«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Δημήτρης μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του

Αν αναρωτιέστε πώς θα ήταν η ζωή μας αν κάποια στιγμή «έπεφτε» το Internet και οι οθόνες έκλειναν οριστικά, το αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» (21:00, Alpha) έρχεται να μας δώσει την πιο δημιουργική και ανατρεπτική απάντηση. Ξεχάστε τα tablets, τα social media και την ψηφιακή αποχαύνωση, απόψε, οι ήρωές μας επιστρέφουν στα βασικά, ανακαλύπτοντας ότι η αληθινή διασκέδαση κρύβεται στη φαντασία και σε μια… σκονισμένη εγκυκλοπαίδεια.

Στο επεισόδιο με τίτλο «Σούπερ Λαχανικά Ενωθείτε!», οι 3 μπαμπάδες καλούνται να κερδίσουν μια «ύστατη μάχη» απέναντι στα παιδιά τους, σε μια προσπάθεια να τους θυμίσουν τι σημαίνει πραγματική ανθρώπινη επαφή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Δημήτρης, ο οποίος καλείται να παλέψει με τα «θηρία» της επαγγελματικής του φιλοδοξίας. Πρέπει να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε στον γιο του και να μην αγγίξει το κινητό του, ακόμη κι αν από αυτό κρίνεται η πολυπόθητη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή στο Λονδίνο, το όνειρο μιας ολόκληρης καριέρας. Θα αντέξει τον πειρασμό ή η καριέρα θα κερδίσει την πατρότητα;

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις τρέχουν και για τις γυναίκες της ιστορίας. Η Ελένη, σε μια κίνηση που δείχνει την ανάγκη της να φτιάξει τη δική της οικογένεια, πλησιάζει την Τζένη για να αναζητήσει λύσεις στο θέμα της υιοθεσίας του Βίκτωρα. Η Τζένη, από την πλευρά της, βιώνει ένα έντονο άγχος για τη γνωριμία της με τον Στέλιο, αλλά και για την αποδοχή που θα έχει από τον γιο του Ηρακλή, μια δοκιμασία που δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

Σαν να μην έφταναν αυτά, η Βιργινία κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια να πλησιάσει τη Ζωή, με το αποτέλεσμα να είναι μάλλον απρόσμενο. Στο «στρατόπεδο» του Ηρακλή, τα πράγματα περιπλέκονται επικίνδυνα: ο αστυνομικός που ευθύνεται για το αλκοτέστ-παγίδα επιμένει να επισκεφθεί τη Μαίρη στο νοσοκομείο. Η κίνησή του αυτή γίνεται η «κόκκινη γραμμή» για τον Ευριπίδη, ο οποίος βλέπει τον κίνδυνο η σκευωρία τους να αποκαλυφθεί ανά πάσα στιγμή.

Με τις εντάσεις να κορυφώνονται και τις οικογενειακές ισορροπίες να κρέμονται από μια κλωστή, το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται να μας θυμίσει πως, όσες προκλήσεις κι αν φέρει η καθημερινότητα, το μόνο που τελικά μετράει είναι η ουσιαστική σύνδεση με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ραντεβού στους δέκτες μας, στις 21:00 στον Alpha!