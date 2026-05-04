«Έπρεπε να διαβάζουμε για να κερδίσουμε» – Η Paris Jackson μιλά για την παιδική της ζωή με τον Michael Jackson

Πίσω από τη λάμψη και την παγκόσμια επιτυχία του Michael Jackson κρύβεται μια πολύ πιο απλή και ταυτόχρονα απρόσμενη πλευρά της οικογενειακής του ζωής

Η Paris Jackson ανοίγει ένα πολύ προσωπικό παράθυρο στην παιδική της ηλικία και αποκαλύπτει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαπαιδαγώγησης μέσα στο σπίτι του Michael Jackson, όπου το διάβασμα δεν ήταν απλώς υποχρέωση αλλά μια μορφή «ανταμοιβής» που καθόριζε την καθημερινότητα και τις μικρές χαρές των παιδιών.

Μιλώντας σε podcast, η ίδια εξήγησε χαρακτηριστικά ότι «Διαβάζω πάρα πολύ γιατί αυτό ήταν η μορφή “νομίσματός” μας μεγαλώνοντας», δίνοντας τον τόνο για το πώς η γνώση είχε μετατραπεί σε βασικό εργαλείο ανταμοιβής μέσα στην οικογένεια.

Περιγράφοντας το οικογενειακό περιβάλλον, πρόσθεσε ότι «Δεν μας δίνονταν απλά πράγματα, έπρεπε να τα κερδίσουμε», δείχνοντας πως τίποτα δεν θεωρούνταν δεδομένο και κάθε επιθυμία συνδεόταν με προσπάθεια και διάβασμα. Σε πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, η Paris Jackson ανέφερε ότι «Αν πηγαίναμε στο FAO Schwarz και θέλαμε 5 παιχνίδια, έπρεπε να διαβάσουμε 5 βιβλία και θα μας έκανε και ερωτήσεις πάνω σε αυτά», περιγράφοντας ένα σύστημα όπου η γνώση συνδεόταν άμεσα με τις ανταμοιβές.

Όπως θυμάται, «Διάβασα όλα τα επτά βιβλία των Χρονικών της Νάρνια μέσα σε μία εβδομάδα», κάτι που δείχνει πόσο έντονα και γρήγορα είχε καλλιεργηθεί η σχέση της με τα βιβλία. Τέλος, σημείωσε τη φιλοσοφία του πατέρα της λέγοντας πως «Η γνώση είναι δύναμη», μια φράση που, όπως φαίνεται, αποτελούσε βασική αρχή διαπαιδαγώγησης στο σπίτι τους.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη της Paris Jackson φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της ζωής της οικογένειας Jackson, όπου το διάβασμα δεν λειτουργούσε μόνο ως μάθηση, αλλά ως εργαλείο πειθαρχίας, κινήτρου και προσωπικής εξέλιξης.

