TV & Media 20.05.2026

Οριστικό τέλος για το Survivor – Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την ολοκλήρωση του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου
Ειρήνη Στόφυλα

Η είδηση του οριστικού τέλους του Survivor προκάλεσε σοκ στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς η απόφαση ήρθε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρο Φλώρου. Το περιστατικό συγκλόνισε τόσο τους τηλεθεατές όσο και τους συντελεστές της παραγωγής, αφού ο γνωστός παίκτης υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι. Η κατάσταση κρίθηκε από την αρχή ιδιαίτερα κρίσιμη, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι της παραγωγής να επανεξετάσουν συνολικά τις συνθήκες του παιχνιδιού.

Ο Σηφάκης του Survivor στέκεται δίπλα σε ένα τελετουργικό αντικείμενο, φορώντας καπέλο και κοντομάνικη μπλούζα.

ΣΚΑΪ: Προσωρινή διακοπή του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα παίκτη – H επίσημη ανακοίνωση της Αcun Medya

Το κανάλι ΣΚΑΪ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι το Survivor ολοκληρώνεται οριστικά:

«Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.

Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.

Απόψε στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης όποτε αυτό χρειαστεί.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου».

Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%

CUT: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης και Ευαγγελάτος στο νέο label της Panik

Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για το «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ
Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για το «Το 'χουμε» στον ΣΚΑΪ

