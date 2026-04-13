Food 13.04.2026

10 ιδέες για να αξιοποιήσεις τα leftovers του πασχαλινού τραπεζιού

Από αρνί μέχρι σαλάτες, βρες 10 τρόπους να αξιοποιήσεις τα leftovers του πασχαλινού τραπεζιού εύκολα και γρήγορα
Ειρήνη Στόφυλα

Το Πάσχα πέρασε, το τραπέζι έμεινε γεμάτο και εσύ κοιτάς τις πιατέλες με το αρνί, τις πατάτες και τα υπόλοιπα μαγειρευτά και σκέφτεσαι «τι να τα κάνω τώρα;». Μην αγχώνεσαι γιατί αυτά τα leftovers μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές για το επόμενο brunch, μεσημεριανό ή βραδινό σου! Με λίγη φαντασία και απλά υλικά, μπορείς να μετατρέψεις τα υπόλοιπα του πασχαλινού τραπεζιού σε γρήγορα, νόστιμα και fun πιάτα που θα εντυπωσιάσουν όλη την οικογένεια. Ας δούμε 10 ιδέες για να αξιοποιήσεις το αρνί και τα υπόλοιπα αγαπημένα σου πιάτα.

1. Αρνί με λαχανικά στο φούρνο

Κόψε το αρνί σε μικρά κομμάτια, ανακάτεψέ τα με πατάτες, καρότα και μπαχαρικά, και ψήσε για λίγα λεπτά στο φούρνο. Έτοιμο ένα νόστιμο γεύμα χωρίς να ξεκινήσεις από το μηδέν.

2. Ριζότο με αρνί και μανιτάρια

Χρησιμοποίησε τα κομματάκια αρνιού σε ριζότο με μανιτάρια, κρεμμύδι και λίγο παρμεζάνα. Ένα comfort food πιάτο που εξαφανίζεται σε δευτερόλεπτα.

3. Σάντουιτς με αρνί και σος γιαουρτιού

Κόψε το αρνί σε φέτες και πρόσθεσέ το σε σάντουιτς με φρέσκα λαχανικά και σος γιαουρτιού. Ιδανικό για ένα γρήγορο lunch box ή βραδινό σνακ.

4. Ομελέτα με αρνί και λαχανικά

Κόψε το αρνί και τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια και ρίξ’ τα σε τηγάνι με αυγά. Γρήγορη, νόστιμη και γεμάτη πρωτεΐνη ομελέτα για brunch ή πρωινό.

5. Πατάτες αλά κρεμ με αρνί

Χρησιμοποίησε τις πατάτες που περίσσεψαν για να φτιάξεις πατάτες αλά κρεμ με κομματάκια αρνιού. Μια πιο πλούσια εκδοχή που θυμίζει gourmet comfort food.

6. Αρνί στιφάδο σε ταψί

Μάζεψε τα κομμάτια του αρνιού και τα λαχανικά με λίγο ζωμό και ψήσε σε ταψί για να δημιουργήσεις ένα στιφάδο που μυρίζει παράδοση και κάνει την κουζίνα να μοσχομυρίζει.

7. Σαλάτα με αρνί και βραστά αυγά

Κόψε το αρνί σε μικρά κομμάτια και βάλε τα σε σαλάτα με μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι και τα βραστά αυγά που περίσσεψαν από το Πάσχα. Δροσερό, υγιεινό και χορταστικό.

8. Αρνί με πίτα ή wraps

Γέμισε πίτες ή wraps με αρνί, λαχανικά και λίγη σος γιαουρτιού ή τζατζίκι. Το τέλειο γεύμα για πάρτυ ή για να πάρεις στο γραφείο.

9. Μακαρόνια με αρνί και σάλτσα ντομάτας

Ψιλοκόψε το αρνί και πρόσθεσέ το σε σάλτσα ντομάτας για μακαρόνια. Ένα κλασικό comfort food πιάτο που θα εξαφανιστεί σε χρόνο μηδέν.

10. Αρνί με κρέμα τυριού και λαχανικά στο φούρνο

Φτιάξε ένα γρήγορο γεύμα ανακατεύοντας αρνί, υπόλοιπα λαχανικά και λίγη κρέμα τυριού. Ψήσε για λίγα λεπτά και θα έχεις ένα πιάτο πλούσιο και χορταστικό.

