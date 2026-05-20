Μουσική 20.05.2026

CUT: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης και Ευαγγελάτος στο νέο label της Panik

Το νέο δισκογραφικό label της Panik Entertainment Group, CUT, με πρώτο καλλιτεχνικό σχήμα τους: Μποφίλιου, Καραμουρατίδη και Ευαγγελάτο
Ειρήνη Στόφυλα

Μια νέα σημαντική σελίδα ανοίγει στον χώρο της ελληνικής μουσικής με τη δημιουργία της CUT, του νέου δισκογραφικού label που κάνει την εμφάνισή του σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group. Το πρώτο μεγάλο καλλιτεχνικό σχήμα που εντάσσεται στο νέο αυτό εγχείρημα δεν είναι άλλο από τη δημιουργική τριάδα Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός project που δίνει έμφαση στην καλλιτεχνική ταυτότητα, την ποιότητα και την ελευθερία έκφρασης. Παράλληλα, η CUT φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ανοιχτός χώρος για δημιουργούς με ξεχωριστό ύφος και σύγχρονη αισθητική.

Το νέο label έρχεται με στόχο να ξεπεράσει τα στερεότυπα της μουσικής βιομηχανίας, δίνοντας χώρο τόσο σε καταξιωμένους όσο και σε ανερχόμενους καλλιτέχνες. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην απουσία περιορισμών και μουσικών «ταμπελών», με έμφαση στη δύναμη της ιδέας, του τραγουδιού και της αυθεντικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Από διαφορετικές μουσικές αφετηρίες, οι δημιουργοί που θα ενταχθούν στο label θα ενώνονται από κοινές αξίες όπως η συνέπεια, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για ουσιαστικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που μπορεί να επικοινωνήσει με ένα ευρύ κοινό.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, μιλώντας για το νέο αυτό ξεκίνημα, τόνισε πως αγαπά ιδιαίτερα τις νέες αρχές, καθώς προσφέρουν φρέσκια οπτική και ανοίγουν καινούργιους δημιουργικούς δρόμους. Όπως ανέφερε, η CUT της εμπνέει ασφάλεια, αφού πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν και μοιράζεται κοινή αισθητική και καλλιτεχνική κατεύθυνση. Για την ίδια, το νέο label αποτελεί ένα περιβάλλον δημιουργίας που συνδυάζει σταθερότητα και έμπνευση.

Αντίστοιχα, ο Θέμης Καραμουρατίδης σημείωσε πως η CUT δημιουργείται από ανθρώπους που γνωρίζει και εμπιστεύεται, κάτι που κάνει τη συνεργασία ακόμη πιο ουσιαστική. Όπως ανέφερε, η χημεία και η δημιουργική ενέργεια της ομάδας ταιριάζει απόλυτα με τη δική του καλλιτεχνική φάση, ενώ δεν έκρυψε πως πρόκειται για το label μέσα από το οποίο θα ήθελε να κυκλοφορήσει το επόμενο τραγούδι του.

Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος από την πλευρά του εξέφρασε τη χαρά του για αυτή τη νέα αρχή, κάνοντας λόγο για μια «ανανέωση δημιουργικής πίστης» με τους συνεργάτες του. Όπως είπε, το νέο αυτό ταξίδι συνύπαρξης με ανθρώπους που έχουν διάθεση για δουλειά και δημιουργία τον γεμίζει ενέργεια και αισιοδοξία, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα είναι έτοιμη για τα καλύτερα και για ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο.

Από την πλευρά της διοίκησης, ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, τόνισε πως η έναρξη της CUT με τη συγκεκριμένη δημιουργική ομάδα αποτελεί τιμή για τη μουσική «οικογένεια» της εταιρείας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τρεις καλλιτέχνες που έχουν διαμορφώσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από την αισθητική, τη συνέπεια και τη βαθιά σχέση τους με το κοινό. Η CUT, σύμφωνα με τον ίδιο, έρχεται να στηρίξει φωνές και έργα με ταυτότητα, διάρκεια και καλλιτεχνική αλήθεια, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία της Panik που μετρά ήδη 15 χρόνια παρουσίας.

Η αρχή της CUT θα γίνει με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου, σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του νέου label.

