Μουσική 19.05.2026

Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists

Κλασικά λαϊκά και pop κομμάτια που αγαπήθηκαν έντονα τη δεκαετία του ’90 και των 00s επέστρεψαν μέσα από σύγχρονες παραγωγές
Πόπη Βασιλείου

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες καλλιτέχνες επιλέγουν να επαναφέρουν στο σήμερα μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος. Άλλοτε με απόλυτο σεβασμό στην αρχική εκτέλεση και άλλοτε με πιο σύγχρονο ήχο, τα remakes και οι διασκευές έχουν καταφέρει να ξανά βάλουν παλιά τραγούδια στις playlists, στα social media και στα ραδιόφωνα.

https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Με αφορμή λοιπόν το πολυσυζητημένο remake του «Υποσυνείδητο» και την επανασύνδεση της Καίτη Γαρμπή με τον Φοίβο, κάνουμε μια αναδρομή σε ελληνικές διασκευές και επανεκτελέσεις που συζητήθηκαν έντονα, έγιναν viral και κατάφεραν να φέρουν ξανά στο σήμερα μεγάλες μουσικές επιτυχίες.

Κάποια αγαπήθηκαν αμέσως, κάποια δίχασαν το κοινό, όμως όλα κατάφεραν να κάνουν τον κόσμο να θυμηθεί στίχους και μελωδίες που είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

1. «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί» – Νίνα Μαζάνη

Το 2022 η Νίνα Μαζάνη παρουσίασε μια νέα εκδοχή του κλασικού τραγουδιού «Η Νύχτα Μυρίζει Γιασεμί», δίνοντας πιο σύγχρονη αισθητική σε μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Η ατμοσφαιρική παραγωγή και η ιδιαίτερη φωνή της κατάφεραν να φέρουν το τραγούδι πιο κοντά στη νεότερη γενιά ακροατών.

2. «Το κάτι» – Ελένη Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε να διασκευάσει το «Το Κάτι», το τραγούδι που είχε συνδεθεί απόλυτα με τη Καίτη Γαρμπή, στα MAD VMA 2017. Με πιο dance και pop προσέγγιση, το remake απέκτησε νέο κοινό και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στα live και στα social media.

3. «Που και που» – Γιώργος Λιβάνης

Ο Γιώργος Λιβάνης το 2020 έδωσε νέα πνοή στο «Που και Που», το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει πρώτη η Γιάννα Τερζή. Η πιο λαϊκή και σύγχρονη ενορχήστρωση έφερε ξανά το κομμάτι στο προσκήνιο και το έκανε να ακουστεί έντονα σε ραδιόφωνα και νυχτερινά μαγαζιά.

4. «Πού είναι η αγάπη» – Μιχάλης Χατζηγιάννης και Κωνσταντίνος Αργυρός

Η συνεργασία του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό για το remake του «Πού Είναι Η Αγάπη» προκάλεσε αμέσως μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι επέστρεψε το 2025 αποκτώντας πιο σύγχρονο ήχο, χωρίς όμως να χάσει τη συναισθηματική του ταυτότητα που είχε αγαπηθεί από το κοινό.

5. «Ως εδώ» – Γιώργος Σαμπάνης

Το «Ως Εδώ», που είχε ερμηνεύσει η Νατάσα Θεοδωρίδου το 2014, επέστρεψε μέσα από τη φωνή του Γιώργου Σαμπάνη το 2025. Με πιο έντονο συναίσθημα και διαφορετική μουσική προσέγγιση, η νέα εκτέλεση έδωσε άλλη δυναμική σε ένα ήδη αγαπημένο κομμάτι.

6. «Άναψε το τσιγάρο» – Ελένη Φουρέιρα – Ρία Ελληνίδου

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές στιγμές των MAD VMA 2025 ήταν η live επανεκτέλεση του «Άναψε το Τσιγάρο», της Κάιτη Γκρέι, από την Ελένη Φουρέιρα και τη Ρία Ελληνίδου. Οι δύο τραγουδίστριες ένωσαν τις φωνές τους σε μια διαφορετική εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού, συνδυάζοντας σύγχρονη pop αισθητική με πιο λαϊκά στοιχεία.

Καλλιτέχνες στη σκηνή των Mad VMA 2025 με κομφετί και ATV.
Εντυπωσιακή εμφάνιση καλλιτεχνών στη σκηνή των Mad VMA 2025 με φόντο ψηφιακά τοπία και κομφετί.

Τα remakes παλιών επιτυχιών συνεχίζουν να έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική μουσική σκηνή, γιατί καταφέρνουν να ενώνουν διαφορετικές γενιές ακροατών. Άλλωστε, όταν ένα τραγούδι έχει γράψει ιστορία, πάντα βρίσκει τρόπο να επιστρέφει ξανά στο σήμερα.

