Ο Τζον Τραβόλτα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στις Κάννες

Ο διάσημος ηθοποιός Τζον Τραβόλτα παρουσιάζει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα, την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», στο Φεστιβάλ των Καννών πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Apple TV

Θεαματική επιστροφή στις Κάννες κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Τζον Τραβόλτα, αυτή τη φορά όχι μόνο ως πρωταγωνιστής, αλλά με ένα νέο ρόλο: αυτόν του σκηνοθέτη. Ο Τραβόλτα πρόκειται να παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, την ταινία «Propeller One-Way Night Coach», στο διάσημο φεστιβάλ.

Η ταινία, μια παραγωγή της Apple Original, αποτελεί διασκευή του παιδικού βιβλίου που ο ίδιος ο Τζον Τραβόλτα κυκλοφόρησε το 1997. Η πρεμιέρα της θα γίνει στην εκτός διαγωνισμού ενότητα «Cannes Premiere» στο Θέατρο Debussy, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα της στο Apple TV είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο

Το «Propeller One-Way Night Coach» αφηγείται την ιστορία ενός 8χρονου παιδιού που πραγματοποιεί το όνειρό του, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα με το νυχτερινό λεωφορείο «Propeller One-Way». Η επιλογή της ταινίας για τις Κάννες υπογραμμίζει επίσης τη διάθεση των μεγάλων πλατφορμών streaming, με εξαίρεση το Netflix, να ακολουθούν τους κανόνες του φεστιβάλ και να παρουσιάζουν ταινίες εκτός διαγωνισμού, εφόσον δεν προβλέπεται τοπική κινηματογραφική διανομή.

Η επιστροφή στην Κρουαζέτ

Η παρουσία του Τζον Τραβόλτα στο φεστιβάλ αναμένεται να προσδώσει μια δόση από τη λάμψη των σταρ του Χόλιγουντ σε μια πιο ήσυχη χρονιά για τα στούντιο. Ο ίδιος επιστρέφει στην Κρουαζέτ, όπου στο παρελθόν είχε παρουσιάσει, ως ηθοποιός, εμβληματικές ταινίες όπως το «Pulp Fiction» το 1994, το «She’s So Lovely» το 1997 και το «Primary Colors» το 1998.

Πολυτάλαντος και στους αιθέρες

Σε σχετική ανακοίνωση, το Φεστιβάλ των Καννών αναφέρθηκε και στο άλλο μεγάλο πάθος του Τζον Τραβόλτα, την αεροπορία. Ο ηθοποιός απέκτησε την πρώτη του άδεια πιλότου σε ηλικία 22 ετών και έκτοτε έχει αποκτήσει πολυάριθμες πιστοποιήσεις, δικαιούμενος να πιλοτάρει Boeing 707, 737 και 747, καθώς και το Global Express της Bombardier. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος ιδιωτικός πιλότος που πέταξε με Airbus A380. Με πάνω από 9.000 ώρες πτήσης στο ενεργητικό του και την κατοχή αρκετών αεροσκαφών, ο Τραβόλτα έχει πιλοτάρει αεροπλάνα ακόμα και σε δύο ταινίες του.

