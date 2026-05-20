Mad Events 20.05.2026

SOLD OUT πριν ανακοινωθεί το full line up! Τα τα εισιτήρια για τα MAD VMA 2026 «εξαφανίζονται» μέρα με την μέρα

Η Ζώνη Α είναι SOLD OUT πριν καν ανακοινωθεί όλο το line up. Δες εδώ ποιοί stars έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής πως θα ανεβαίνουν στη σκηνή της πιο hot μουσικής βραδιάς του καλοκαιριού
Ο πυρετός των φετινών Mad Video Music Awards 2026 έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο και, honestly, δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Παρότι το full line up δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, το κοινό έχει αρχίσει ήδη να «σαρώνει» τα εισιτήρια, με τη Ζώνη Α να είναι officially SOLD OUT εβδομάδες πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Και κάπου εδώ έρχεται η ανακοίνωση που απογειώνει το hype ακόμα περισσότερο: η εκρηκτική Dara, η μεγάλη νικήτρια της Eurovision Song Contest 2026, ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα και θα εμφανιστεί LIVE στη σκηνή των φετινών βραβείων! Η pop star που έκανε ολόκληρη την Ευρώπη να χορεύει στους ρυθμούς του viral «Bangaranga» θα βρεθεί στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για ένα act που ήδη συζητιέται έντονα στα social media και αναμένεται να γίνει το απόλυτο talk-of-the-summer.

Δεν είναι μόνο η Dara: Το line up μεγαλώνει καθημερινά

Και αν νόμιζες ότι η Dara ήταν η μόνη έκπληξη… κάνεις λάθος. Στη σκηνή των φετινών Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα εμφανιστούν επίσης οι: Manos, Ακύλας, Μαρίνα Σπανού και Αντώνης Ρέμος, ενώ το line up ανανεώνεται και ανακοινώνεται καθημερινά με νέα ονόματα που αναμένεται να προκαλέσουν πανικό στους fans.

Οι πληροφορίες μάλιστα λένε πως η φετινή διοργάνωση θα έχει περισσότερα live acts, iconic collaborations και special surprises από ποτέ, με μεγάλα ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής να ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή της πιο glamorous μουσικής βραδιάς της χρονιάς.

Τα εισιτήρια φεύγουν FAST

Αν δεν έχεις κλείσει ακόμα θέση, μάλλον ήρθε η στιγμή. Με τη Ζώνη Α ήδη SOLD OUT και τη ζήτηση να ανεβαίνει επικίνδυνα κάθε μέρα, όλα δείχνουν ότι τα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα events των τελευταίων χρόνων.

Πάρε μέρος στα Dance Audition των Mad VMA 2026 με τον Mano

Αν θέλεις να δεις LIVE τη Dara, να τραγουδήσεις το «Bangaranga» μαζί με χιλιάδες fans, να απολαύσεις στη σκηνή τον Αντώνη Ρέμο, τη Μαρίνα Σπανού και όλους τους υπόλοιπους artists που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, τότε υπάρχει μόνο μία επιλογή: να προλάβεις εισιτήριο πριν γίνει το επόμενο sold out.

Μείνε συντονισμέν@ γιατί οι ανακοινώσεις συνεχίζονται καθημερινά και, πίστεψέ μας, τα μεγαλύτερα ονόματα δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα…

