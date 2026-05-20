Μείωσε την επιδότηση της Οδύσσειας το ΕΚΚΟΜΕΔ κατά 5,11%

Σε τροποποίηση της απόφασης του επενδυτικού σχεδίου για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» / «THE ODYSSEY» (η οποία παλαιότερα έφερε τον τίτλο «CHARLIE’S TALE»), προχώρησε και επίσημα το ΕΚΚΟΜΕΔ, μειώνοντας το ποσό της ενίσχυσης κατά 5,11%.
Το ακριβές ποσό της μείωσης ανέρχεται σε 353.667,33 ευρώ, γεγονός που διαμορφώνει το τελικό ποσό της επιδότησης στα 6.567.373,96 ευρώ για τη σημαντική αυτή διεθνή κινηματογραφική παραγωγή.
