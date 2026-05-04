Celeb World 04.05.2026

Cameron Diaz: Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της – Η ανακοίνωση που έκανε το Hollywood να συγκινηθεί

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Benji Madden η Cameron Diaz έγινε μητέρα για τρίτη φορά σε ηλικία 53 ετών, με ένα υγιέστατο αγοράκι
Πόπη Βασιλείου

Σε μια είδηση που προκάλεσε συγκίνηση και έντονο ενδιαφέρον στο Hollywood, η Cameron Diaz έγινε μητέρα για τρίτη φορά σε ηλικία 53 ετών, καλωσορίζοντας μαζί με τον σύζυγό της Benji Madden ένα αγοράκι, σε μια στιγμή απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας που το ζευγάρι μοιράστηκε με το κοινό μέσα από μια ανακοίνωση γεμάτη συναίσθημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Benji Madden, «Η Cameron και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι να ανακοινώσουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο γιε μας!! Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας – τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε όλες τις καλύτερες ευχές μας – η οικογένεια Madden», μεταφέροντας τη χαρά της οικογένειας.



Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γεγονός που έκανε την είδηση ακόμη πιο απρόσμενη και συζητημένη όταν αποκαλύφθηκε. Η Cameron Diaz και ο Benji Madden είναι παντρεμένοι από το 2015 και ήδη έχουν δύο παιδιά, τη Raddix και τον Cardinal, τα οποία ήρθαν στη ζωή μέσω παρένθετης μητέρας, ολοκληρώνοντας μια οικογένεια που συνεχίζει να μεγαλώνει με αγάπη και ιδιωτικότητα.

Η ιστορία της Cameron Diaz δείχνει μια διαφορετική προσέγγιση στη μητρότητα στο Hollywood, όπου οι προσωπικές επιλογές και ο οικογενειακός ρυθμός έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα στερεότυπα και τις κοινωνικές προσδοκίες.



«Έπρεπε να διαβάζουμε για να κερδίσουμε» – Η Paris Jackson μιλά για την παιδική της ζωή με τον Michael Jackson

«Αχαριστία»: Η Μορφούλα Ιακωβίδου επιστρέφει με εκρηκτικό κομμάτι και εντυπωσιακό video clip

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος
