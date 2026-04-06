Cinema 06.04.2026

Ο Τζον Τραβόλτα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στις Κάννες

Ο διάσημος ηθοποιός Τζον Τραβόλτα παρουσιάζει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα, την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», στο Φεστιβάλ των Καννών πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Apple TV
Θεαματική επιστροφή στις Κάννες κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Τζον Τραβόλτα, αυτή τη φορά όχι μόνο ως πρωταγωνιστής, αλλά με ένα νέο ρόλο: αυτόν του σκηνοθέτη. Ο Τραβόλτα πρόκειται να παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», στο διάσημο φεστιβάλ.

Η ταινία, μια παραγωγή της Apple Original, αποτελεί διασκευή του παιδικού βιβλίου που ο ίδιος ο Τζον Τραβόλτα κυκλοφόρησε το 1997. Η πρεμιέρα της θα γίνει στην εκτός διαγωνισμού ενότητα «Cannes Premiere» στο Θέατρο Debussy, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα της στο Apple TV είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο

Ο John Travolta παραλίγο να δώσει το MTV Award σε… άλλη Taylor Swift!

Το «Propeller One-Way Night Coach» αφηγείται την ιστορία ενός 8χρονου παιδιού που πραγματοποιεί το όνειρό του, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα με το νυχτερινό λεωφορείο «Propeller One-Way». Η επιλογή της ταινίας για τις Κάννες υπογραμμίζει επίσης τη διάθεση των μεγάλων πλατφορμών streaming, με εξαίρεση το Netflix, να ακολουθούν τους κανόνες του φεστιβάλ και να παρουσιάζουν ταινίες εκτός διαγωνισμού, εφόσον δεν προβλέπεται τοπική κινηματογραφική διανομή.

Η επιστροφή στην Κρουαζέτ

Η παρουσία του Τζον Τραβόλτα στο φεστιβάλ αναμένεται να προσδώσει μια δόση από τη λάμψη των σταρ του Χόλιγουντ σε μια πιο ήσυχη χρονιά για τα στούντιο. Ο ίδιος επιστρέφει στην Κρουαζέτ, όπου στο παρελθόν είχε παρουσιάσει, ως ηθοποιός, εμβληματικές ταινίες όπως το «Pulp Fiction» το 1994, το «She’s So Lovely» το 1997 και το «Primary Colors» το 1998.

Πολυτάλαντος και στους αιθέρες

Σε σχετική ανακοίνωση, το Φεστιβάλ των Καννών αναφέρθηκε και στο άλλο μεγάλο πάθος του Τζον Τραβόλτα, την αεροπορία. Ο ηθοποιός απέκτησε την πρώτη του άδεια πιλότου σε ηλικία 22 ετών και έκτοτε έχει αποκτήσει πολυάριθμες πιστοποιήσεις, δικαιούμενος να πιλοτάρει Boeing 707, 737 και 747, καθώς και το Global Express της Bombardier. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος ιδιωτικός πιλότος που πέταξε με Airbus A380. Με πάνω από 9.000 ώρες πτήσης στο ενεργητικό του και την κατοχή αρκετών αεροσκαφών, ο Τραβόλτα έχει πιλοτάρει αεροπλάνα ακόμα και σε δύο ταινίες του.

John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί

5 ελληνικοί προορισμοί που θα κάνουν το Πάσχα σου αξέχαστο

Η Scarlett Johansson επιστρέφει στο Netflix με το Lucy των 469 εκατ.
Cinema

Η Scarlett Johansson επιστρέφει στο Netflix με το Lucy των 469 εκατ.

06.04.2026
Ο Dominic McLaughlin φορά την κάπα του Harry Potter και ήδη αμείβεται σαν σταρ
Cinema

Ο Dominic McLaughlin φορά την κάπα του Harry Potter και ήδη αμείβεται σαν σταρ

06.04.2026
Ο Pierre Salvadori θα «ανοίξει» το Φεστιβάλ των Καννών με το La Vénus électrique
Cinema

Ο Pierre Salvadori θα «ανοίξει» το Φεστιβάλ των Καννών με το La Vénus électrique

05.04.2026
Η Amy Madigan ξανά ως Aunt Gladys στο νέο κεφάλαιο του Weapons
Cinema

Η Amy Madigan ξανά ως Aunt Gladys στο νέο κεφάλαιο του Weapons

05.04.2026
Stranger Things: Tales From ’85- Η επιστροφή της Hawkins σε μια σκοτεινή περιπέτεια που δε φαντάζεσαι
Cinema

Stranger Things: Tales From ’85- Η επιστροφή της Hawkins σε μια σκοτεινή περιπέτεια που δε φαντάζεσαι

05.04.2026
Ο Brian Cox θα είναι ο απόλυτος εφιάλτης στο Dexter Resurrection
Cinema

Ο Brian Cox θα είναι ο απόλυτος εφιάλτης στο Dexter Resurrection

04.04.2026
«Super Mario Galaxy Movie» : Σαρώνει τα ταμεία και γράφει ιστορία στο box office
Cinema

«Super Mario Galaxy Movie» : Σαρώνει τα ταμεία και γράφει ιστορία στο box office

04.04.2026
Το Netflix μόλις έριξε το trailer που θα βλέπεις ξανά και ξανά – O Michael B. Jordan σε μια animated έκπληξη που δεν περίμενες
Cinema

Το Netflix μόλις έριξε το trailer που θα βλέπεις ξανά και ξανά – O Michael B. Jordan σε μια animated έκπληξη που δεν περίμενες

04.04.2026
Ο Jamie Bell γίνεται ο νέος Shelby στη νέα εποχή του Peaky Blinders
Cinema

Ο Jamie Bell γίνεται ο νέος Shelby στη νέα εποχή του Peaky Blinders

03.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της