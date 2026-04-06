Ταξίδι 06.04.2026

5 ελληνικοί προορισμοί που θα κάνουν το Πάσχα σου αξέχαστο

Από γραφικά σοκάκια μέχρι επιβλητικά μοναστήρια και μαγευτικές παραλίες, ετοιμάσου για ένα Πάσχα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ
Πόπη Βασιλείου

Το Πάσχα είναι η στιγμή που θέλεις να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να ζήσεις μοναδικές στιγμές σε μέρη που συνδυάζουν παράδοση, φυσική ομορφιά και γιορτινή ατμόσφαιρα. Αν αναζητάς ταξιδιωτικές εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες, υπάρχουν ελληνικοί προορισμοί που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τη γραφικότητά τους, αλλά και για την ενέργεια που προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη. Η Κέρκυρα, η Μονεμβασιά, το Λεωνίδιο, τα Μετέωρα και η Σύρος υπόσχονται εικόνες που θα σε μαγέψουν, γεύσεις που θα θυμάσαι και στιγμές γεμάτες χαλάρωση και παράδοση, ιδανικές για να περάσεις ένα Πάσχα διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Η Κέρκυρα είναι ο απόλυτος προορισμός για να ζήσεις το ελληνικό Πάσχα με έναν μοναδικό τρόπο. Η Παλιά Πόλη με τα σοκάκια και τις εκκλησίες της δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη παράδοση, ενώ τα τοπικά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας σε εντυπωσιάζουν κάθε στιγμή. Απόλαυσε τη Μεγάλη Εβδομάδα στους δρόμους της πόλης, δες τα κανάτια να σπάνε και γεύσου την παραδοσιακή παστιτσάδα και το αρνάκι στη σούβλα που φτιάχνουν οι ντόπιοι με αγάπη.

Η Μονεμβασιά σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο με τη Μεσαιωνική Πόλη της, όπου κάθε λιθόστρωτος δρόμος και πέτρινο σπίτι κρύβει ιστορία. Εκεί μπορείς να ζήσεις ένα Πάσχα γεμάτο ηρεμία, μακριά από την φασαρία της πόλης, απολαμβάνοντας τις μοναδικές εικόνες και την ατμόσφαιρα που μόνο η Μονεμβασιά μπορεί να προσφέρει.

Στο Λεωνίδιο θα βρεις γραφικά παραθαλάσσια σοκάκια και παραδοσιακά έθιμα που κάνουν την εμπειρία του Πάσχα μοναδική. Εδώ η φύση συναντά την παράδοση, προσφέροντας βόλτες στην παραλία, γεύσεις από ντόπιες ταβέρνες και στιγμές χαλάρωσης που θα σε γεμίσουν ενέργεια.

Τα Μετέωρα σε καλούν να βιώσεις ένα Πάσχα γεμάτο πνευματικότητα και μαγεία. Τα μοναστήρια που υψώνονται πάνω στους επιβλητικούς βράχους συνδυάζουν φυσική ομορφιά με ιστορία, προσφέροντάς σου μοναδικές εικόνες και την ευκαιρία να ζήσεις τα πασχαλινά έθιμα σε έναν τόπο που κόβει την ανάσα.

Η Σύρος συνδυάζει την αρχοντιά των Κυκλάδων με το πασχαλινό πνεύμα. Η Ερμούπολη και τα γύρω χωριά σε καλούν να απολαύσεις γραφικά σοκάκια, εκκλησίες και παραδοσιακές γεύσεις, ζώντας ένα Πάσχα γεμάτο εικόνες, γεύσεις και στιγμές χαλάρωσης με αγαπημένα πρόσωπα.

Όποιον προορισμό κι αν επιλέξεις, αυτά τα μέρη σου προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδυάσεις παράδοση, φυσική ομορφιά και ηρεμία. Από παραθαλάσσιες βόλτες μέχρι περιπάτους σε ιστορικά σοκάκια και μοναστήρια, το Πάσχα σου θα γεμίσει εικόνες, γεύσεις και εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα.

Η Κατερίνα Ψύχα και η απόλυτη EASTERία της επιλογής ρούχων για την Ανάσταση

Η Κατερίνα Ψύχα και η απόλυτη EASTERία της επιλογής ρούχων για την Ανάσταση

Ο Τζον Τραβόλτα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στις Κάννες

Ο Τζον Τραβόλτα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στις Κάννες

