Cinema 19.05.2026

«Emily in Paris»: Tα πολύωρα γυρίσματα στη Μύκονο – Η Lily Collins τραβά όλα τα βλέμματα

Πόπη Βασιλείου

Η Μύκονος βρίσκεται ξανά στο διεθνές προσκήνιο, καθώς τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris» έχουν ήδη ξεκινήσει στο νησί των ανέμων, με τη Lily Collins να ηγείται μιας μεγάλης παραγωγής που έχει μετατρέψει τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό.

Από το πρωί της Δευτέρας, δεκάδες μέλη συνεργείου και παραγωγής έχουν κατακλύσει περιοχές του νησιού, στήνοντας ένα πλήρως οργανωμένο set υψηλών προδιαγραφών, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συνεχή προετοιμασία για τις απαιτητικές σκηνές της σειράς.

Η Lily Collins εμφανίζεται στα γυρίσματα με καλοκαιρινά outfits και κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ το συνεργείο φροντίζει να την προστατεύει από τον δυνατό ήλιο, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν υπερπαραγωγή διεθνούς επιπέδου. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν το πρωί και, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ την επόμενη ημέρα το συνεργείο μετακινήθηκε σε εμβληματικά σημεία της Μυκόνου, όπως οι Ανεμόμυλοι και τα σοκάκια στο Ματογιάννι.


Η Lily Collins μοιράστηκε ήδη την πρώτη της ανάρτηση από την Ελλάδα γράφοντας «Γεια σου Ελλάδα», δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και επιβεβαιώνοντας την έντονη παρουσία της παραγωγής στο νησί.


Η άφιξη του «Emily in Paris» έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς πολλοί βλέπουν τη Μύκονο να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή μέσα από τη νέα σεζόν της σειράς. Παρά τις δυσκολίες από έργα υποδομής σε βασικούς δρόμους του νησιού, τα γυρίσματα συνεχίζονται κανονικά, με τη Μύκονο να προστίθεται πλέον δυναμικά στη λίστα των παγκόσμιων προορισμών της σειράς, δίπλα σε Παρίσι, Ρώμη και Γαλλική Ριβιέρα.

«Chiffon nails»: Η minimal τάση που επαναφέρει την ήσυχη πολυτέλεια στο καλοκαιρινό μανικιούρ

«Που ανθίζεις κάθε άνοιξη;» – Το νέο EP των Yama για την ελπίδα και την «εσωτερική άνθιση»

H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα
Θες να δεις ταινία στο μπαλκόνι τώρα που καλοκαίριασε; Αυτές οι 5 ταινίες θα σε ταξιδέψουν
«Hidari»: Η συμμετοχή του Keanu Reeves στην stop-motion ταινία για τον Hidari Jingorō
«Kylie»: Η εξομολόγησή της Kylie Minogue για τον έρωτα που την «πλήγωσε» όσο κανείς άλλος
«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο
«Camp Rock 3»: Η Disney ξαναφέρνει τη μαγεία των 2000s με τους Jonas Brothers
«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη
Σχεδόν έτοιμη η 4η season του Maestro – Νέο πλάνο από τα γυρίσματα στα social media
Ποιος θα είναι ο επόμενος 007 – Ξεκίνησε το casting για τον νέο James Bond
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

