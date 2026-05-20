Cinema 20.05.2026

3 ταινίες που έκαναν την Cameron Diaz σημείο αναφοράς στις rom-coms των ’90s και ’00s

Από το πρώτο της μεγάλο breakthrough μέχρι τις πιο αγαπημένες comedy, η Cameron Diaz έγραψε τη δική της κινηματογραφική ιστορία
Πόπη Βασιλείου

Για μια ολόκληρη γενιά, η Cameron Diaz αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των αμερικανικών comedy των δεκαετιών του ’90 και του 2000. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την ταινία «The Mask», όπου εμφανίστηκε στο πλευρό του Jim Carrey, και από εκεί και πέρα καθιερώθηκε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του είδους.

Η ηθοποιός Cameron Diaz σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την επιστροφή της στον κινηματογράφο.
Το 2018, η Cameron Diaz ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Hollywood, με την τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση να έρχεται στην ταινία Annie. Ωστόσο, σχεδόν δέκα χρόνια μετά, επέστρεψε στα γυρίσματα με το project Back in Action, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση της με την οθόνη δεν είχε ποτέ πραγματικά «κλείσει». Παρότι η νέα της δουλειά δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο με τις παλιότερες επιτυχίες της, υπενθύμισε στο κοινό γιατί παραμένει τόσο αγαπητή.

Ακολουθούν τρεις εμβληματικές κομεντί που σημάδεψαν την πορεία της και συνεχίζουν να μας χαρίζουν το ίδιο χαμόγελο κάθε φορά που τις ξαναβλέπουμε.

1. Η αρχή με «The Mask» (1994)

Υπάρχει κάτι πιο εκρηκτικό από τον Jim Carrey στον ρόλο της Μάσκας; Η ιστορία του Stanley Ipkiss, ενός απλού υπαλλήλου τράπεζας που μεταμορφώνεται όταν βρίσκει μια μυστηριώδη μάσκα, έγινε άμεσα cult. Η Cameron Diaz στον ρόλο της Tina Carlyle έκανε την είσοδό της στο Hollywood με τρόπο εντυπωσιακό, καθιερώνοντάς τη ως το απόλυτο 90s icon.

2. «The Wedding of My Best Friend» (1997)

Στη ρομαντική comedy «My Best Friend’s Wedding», η Cameron Diaz εμφανίζεται ως Kimberly Wallace, σε μια ιστορία όπου η αγάπη, η ζήλια και η φιλία μπλέκονται με απρόβλεπτο τρόπο. Δίπλα στην Julia Roberts, η ταινία έγινε σημείο αναφοράς για το είδος, με σκηνές που παραμένουν μέχρι σήμερα κλασικές.

3. «There’s Something About Mary» (1998)

Ένα χρόνο αργότερα, η «There’s Something About Mary» των αδελφών Farrelly εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τη δημοφιλία της. Η Cameron Diaz στον ρόλο της Mary Jensen έγινε το απόλυτο πρόσωπο της ρομαντικής κωμωδίας, σε μια ταινία που συνδύασε το χιούμορ με την υπερβολή και έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο επιτυχημένες του είδους.

Η Cameron Diaz σε φωτογραφία από το επίσημο προφίλ της στο Instagram με αφορμή τη γέννηση του γιου της.
https://www.instagram.com/camerondiaz/

Η πορεία της Cameron Diaz στον κινηματογράφο δεν είναι απλώς μια λίστα επιτυχημένων ταινιών, αλλά ένα ολόκληρο κεφάλαιο της pop κουλτούρας που σημάδεψε τις δεκαετίες του ’90 και του 2000. Από την εκρηκτική πρώτη της εμφάνιση στο «The Mask» δίπλα στον Jim Carrey, μέχρι τις πιο συναισθηματικές και κλασικές στιγμές της σε ταινίες όπως «My Best Friend’s Wedding» και «There’s Something About Mary», κατάφερε να γίνει κάτι παραπάνω από σταρ: έγινε σημείο αναφοράς.

