Δες πώς η Βίκυ Καγιά φτιάχνει τα πιο γλυκά κουλουράκια για το Πάσχα

Σε πασχαλινό κλίμα, η Βίκυ Καγιά αποφάσισε να αφιερώσει χρόνο στην κουζίνα της, φτιάχνοντας τα δικά της παραδοσιακά κουλουράκια. Το στιγμιότυπο που μοιράστηκε στο Instagram δείχνει τα ταψιά γεμάτα με κουλουράκια, τα οποία έχουν σχηματιστεί με μεράκι και προσοχή. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τη διαδικασία, δίνοντας μια πιο προσωπική και οικογενειακή διάσταση στην προετοιμασία για το Πάσχα.

Η κουζίνα μετατράπηκε σε μικρό εργαστήριο γιορτινών αρωμάτων, όπου κάθε κίνηση είναι γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Με απλές αλλά συνειδητές κινήσεις, η Βίκυ Καγιά αναδεικνύει τη σημασία της παράδοσης, δείχνοντάς σου πώς οι μικρές χειροτεχνίες στην κουζίνα μπορούν να φέρουν χαρά και ενότητα στην οικογένεια.

Η Βίκυ Καγιά σχολιάζει την Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM

Η παρουσία της οικογένειας είναι εμφανής σε κάθε φωτογραφία και ανάρτηση. Η Βίκυ δείχνει ότι για εκείνη η οικογένεια αποτελεί πάντα προτεραιότητα και ότι τέτοιες στιγμές έχουν ξεχωριστή σημασία. Τα ταψιά γεμάτα κουλουράκια δεν είναι απλώς γλυκά, αλλά ένα σύμβολο θαλπωρής, ζεστασιάς και αγάπης, που κάνει τις ημέρες πριν το Πάσχα πιο όμορφες και προσωπικές.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, μπορείς να νιώσεις ότι συμμετέχεις στην οικογενειακή ατμόσφαιρα του σπιτιού της Βίκυς Καγιά. Η διαδικασία του ψησίματος γίνεται μια γιορτή μικρών στιγμών που συνδέουν την παράδοση με τη σύγχρονη καθημερινότητα, ενώ τα κουλουράκια μετατρέπονται σε ένα γλυκό και συμβολικό προοίμιο για τις γιορτές.

5 ελληνικοί προορισμοί που θα κάνουν το Πάσχα σου αξέχαστο