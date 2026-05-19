Μουσικά Νέα 20.05.2026

Wang Tour: Όλο το πρόγραμμα της περιοδείας από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα

Όλες οι στάσεις της μεγάλης καλοκαιρινής περιοδείας, από την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη μέχρι το μεγάλο φινάλε στην Αθήνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ελληνική ραπ σκηνή ετοιμάζεται για έναν από τους πιο «καυτούς» συναυλιακούς κύκλους των τελευταίων ετών. Ο Wang, ο καλλιτέχνης που έχει συνδέσει το όνομά του με την απόλυτη επιμονή και την ωμή ενέργεια, βγαίνει ξανά στον δρόμο για να παρουσιάσει ζωντανά το ολοκαίνουριο άλμπουμ του με τίτλο TENACITY. Το album κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου, έχοντας ήδη προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στους fans που μιλούν για μια δουλειά που «θα αλλάξει τα δεδομένα». Το έδαφος είχε προετοιμαστεί κατάλληλα με ένα άκρως εντυπωσιακό promo video στα social media, το οποίο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες χάρη στο σκοτεινό, κινηματογραφικό του vibe, αλλά και την αναπάντεχη, cult εμφάνιση του Χρήστου Φερεντίνου που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Το μεγάλο kick-off της περιοδείας δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού εκτός από το «σπίτι» του. Στις 20 Ιουνίου, η Θεσσαλονίκη θα πάρει φωτιά, υποδεχόμενη τον Wang σε ένα live-γιορτή που αναμένεται να δώσει το σύνθημα για όσα θα ακολουθήσουν. Με τα ολοκαίνουρια κομμάτια του TENACITY να ηχούν για πρώτη φορά ζωντανά, η ενέργεια της συμπρωτεύουσας θα αποτελέσει το τέλειο καύσιμο για ένα non-stop μουσικό ταξίδι, έτοιμο να παρασύρει κάθε hip-hop fan στην επικράτεια.

Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα, η περιοδεία πατάει γκάζι και απλώνεται σε κάθε γωνιά του χάρτη, μεταφέροντας τον ατόφιο παλμό του δίσκου σε μια σειρά από μεγάλες στάσεις. Ο Wang είναι έτοιμος να ισοπεδώσει κάθε stage, κάνοντας διαδοχικά περάσματα από την Κρήτη, την Κύπρο, τη Λάρισα, τη Χαλκίδα, την Κομοτηνή, τα Ιωάννινα και τη Ρόδο. Κάθε πόλη θα αποτελέσει έναν ξεχωριστό σταθμό γεμάτο ένταση, mosh pits και στίχους που θα τραγουδηθούν με μια φωνή από ένα κοινό που ανυπομονούσε για αυτή την επιστροφή.

Ο μεγάλος επίλογος αυτής της σαρωτικής διαδρομής θα γραφτεί το φθινόπωρο στην πρωτεύουσα. Στις 3 Οκτωβρίου, η Αθήνα θα υποδεχθεί τον Wang για το απόλυτο closing party της περιοδείας. Εκεί, με την αδρεναλίνη στα ύψη και την εμπειρία των προηγούμενων μηνών στις αποσκευές του, ο καλλιτέχνης θα κλείσει τον κύκλο των παρουσιάσεων με τον πιο θορυβώδη τρόπο. Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας, προετοιμάστε τις φωνές σας και ετοιμαστείτε να γίνετε μέρος της πιο δυναμικής ραπ εμπειρίας της χρονιάς!

