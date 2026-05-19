«Emily in Paris»: Tα πολύωρα γυρίσματα στη Μύκονο – Η Lily Collins τραβά όλα τα βλέμματα

Η Μύκονος βρίσκεται ξανά στο διεθνές προσκήνιο, καθώς τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris» έχουν ήδη ξεκινήσει στο νησί των ανέμων, με τη Lily Collins να ηγείται μιας μεγάλης παραγωγής που έχει μετατρέψει τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό.

Από το πρωί της Δευτέρας, δεκάδες μέλη συνεργείου και παραγωγής έχουν κατακλύσει περιοχές του νησιού, στήνοντας ένα πλήρως οργανωμένο set υψηλών προδιαγραφών, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συνεχή προετοιμασία για τις απαιτητικές σκηνές της σειράς.

«Emily in Paris»: Πώς η σειρά του Netflix έβαλε την Ελλάδα στο επίκεντρο και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτό

Η Lily Collins εμφανίζεται στα γυρίσματα με καλοκαιρινά outfits και κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ το συνεργείο φροντίζει να την προστατεύει από τον δυνατό ήλιο, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν υπερπαραγωγή διεθνούς επιπέδου. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν το πρωί και, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ την επόμενη ημέρα το συνεργείο μετακινήθηκε σε εμβληματικά σημεία της Μυκόνου, όπως οι Ανεμόμυλοι και τα σοκάκια στο Ματογιάννι.





Η Lily Collins μοιράστηκε ήδη την πρώτη της ανάρτηση από την Ελλάδα γράφοντας «Γεια σου Ελλάδα», δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και επιβεβαιώνοντας την έντονη παρουσία της παραγωγής στο νησί.





Η άφιξη του «Emily in Paris» έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς πολλοί βλέπουν τη Μύκονο να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή μέσα από τη νέα σεζόν της σειράς. Παρά τις δυσκολίες από έργα υποδομής σε βασικούς δρόμους του νησιού, τα γυρίσματα συνεχίζονται κανονικά, με τη Μύκονο να προστίθεται πλέον δυναμικά στη λίστα των παγκόσμιων προορισμών της σειράς, δίπλα σε Παρίσι, Ρώμη και Γαλλική Ριβιέρα.

