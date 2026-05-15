Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αποκαλύπτεται: Μια γιορτή του «Κάθετου Χρόνου» και της καλλιτεχνικής συνάντησης

Στον Χώρο Δ της Πειραιώς 260, εκεί όπου η τέχνη συναντά τον βιομηχανικό ιστό της πόλης, παρουσιάστηκε το μεσημέρι της 29ης Απριλίου το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για το 2026, παρουσία δημιουργών, δημοσιογράφων και εκπροσώπων της Πολιτείας.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αποκαλύπτεται… Από τις 29 Μαΐου και για 92 ημέρες, με 104 παραγωγές, περισσότερους από 2.500 καλλιτέχνες και συντελεστές από 26 χώρες, η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την αφετηρία της τριετούς θητείας του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή Μιχαήλ Μαρμαρινού, ενώ συμπίπτει με την εμβληματική επέτειο των 20 χρόνων της Πειραιώς 260 ως καλλιτεχνικού πυρήνα του θεσμού.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στην ομιλία της επισήμανε τη λυτρωτική δύναμη της τέχνης, τονίζοντας πως, σε καιρούς αβεβαιότητας, οι δράσεις της διοργάνωσης προσφέρουν μια ουσιαστική αφορμή για συνάντηση και παρηγορία. Κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία του θεσμού του Φεστιβάλ και με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας της Πειραιώς 260, υπογράμμισε ότι το φετινό πρόγραμμα αποδίδει την οφειλόμενη τιμή στο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα προσβλέπει με καθαρό βλέμμα στο μέλλον.

Εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού –σημαντικού και σταθερού υποστηρικτή του Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια– ο Υφυπουργός Ιάσωνας Φωτήλας χαρακτήρισε το πρόγραμμα του 2026 ως την «πρώτη σελίδα» ενός φιλόδοξου τριετούς αφηγήματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καλλιτεχνικής συνέχειας και της εξωστρέφειας του θεσμού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπλαση της Πειραιώς 260 από το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα έργο που μεταμορφώνει το ιστορικό συγκρότημα σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό πόλο για την περιοχή, διαβεβαιώνοντας ότι το Φεστιβάλ αποκτά πλέον ένα μόνιμο και αναβαθμισμένο ‘σπίτι’, αντάξιο της διεθνούς του ακτινοβολίας.

Τη νέα οπτική ταυτότητα του 2026 παρουσίασαν οι ιδρυτές του δημιουργικού γραφείου Polkadot Design, Κλαίρη Γεωργέλλη και Νέαρχος Ντάσκας. Όπως ανέφεραν, η οπτική γλώσσα του Φεστιβάλ προέκυψε μέσα από μια χειρωνακτική και σχεδόν τελετουργική διαδικασία, όπου η απλή χειρονομία μετατρέπεται σε ίχνος και εικόνα. Στόχος της φετινής ταυτότητας δεν είναι να προσφέρει μια έτοιμη εξήγηση, αλλά να λειτουργήσει ως ένα οπτικό ερέθισμα που προκαλεί τον θεατή να συμμετάσχει ενεργά, δίνοντας τη δική του προσωπική ερμηνεία στο έργο και ολοκληρώνοντας έτσι τη σημασία του μέσα από το δικό του συνθετικό βλέμμα.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μιχαήλ Μαρμαρινός περιέγραψε το Φεστιβάλ ως ένα δυναμικό πεδίο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών που φέρνει σε επαφή το ελληνικό κοινό με την πιο τρέχουσα ταραχή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο. Εστίασε στην έννοια του «Κάθετου Χρόνου», του χρόνου δηλαδή της προσωπικής εμπειρίας που ανασκάπτει το αίσθημα, και χαρακτήρισε το σκοτάδι της αίθουσας θεραπευτικό, καθώς λειτουργεί ως πέρασμα προς έναν νέο, άγνωστο εαυτό που μας αποκαλύπτεται μετά την παράσταση. Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου επανασυνδέεται φέτος με το ιερό του Ασκληπιείου, υπενθυμίζοντας τον ‘θεραπευτικό’ χαρακτήρα της Τέχνης.

Εκτός από τις εννέα σημαντικές παραγωγές που θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, εισάγονται φέτος καινοτόμες δράσεις όπως η Αφηγηματική Αρχαιολογία στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου και η νέα θεματική 1-1-1 στο Αρχαίο Στάδιο – όπου η μουσική διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην ανάγνωση του αρχαίου έργου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φετινό πρόγραμμα στον χορό, ο οποίος έχει την τιμητική του ως ένα ανοιχτό πεδίο συνάντησης σωμάτων, μνήμης και συλλογικής εμπειρίας. Για τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, η κίνηση δεν αποτελεί μια απλή καλλιτεχνική έκφραση, αλλά έναν αυτόνομο τρόπο σκέψης και μια στάση απέναντι στον κόσμο, όπου το σώμα αναδεικνύεται σε φορέα Ιστορίας και πολιτικής ευαισθησίας που διεκδικεί τον χώρο του στο παρόν. Στην Πειραιώς 260, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε μια ενότητα παραστάσεων χορού που περιλαμβάνει από μικρές, προσωπικές ιστορίες έως διεθνείς παραγωγές μεγάλης κλίμακας. Η δυναμική αυτή παρουσία του χορού επεκτείνεται φέτος μέχρι το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, με μια μεγάλη παραγωγή της Αντιγόνης, σε σκηνοθεσία του Άλαν Λουσιέν Όγεν, που «δραπετεύει» από τα όρια των κλειστών θεάτρων για να συναντήσει το κοινό κάτω από τον αργολικό ουρανό.

Η επέτειος των 20 ετών της Πειραιώς 260 τιμάται με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον πρώην Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Γιώργο Λούκο. Αυτό, καταρχήν, περιλαμβάνει ένα ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Ηλία Γιαννακάκη, όπως και την παρουσία του ιστορικού Τροχόσπιτου –αυτής της ‘κινούμενης παρηγοριάς της τέχνης’– σε επιμέλεια Όλιας Λαζαρίδου. Το πρόγραμμα της Πειραιώς εμπλουτίζεται με το νέο μίνι-φεστιβάλ Gen260, ένα φυτώριο για τη νέα γενιά σκηνοθετών που αποφοίτησαν πρόσφατα από τις δύο σχολές σκηνοθεσίας της ελληνικής επικράτειας (Α.Π.Θ. και Εθνικού Θεάτρου), ενώ η σύγχρονη μουσική φέτος επαναπροσδιορίζεται μέσα από τον νέο κύκλο C_Music NOW, μια πρόταση μέσα από την οποία συστήνεται εκ νέου μέσα στη φυσική της συνθήκη: σε διάλογο με τις άλλες τέχνες. Οι βραδιές ολοκληρώνονται με μεταμεσονύκτιες προβολές εξαιρετικών κινηματογραφημένων ελληνικών και διεθνών παραστάσεων κάτω από τον Έναστρο ουρανό, καθώς και τα μεταμεσονύκτια μουσικά live ΑΦTER στην Πλατεία, αλλά πλέον και στον Κήπο της Πειραιώς 260.

Σημαντική ανακοίνωση πολιτιστικής πολιτικής του Φεστιβάλ είναι το SYSTEMA – For the Greek Performing Arts, μια σημαντική σύμπραξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με σκοπό τη δυναμική προβολή της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές / τριες των τριών θεσμών παρουσίασαν αυτήν τη χειρονομία συνεργατικού ήθους, η οποία πραγματοποιείται με την αποκλειστική υποστήριξη της Mastercard και της Εθνικής Τράπεζας. Από τη μεριά της η κ. Χιώτη σχολίασε ότι το SYSTEMA «αποτελεί ένα παράδειγμα ουσιαστικής σύμπραξης που μπορεί να ενδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο της σύγχρονης δημιουργίας στις παραστατικές τέχνες της χώρας μας διεθνώς», ενώ η κ. Αργυρίου συμπλήρωσε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στην τέταρτη πια δεκαετία ζωής του, θα συμβάλει ενεργά στο κοινό όραμα για την προβολή της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας. Λεπτομερής αναφορά στη συγκεκριμένη σύμπραξη θα γίνει και από τους τρεις θεσμούς στις 8 Ιουνίου.

Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στηρίζεται διαχρονικά στην πολύτιμη συμβολή των υποστηρικτών του. Η στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΗ ως Μέγα Χορηγό αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη διοργάνωση, ενισχύοντας τη δυναμική του Φεστιβάλ και την πρόσβαση του κοινού σε κορυφαίες καλλιτεχνικές παραγωγές.

Χρυσοί Χορηγοί του Φεστιβάλ είναι η MASTERCARD και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, που εδώ και πολλά χρόνια στηρίζουν γενικότερα το Φεστιβάλ και ειδικότερα συμβάλλουν στην ανάδειξη των ελληνικών παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό. Επίσης, Χρυσός Χορηγός είναι η πλατφόρμα more.com που, εκτός από τη διαχείριση των εισιτηρίων του Φεστιβάλ, συνεισφέρει και στην προβολή των παραστάσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς ως Ειδικός Χορηγός χορηγεί φέτος δύο συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Το Φεστιβάλ ευχαριστεί την Ακαδημία Αθηνών για την υποστήριξή της στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Ευχαριστεί επίσης τον ΑΔΜΗΕ, το Fougaro Art Center, τον οργανισμό ΝΕΟΝ και την AEGEAN για την υποστήριξή τους.

Την πολύτιμη στήριξή τους προσφέρουν και φέτος η ΣΤΑΣΥ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Ολυμπία Οδός και ο Δήμος Αθηναίων. Χορηγός Ενυδάτωσης φέτος είναι τα Νερά Ζήρεια και χορηγοί φιλοξενίας τα ξενοδοχεία Academia και A77.

Σημαντική και φέτος η συνεργασία με τις Πρεσβείες Γερμανίας, Νορβηγίας και Πολωνίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ιταλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε, το Athens Pride και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και βέβαια τους Χορηγούς Επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη στενή συνεργασία φέτος του Φεστιβάλ με τον Δήμο Επιδαύρου και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμαρχο Τάσο Χρόνη για τη στήριξη και την υποστήριξή του.

