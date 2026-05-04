Celeb World 04.05.2026

«Έπρεπε να διαβάζουμε για να κερδίσουμε» – Η Paris Jackson μιλά για την παιδική της ζωή με τον Michael Jackson

Η Paris Jackson χαιρετάει με το χέρι της, φορώντας δερμάτινα γάντια και κοσμήματα, στο πλαίσιο της διαμάχης για την κληρονομιά του πατέρα της.
Πίσω από τη λάμψη και την παγκόσμια επιτυχία του Michael Jackson κρύβεται μια πολύ πιο απλή και ταυτόχρονα απρόσμενη πλευρά της οικογενειακής του ζωής
Πόπη Βασιλείου

Η Paris Jackson ανοίγει ένα πολύ προσωπικό παράθυρο στην παιδική της ηλικία και αποκαλύπτει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαπαιδαγώγησης μέσα στο σπίτι του Michael Jackson, όπου το διάβασμα δεν ήταν απλώς υποχρέωση αλλά μια μορφή «ανταμοιβής» που καθόριζε την καθημερινότητα και τις μικρές χαρές των παιδιών.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Μιλώντας σε podcast, η ίδια εξήγησε χαρακτηριστικά ότι «Διαβάζω πάρα πολύ γιατί αυτό ήταν η μορφή “νομίσματός” μας μεγαλώνοντας», δίνοντας τον τόνο για το πώς η γνώση είχε μετατραπεί σε βασικό εργαλείο ανταμοιβής μέσα στην οικογένεια.

Michael Jackson: Σπάνια αντικείμενα του βασιλιά της pop σε δημοπρασία

Περιγράφοντας το οικογενειακό περιβάλλον, πρόσθεσε ότι «Δεν μας δίνονταν απλά πράγματα, έπρεπε να τα κερδίσουμε», δείχνοντας πως τίποτα δεν θεωρούνταν δεδομένο και κάθε επιθυμία συνδεόταν με προσπάθεια και διάβασμα. Σε πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, η Paris Jackson ανέφερε ότι «Αν πηγαίναμε στο FAO Schwarz και θέλαμε 5 παιχνίδια, έπρεπε να διαβάσουμε 5 βιβλία και θα μας έκανε και ερωτήσεις πάνω σε αυτά», περιγράφοντας ένα σύστημα όπου η γνώση συνδεόταν άμεσα με τις ανταμοιβές.

Όπως θυμάται, «Διάβασα όλα τα επτά βιβλία των Χρονικών της Νάρνια μέσα σε μία εβδομάδα», κάτι που δείχνει πόσο έντονα και γρήγορα είχε καλλιεργηθεί η σχέση της με τα βιβλία. Τέλος, σημείωσε τη φιλοσοφία του πατέρα της λέγοντας πως «Η γνώση είναι δύναμη», μια φράση που, όπως φαίνεται, αποτελούσε βασική αρχή διαπαιδαγώγησης στο σπίτι τους.

paris_jackson
https://www.instagram.com/parisjackson/?hl=el

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη της Paris Jackson φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της ζωής της οικογένειας Jackson, όπου το διάβασμα δεν λειτουργούσε μόνο ως μάθηση, αλλά ως εργαλείο πειθαρχίας, κινήτρου και προσωπικής εξέλιξης.

Michael Jackson: Από το «Thriller» μέχρι σήμερα – Πώς έγινε ο «Βασιλιάς της Pop»

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MICHAEL JACKSON Paris Jackson
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Met Gala: Flashback στα πιο iconic looks όλων των εποχών

Met Gala: Flashback στα πιο iconic looks όλων των εποχών

04.05.2026
Επόμενο
Cameron Diaz: Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της – Η ανακοίνωση που έκανε το Hollywood να συγκινηθεί

Cameron Diaz: Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της – Η ανακοίνωση που έκανε το Hollywood να συγκινηθεί

04.05.2026

Δες επίσης

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος
Celeb News

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος

04.05.2026
Cameron Diaz: Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της – Η ανακοίνωση που έκανε το Hollywood να συγκινηθεί
Celeb News

Cameron Diaz: Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της – Η ανακοίνωση που έκανε το Hollywood να συγκινηθεί

04.05.2026
13 χρόνια Met Gala σε ένα post – Η Kim Kardashian ξεσήκωσε το Instagram με το πιο viral throwback
Celeb News

13 χρόνια Met Gala σε ένα post – Η Kim Kardashian ξεσήκωσε το Instagram με το πιο viral throwback

04.05.2026
Η πριγκίπισσα Ευγενία περιμένει το τρίτο της παιδί – Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου
Celeb News

Η πριγκίπισσα Ευγενία περιμένει το τρίτο της παιδί – Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου

04.05.2026
Πώς η Μαρινέλλα «έσωσε» τη φωνή της Πέγκυς Ζήνα με ένα τηλεφώνημα
Celeb News

Πώς η Μαρινέλλα «έσωσε» τη φωνή της Πέγκυς Ζήνα με ένα τηλεφώνημα

04.05.2026
Τα τρυφερά γενέθλια του Σάκη Τανιμανίδη και το οικογενειακό βίντεο από το party- έκπληξη
Celeb News

Τα τρυφερά γενέθλια του Σάκη Τανιμανίδη και το οικογενειακό βίντεο από το party- έκπληξη

04.05.2026
Bruce Willis: Το δύσκολο βήμα στο οποίο προχώρησε η οικογένειά του
Celeb News

Bruce Willis: Το δύσκολο βήμα στο οποίο προχώρησε η οικογένειά του

04.05.2026
Victoria Beckham: Το απρόσμενο δώρο στον David Beckham για τα γενέθλιά του που έγινε viral
Celeb News

Victoria Beckham: Το απρόσμενο δώρο στον David Beckham για τα γενέθλιά του που έγινε viral

04.05.2026
«Καρμική συνάντηση»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Μπρούνο Τσερέλα για την Αθηνά Οικονομάκου και το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή
Celeb News

«Καρμική συνάντηση»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Μπρούνο Τσερέλα για την Αθηνά Οικονομάκου και το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

04.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου