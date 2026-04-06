H Gigi Hadid σπάει τη σιωπή της – Η αλήθεια πίσω από τις αναφορές στα αρχεία Epstein

Η Gigi Hadid αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να τοποθετηθεί δημόσια για τις αναφορές του ονόματός της στα αρχεία του Jeffrey Epstein, σε μια εξέλιξη που έχει ήδη προκαλέσει τεράστια συζήτηση διεθνώς. Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, σίγουρα θα είδες πως το όνομα του διάσημου μοντέλου βρέθηκε μέσα σε email του 2015 που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ίδια, εμφανώς ενοχλημένη, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ καμία απολύτως σχέση με τον Epstein, υπογραμμίζοντας πως της προκάλεσε έντονη δυσφορία να βλέπει κάποιον που δεν είχε γνωρίσει ποτέ να μιλά για εκείνη μέσα σε ένα τόσο σκοτεινό πλαίσιο.

Η Gigi Hadid εγκαταλείπει το signature dirty blonde για μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της

Η αντίδρασή της ήρθε μέσα από τα social media, όταν χρήστης την κατηγόρησε ότι δεν είχε πάρει θέση για την υπόθεση. Τότε η Gigi Hadid απάντησε πως αρχικά επέλεξε να μη μιλήσει, επειδή δεν ήθελε να αποσπάσει την προσοχή από τις ιστορίες των πραγματικών θυμάτων. Ωστόσο, όπως εξήγησε, κατάλαβε πως ήταν σημαντικό να γίνει απολύτως σαφές ότι δεν είχε «ποτέ καμία σύνδεση ή γνωριμία» με τον καταδικασμένο χρηματιστή. Η φράση της ότι όσα διάβασε «της προκάλεσαν αναγούλα» έγινε ήδη viral και συζητιέται έντονα στον διεθνή Τύπο.

Αφορμή για όλα στάθηκε ένα email του 2015, στο οποίο άγνωστο πρόσωπο σχολίαζε την επιτυχία της ίδιας και της Bella Hadid στον χώρο της μόδας, αφήνοντας υπονοούμενα για το πώς κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Η Gigi Hadid θέλησε να βάλει τέλος σε κάθε θεωρία, εξηγώντας ότι η πορεία της στηρίχθηκε στη δουλειά της, στις αξίες που της έδωσαν οι γονείς της και στη σταθερή επαγγελματική της πορεία από το 2012, όταν υπέγραψε με πρακτορείο. Με αυτόν τον τρόπο, έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν επιτρέπει σε καμία σκοτεινή αφήγηση να αγγίξει το όνομά της.

Η δημόσια τοποθέτησή της δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση και εξηγεί γιατί το θέμα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις στα social media. Για σένα που διαβάζεις τις εξελίξεις της διεθνούς showbiz, η αντίδραση της Gigi Hadid δεν είναι απλώς μια απάντηση, αλλά μια ξεκάθαρη προσπάθεια να προστατεύσει το όνομά της από κάθε λανθασμένο συνειρμό, σε μια περίοδο που τα αρχεία Epstein επανέρχονται δυναμικά στην επικαιρότητα.

Η Gigi Hadid απαντά στις δηλώσεις του Zayn Malik – «Δεν την ερωτεύκα ποτέ»