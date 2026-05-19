Fashion 19.05.2026

Πρόβα νυφικού για την Dua Lipa; Φόρεσε το εμβληματικό Versace νυφικό της Kate Moss από το 1995

Μετά τον αρραβώνα της με τον Callum Turner, η pop star κάνει focus σε bridal outfits και επαναφέρει στο προσκήνιο ένα Space-Age κομμάτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Με μια πρώτη ματιά, το αστραφτερό μίνι φόρεμα της Dua Lipa ίσως να μην θυμίζει σε τίποτα ένα κλασικό νυφικό. Μπορεί η τραγουδίστρια να βρίσκεται σε τροχιά γαμήλιων προετοιμασιών μετά τον πρόσφατο αρραβώνα της με τον Callum Turner, όμως το συγκεκριμένο ρούχο εκπέμπει περισσότερο «go-go girl» ενέργεια παρά το στυλ μιας παραδοσιακής νύφης. Κι όμως, αυτό το πολυτελές μίνι παρουσιάστηκε αρχικά ως νυφικό look, όταν η Kate Moss το περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα το 1995.

Στο τελευταίο της photo dump στο Instagram, η Lipa πόζαρε φορώντας ένα ασημένιο μίνι φόρεμα γεμάτο κρύσταλλα από τη Fall 1995 Haute Couture συλλογή του οίκου Versace. Αυτό το σπάνιο κομμάτι από το αρχείο του οίκου ξεχωρίζει για τη zip-up σιλουέτα του και τις Space-Age λεπτομέρειες με γωνιακά φερμουάρ στο μπούστο. Φυσικά, το look ολοκληρώθηκε με τις ασορτί, καλυμμένες με κρυστάλλους μπότες, οι οποίες διέθεταν επίσης φερμουάρ που κρέμονταν στο μπροστινό μέρος.

Από τον Gianni Versace στο σήμερα

Σχεδιασμένο αρχικά από τον αείμνηστο Gianni Versace, το φόρεμα της Lipa αποτελεί ένα διαχρονικό viral design. Αν και η Dua Lipa επέλεξε να μην φορέσει το λευκό πέπλο με το οποίο η Kate Moss είχε κλείσει τότε το show του Versace, απογείωσε τη λάμψη του αρχειακού κομματιού με διαμαντένια δαχτυλίδια και βραχιόλια από τον οίκο Bulgari.

Εκτός από το στυλιστικό ενδιαφέρον, η ανάρτηση άναψε «φωτιές» και στους θαυμαστές της για έναν ακόμη λόγο. Στη λεζάντα της, η Lipa έγραψε «got a light?»(έχεις αναπτήρα;), ενώ στις φωτογραφίες διακρίνεται ένας μαύρος αναπτήρας με τη λέξη «Dreamgirl». Πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν ότι αυτό ίσως είναι ένα «teaser» για ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που ετοιμάζει.

Η σφραγίδα της Donatella Versace και η αγάπη για το Vintage

Αυτό το look ήρθε να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά τη στενή σχέση και την αφοσίωση της Dua Lipa στον οίκο Versace. Με τα χρόνια, η star έχει φορέσει αμέτρητα looks του οίκου, από το Met Gala μέχρι τα βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού bondage φορέματος του Gianni από το 1992.

Η τελευταία της εμφάνιση έλαβε, φυσικά, την έγκριση της ίδιας της Donatella Versace, η οποία σχολίασε με ενθουσιασμό: «Dua μου! Σε αγαπώ. Πάντα λάμπεις μέσα σε Versace».

Από τότε που η Lipa και ο Turner ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, οι πιθανές νυφικές της επιλογές αποτελούν κορυφαίο θέμα συζήτησης στους fashion κύκλους. Η ίδια έχει ήδη αγκαλιάσει το bride-to-be status με μια σειρά από λευκά outfits, από πουά τούλι μέχρι ένα φτερωτό Schiaparelli look. Ως λάτρης των vintage σχεδίων (με μια συλλογή που περιλαμβάνει από Dior της εποχής John Galliano μέχρι Thierry Mugler δέρματα), δεν θα μας εξέπληττε καθόλου αν για τη μεγάλη της μέρα επιλέξει ένα αρχειακό κομμάτι υψηλής ραπτικής ως το δικό της… «something old».

