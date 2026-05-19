MAD VMA: 4 ανατρεπτικές συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη που θυμόμαστε σαν να έγιναν χθες

Οι συνεργασίες που μετέτρεψαν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε απόλυτο πρωταγωνιστή των Mad VMA βραδιών
Πόπη Βασιλείου

Τα Mad Video Music Awards ήταν πάντα κάτι παραπάνω από μία μουσική διοργάνωση. Ήταν βραδιές που τις ζούσαμε έντονα, με τη σκηνή να γίνεται εκρηκτική, το κοινό να φωνάζει και τις συνεργασίες να γράφουν ιστορία. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από εμφανίσεις που ακόμα θυμόμαστε σαν να τις βλέπουμε ξανά μπροστά μας.

1. Γιώργος Μαζωνάκης & Stan: Η εκρηκτική αρχή που «άναψε» τη σκηνή των Mad VMA (2014)

Το 2014, στη συνεργασία του με τον Stan στο «Μου Λείπεις / Έχω Περάσει Και Χειρότερα», η σκηνή πήρε «φωτιά». Ήταν από εκείνες τις στιγμές που δεν μένεις απλός θεατής. Το κοινό σηκώθηκε, τραγούδησε, ένιωσε κάθε στίχο και η ενέργεια της βραδιάς πέρασε από τη σκηνή κατευθείαν στην αρένα. Ένα act που έγινε καλοκαιρινό soundtrack και το ζήσαμε σαν μια μεγάλη κοινή φωνή.

2. Γιώργος Μαζωνάκης & Snik: Όταν το «Gucci Φόρεμα» έγινε το πιο συζητημένο moment της χρονιάς (2018)

Το 2018, με τον Snik στο «Το Gucci Φόρεμα», η ατμόσφαιρα άλλαξε τελείως. Ήταν μια εμφάνιση έντονη, τολμηρή, με ρυθμό που δεν σε άφηνε να πάρεις ανάσα. Θυμόμαστε το κοινό να αντιδρά σε κάθε beat και τη σκηνή να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα που ζήσαμε εκείνη τη χρονιά στα Mad VMA.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2022.

3. Γιώργος Μαζωνάκης & Πίτσα Παπαδοπούλου: Η συγκινητική στιγμή που έδωσε άλλη ψυχή στη βραδιά (2018)

Την ίδια χρονιά, η συνεργασία με την Πίτσα Παπαδοπούλου στο medley «Μη Μου Λες Να Ζω Με Αναμνήσεις / Έλα Να Δεις» άλλαξε τελείως το κλίμα. Εκεί χαμηλώσαμε ρυθμό, η σκηνή γέμισε συναίσθημα και για λίγα λεπτά η ένταση έδωσε τη θέση της σε κάτι πιο βαθύ και συγκινητικό. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που δεν φωνάζεις, απλώς ακούς.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραλαμβάνει τιμητικό βραβείο συνοδευόμενος από τη δασκάλα του στα Mad VMA '18.

4. Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Κακοσαίος, Αναστασία & Lil Koni: Το απόλυτο crossover που ένωσε γενιές στη σκηνή των Mad VMA (2022)

Το 2022, στο «Με Λένε Γιώργο», είδαμε κάτι διαφορετικό. Νέες φωνές, διαφορετικά στυλ και ο Γιώργος Μαζωνάκης να δένει όλα αυτά σε ένα ενιαίο performance. Μία απρόσμενη συνεργασία με Γιώργο Κακοσαίο, Αναστασία και Lil Koni ξεσήκωσε το γήπεδο. Ήταν μια στιγμή που ένωνε γενιές και ήχους, και το ζήσαμε σαν μια σύγχρονη γιορτή της ελληνικής μουσικής σκηνής μέσα στα Mad VMA.

Αυτές οι εμφανίσεις στα Mad VMA δεν ήταν απλά συνεργασίες. Ήταν στιγμές που τις ζήσαμε σαν εμπειρία. Ήμασταν εκεί, τις ακούσαμε, τις τραγουδήσαμε, τις θυμόμαστε ακόμα σαν μικρά καλοκαιρινά flashbacks που δεν ξεθωριάζουν ποτέ.

O Bad Bunny «μεταμορφώνεται» σε καρέκλα και γίνεται έκθεμα σε μουσείο

Πρόβα νυφικού για την Dua Lipa; Φόρεσε το εμβληματικό Versace νυφικό της Kate Moss από το 1995

Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists
