Mad Video Music Awards 20.05.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα modern λαϊκά hits που «έσπασαν» τα κοντέρ! Εσύ ποιο θα ψηφίσεις;

Μπες στον ρυθμό, δες τους υποψήφιους στην κατηγορία Καλύτερο Λαϊκό Modern και ψήφισε το δικό σου αγαπημένο viral video clip
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έχει ξεκινήσει, με τη λίστα των υποψηφίων για την κατηγορία Καλύτερο Λαϊκό Modern να αναδεικνύει τους καλλιτέχνες που κατάφεραν να κυριαρχήσουν απόλυτα στις ψηφιακές πλατφόρμες και το ραδιοφωνικό airplay. Με τη ΔΕΗ ως Μεγάλο Χορηγό για 6η χρονιά, ο πιο διαχρονικός μουσικός θεσμός επιστρέφει στο Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου, φέρνοντας στη σκηνή τα τραγούδια που έγιναν τα απόλυτα soundtrack της καθημερινότητάς μας.

Σε αυτή την εξαιρετικά δημοφιλή κατηγορία, η μάχη για το βραβείο αναμένεται συναρπαστική, καθώς συναντάμε κορυφαία ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας αλλά και singles που συγκέντρωσαν εκατομμύρια streams και προβολές. Ας δούμε αναλυτικά ποιοι διεκδικούν τον τίτλο του Καλύτερου Λαϊκού Modern, τα εντυπωσιακά νούμερα των επιτυχιών τους, αλλά και το πού εμφανίζονται οι υποψήφιοι αυτή την περίοδο.

Καλέ…Ποιος είναι αυτός; – Ανδρομάχη

Το «Καλέ… Ποιος είναι αυτός;» κυκλοφόρησε επίσημα στις 2 Ιουνίου 2025 από την Panik Records και αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς σταθμούς της Ανδρομάχης, σημειώνοντας σαρωτική επιτυχία. Το single μετατράπηκε στο απόλυτο viral trend του TikTok πριν ακόμα κυκλοφορήσει, ξεπερνώντας γρήγορα τα 10.000 video creations. Αυτή η τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταφράστηκε γρήγορα σε εκατομμύρια ψηφιακά streams, με το επίσημο music video στο YouTube να μετρά ήδη πάνω από 17 εκατομμύρια προβολές και το κομμάτι να κατακτά τις κορυφαίες θέσεις στα charts, εδραιώνοντάς το ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα modern λαϊκά hits.

Πιο πρόσφατα, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συνεχίζει το προσωπικό της σερί των super viral επιτυχιών με το νέο της τραγούδι «Σούσουρο», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records σε δική της μουσική και στίχους. Το κομμάτι, που συνδυάζει τον αέρα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με μια σύγχρονη παραγωγή, συνοδεύεται από ένα νοσταλγικό music video σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη, ενώ ήδη μετρά χιλιάδες video creations στο TikTok. Παράλληλα με το νέο της δισκογραφικό βήμα, η Ανδρομάχη ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιό της με την Panik Records.

 

Κάτι ξέρεις – Ρία Ελληνίδου

Το «Κάτι ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου κυκλοφόρησε επίσημα στις 14 Νοεμβρίου 2025 από την Panik Records και εξελίχθηκε αμέσως σε ένα από τα πιο δυναμικά χορευτικά hits της χρονιάς. Το κομμάτι ξεχώρισε για την άκρως χαρακτηριστική χορογραφία του, η οποία έγινε αμέσως viral με χιλιάδες χρήστες να την αναπαράγουν σε TikTok και Instagram, οδηγώντας το single να ξεπεράσει γρήγορα τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube και τα 1,5 εκατομμύριο streams στο Spotify, ενώ κατέκτησε και τις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay.

Πιο πρόσφατα, στο ετήσιο ελληνικό IFPI Digital Singles Chart για το 2025 επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο νέο της single «Εξηγήστε μου», ένα μοντέρνο λαϊκό τραγούδι σε μουσική Λεμονή Σκοπελίτη και στίχους Ηλία Φιλίππου, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό music video σε σκηνοθεσία Menelaos V., εμπνευσμένο από την ιστορία των Μπόνι και Κλάιντ. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση των 10μηνων sold out εμφανίσεών της δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη στο «VogAthens» της Αθήνας, η Ρία Ελληνίδου ετοιμάζεται να μεταφέρει τη super επιτυχημένη συνεργασία τους στη Θεσσαλονίκη.

Χημεία – Κατερίνα

Το «Χημεία» της Κατερίνας κυκλοφόρησε επίσημα στις 14 Φεβρουαρίου 2025 από την Panik Records και αποτέλεσε ένα από τα πιο ανεβαστικά modern λαϊκά tracks της χρονιάς. Το κομμάτι, με τον άκρως εθιστικό του ρυθμό, έγινε γρήγορα viral στο TikTok με χιλιάδες video creations, ενώ κατάφερε να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια views στο YouTube και το 1 εκατομμύριο streams στο Spotify, κερδίζοντας παράλληλα μια σταθερή θέση στις ραδιοφωνικές συχνότητες.

Πιο πρόσφατα, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συνεχίζει το σερί των επιτυχιών της με το νέο ερωτικό τραγούδι «Τα Παράπονά Μου», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, σε μουσική Γρηγόρη Βαξαβανέλη και στίχους Απόστολου Μπούρα. Το γεμάτο συναίσθημα κομμάτι έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κοινού, κατακλύζοντας το TikTok με αποθεωτικά σχόλια για την αυθεντική ερμηνεία της, ενώ αναμένεται να οπτικοποιηθεί με ένα ανατρεπτικό music video στο οποίο η Κατερίνα τολμά μια εντυπωσιακή αλλαγή που θα συζητηθεί.

Λογαριασμός – Κατερίνα Λιόλιου

Το «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου κυκλοφόρησε επίσημα τον Μάρτιο του 2025 από την Panik Platinum και αναδείχθηκε αμέσως σε ένα από τα μεγαλύτερα modern λαϊκά hits της χρονιάς. Το ανατρεπτικό single, με τη χαρακτηριστική ατάκα «κάνε τον λογαριασμό», έγινε το απόλυτο viral trend στο TikTok ξεπερνώντας τα 15.000 video creations, ενώ σάρωσε και στις ψηφιακές πλατφόρμες με περισσότερα από 6 εκατομμύρια views στο YouTube και πάνω από 3 εκατομμύρια streams στο Spotify, κατακτώντας παράλληλα την κορυφή του επίσημου ραδιοφωνικού airplay.

Πιο πρόσφατα, η «ροκ ντίβα» του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ετοιμάζεται να ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour», μεταφέροντας την εκρηκτική της ενέργεια σε μια σειρά μεγάλων καλοκαιρινών συναυλιών, μετά τις διαδοχικές sold out εμφανίσεις της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η Κατερίνα Λιόλιου μπαίνει δυναμικά στη νέα δισκογραφική περίοδο, καθώς μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Δουλεύοντας πάνω σε φρέσκο μουσικό υλικό, η αγαπημένη ερμηνεύτρια προετοιμάζει το επόμενο προσωπικό της άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τους προσεχείς μήνες και έχει ήδη εξάψει την περιέργεια των θαυμαστών της.

Όνειρο θα ‘ναι ξανά (Κούνια) – Θοδωρής Φέρρης

Ο Θοδωρής Φέρρης μπαίνει στη μάχη και διαγωνίζεται φέτος με το «Όνειρο θα ‘ναι ξανά (Κούνια)», με το video clip κάνει ήδη θραύση με 2,9 εκατομμύρια προβολές. 

Το νέο του album «Όσο θα γυρίζει η γη» από την Panik Platinum ήρθε για να ταράξει τα νερά! Με 11 κομμάτια που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, ο δίσκος έχει ήδη δώσει viral hits, όπως το «Είπες» που έγινε χρυσό σε χρόνο dt, αλλά και το νέο focus track «Αφού σε ξεπέρασα» που παίζει παντού. Μαζί με τα ήδη αγαπημένα και πλατινένια «Κατάματα» και «24 Ώρες», ο Θοδωρής αποδεικνύει πως ό,τι αγγίζει γίνεται επιτυχία!

Η τρέλα για τον Θοδωρή Φέρρη δεν έχει σταματημό και το διπλό sold-out στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας είναι η καλύτερη απόδειξη. Τα εισιτήρια για την πρώτη βραδιά έγιναν καπνός σε λιγότερο από 10 μέρες, οπότε η νέα ημερομηνία για τις 25 Ιουνίου είναι το απόλυτο must-see. Το καλοκαίρι του ανήκει δικαιωματικά και με το tour του ετοιμάζεται να φέρει τον ερωτικό και αυθεντικό του ήχο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Πώς να κρατήσεις τα φρούτα σου φρέσκα σαν την πρώτη μέρα – 7 hacks που θα σε σώσουν

Ο Drake έγραψε ιστορία στα Spotify charts με πλήρη κατάληψη σε albums και songs debu

Dara: Η νικήτρια της Eurovision έρχεται στην Ελλάδα για ένα εκρηκτικό act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

