίζεται στην 6η θέση.

Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Αυστρία.

Η ΕΡΤ θα βρίσκεται εκεί και το Σάββατο 16 Μαΐου για να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Akyla και στο «Ferto». Ο Τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αποκαλύπτεται: Μια γιορτή του «Κάθετου Χρόνου» και της καλλιτεχνικής συνάντησης

Eurovision 2026: Όλα τα highlights του Β' Ημιτελικού που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Μαλού: Το νέο video clip στην Καλαμάτα και οι εμφανίσεις με τον Νίκο Βέρτη
Μαλού: Το νέο video clip στην Καλαμάτα και οι εμφανίσεις με τον Νίκο Βέρτη

