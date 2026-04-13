Cinema 13.04.2026

Ο «αιφνιδιασμός» της Cameron Diaz από την «απόκοσμη» εμφάνιση του Jonah Hill

Η πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη αποκαλύπτει μια από τις πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις του Hollywood φέτος
Η επιστροφή του Jonah Hill στη μεγάλη οθόνη είναι ήδη από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του κινηματογραφικού κόσμου, και όχι άδικα. Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Outcome», στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός άφησε τους πάντες άφωνους με την ανατρεπτική του εμφάνιση στον ρόλο του Άιρα, ενός δικηγόρου κρίσεων, προκαλώντας σοκ ακόμα και στη συμπρωταγωνίστριά του, Cameron Diaz.

Η Diaz αποκάλυψε ότι, όταν συνάντησε τον Hill φορώντας το νέο του look, ήταν πλήρως αιφνιδιασμένη. Με ξυρισμένο κεφάλι και πυκνή, γκρίζα γενειάδα, ο Hill ήταν σχεδόν αγνώριστος. «Τον κοίταξα και είπα, “Είναι αυτό…;” Και αυτός μου είπε, “Είναι ο Άιρα”. Και εγώ, “Ω Θεέ μου”», ανέφερε η Diaz, περιγράφοντας την πρώτη της αντίδραση. Ο συνδυασμός γκρίζας γενειάδας και ξυρισμένου κεφαλιού ήταν τόσο «εξωφρενικός», που η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει το μέγεθος της αλλαγής μέχρι που είδε μερικά πλάνα της ταινίας.

Στο Κόκκινο Χαλί οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Outcome»

Το «Outcome» είναι μια σκοτεινή κωμωδία που υπογράφει ο ίδιος ο Hill, ο οποίος εκτός από ηθοποιός, ανέλαβε και τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία. Η ταινία παρουσιάζει τον Keanu Reeves στον ρόλο του Ριφ Χοκ, ενός αστέρα του Χόλιγουντ που εκβιάζεται από ένα περίεργο βίντεο από το παρελθόν του και ξεκινά ένα ταξίδι επανόρθωσης, με τη βοήθεια των φίλων του — Cameron Diaz και Matt Bomer — και του δικηγόρου Άιρα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Jonah Hill.

Ο Jonah Hill μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη διαδικασία δημιουργίας του χαρακτήρα, εξηγώντας ότι εμπνεύστηκε από ντοκιμαντέρ, βιβλία, reality TV και φωτογραφικά άλμπουμ. Η εμφάνιση του Άιρα σχεδιάστηκε γρήγορα, καθώς ο ίδιος είχε την πολυτέλεια να «ζήσει» με τον χαρακτήρα πριν αποφασίσει να τον υποδυθεί. Αρχικά, ο Hill δεν σκόπευε να παίξει τον Άιρα, αλλά πείστηκε από την υπεύθυνη κάστινγκ, Ellen Lewis, να αναλάβει τον ρόλο, προσθέτοντας έτσι μια νέα διάσταση στην ταινία.

Η πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη συγκέντρωσε πλήθος θαυμαστών και δημοσιογράφων, που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά μια από τις πιο ριζικές μεταμορφώσεις του Hollywood φέτος. Ο Jonah Hill, με την εξωφρενική μεταμόρφωσή του, απέδειξε ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με τους ρόλους του και να εκπλήξει ακόμα και τους πιο έμπειρους συναδέλφους του.

Cameron Diaz Jonah Hill Outcome ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Νέες προσθήκες στο καστ του «The Boys» για ένα εκρηκτικό φινάλε
Νέες προσθήκες στο καστ του «The Boys» για ένα εκρηκτικό φινάλε

13.04.2026
Η 3η σεζόν του «XO, Kitty» στην κορυφή του Netflix με εκατομμύρια προβολές
Η 3η σεζόν του «XO, Kitty» στην κορυφή του Netflix με εκατομμύρια προβολές

13.04.2026
Jenna Ortega: Αυτός είναι ο λόγος που ήθελε να παρατήσει την υποκριτική – Πώς άλλαξε γνώμη
Jenna Ortega: Αυτός είναι ο λόγος που ήθελε να παρατήσει την υποκριτική – Πώς άλλαξε γνώμη

12.04.2026
Get Rich or Die Tryin’: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς ο 50 Cent έγινε θρύλος
Get Rich or Die Tryin’: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς ο 50 Cent έγινε θρύλος

12.04.2026
Το «Dark Matter» επιστρέφει με 2η σεζόν
Το «Dark Matter» επιστρέφει με 2η σεζόν

12.04.2026
«The Testaments» -Πώς η κοινωνία καθορίζει τη ζωή των γυναικών
«The Testaments» -Πώς η κοινωνία καθορίζει τη ζωή των γυναικών

11.04.2026
Ο Harrison Ford επιστρέφει για την 4η σεζόν του «Shrinking»
Ο Harrison Ford επιστρέφει για την 4η σεζόν του «Shrinking»

11.04.2026
Memory of a Killer: Ο Patrick Dempsey επιστρέφει σε νέα σεζόν γεμάτη ανατροπές
Memory of a Killer: Ο Patrick Dempsey επιστρέφει σε νέα σεζόν γεμάτη ανατροπές

11.04.2026
Ο κόσμος της Taylor Swift ζωντανεύει στην ταινία «Mother Mary» με την Anne Hathaway
Ο κόσμος της Taylor Swift ζωντανεύει στην ταινία «Mother Mary» με την Anne Hathaway

11.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής