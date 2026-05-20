Kate Moss – David Beckham: Πώς τα δύο μεγαλύτερα είδωλα της Βρετανίας έγιναν… τριαντάφυλλα

Το RHS Chelsea Flower Show δεν είναι μια απλή έκθεση κηπουρικής, αλλά το απόλυτο κοινωνικό γεγονός της βρετανικής ελίτ. Φέτος, ωστόσο, η διοργάνωση απέκτησε μια πρωτόγνωρη pop λάμψη, καταφέρνοντας να ενώσει κάτω από την ίδια ανθισμένη στέγη τη βασιλική οικογένεια με τα μεγαλύτερα είδωλα της σύγχρονης Βρετανίας. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν ήταν οι περίτεχνοι κήποι, αλλά δύο ολοκαίνουργιες, σπάνιες ποικιλίες τριαντάφυλλων που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να τιμήσουν την Kate Moss και τον David Beckham.

Η παρουσία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Camilla, μαζί με θρύλους όπως η Dame Judi Dench, έδωσε το απαραίτητο πρωτόκολλο στην εκδήλωση, αλλά η πραγματική είδηση κρυβόταν στην προσωπική ιστορία πίσω από τα δύο νέα λουλούδια.

Τόνια Σωτηροπούλου: «Οι top καλλιτέχνες της pop σκηνής είναι συνδεδεμένοι με τη θηλυκή τους πλευρά»

Kate Moss: Το «Zen» comeback ενός πρώην party icon

Αν έλεγε κανείς σε κάποιον τη δεκαετία του ’90 ότι η Kate Moss, η γυναίκα που καθόρισε το αντισυμβατικό, rock ‘n’ roll στιλ και τη νυχτερινή ζωή του Λονδίνου, θα φωτογραφιζόταν στα 52 της χρόνια κρατώντας ένα τριαντάφυλλο με το όνομά της, μάλλον θα γελούσε. Κι όμως, η εμφάνιση του supermodel στο Chelsea Flower Show σφράγισε και επίσημα τη νέα, πνευματική σελίδα της ζωής της.

Έχοντας αφήσει πίσω της τα σκάνδαλα και τα ξέφρενα πάρτι για χάρη του δικού της wellness brand (Cosmoss), η Moss κάνει πλέον μόνο επιλεκτικές εμφανίσεις κοντά στη φύση. Το τριαντάφυλλο «Kate Moss», μια δημιουργία του ιστορικού οίκου Peter Beales Roses που χρειάστηκε χρόνια για να αναπτυχθεί, καθρεφτίζει αυτή τη γαλήνη. Είναι ένα λουλούδι σε απαλούς τόνους του λεμονιού και του κρεμ, το οποίο σχεδιάστηκε για να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα μια φίνα κομψότητα. Η ίδια χαρακτήρισε την κληρονομιά αυτή «παράξενα όμορφη», μια ζωντανή ανάμνηση που θα ανθίζει για πάντα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

David Beckham: Ένα δώρο γενεθλίων με βασιλική σφραγίδα και άρωμα ποδοσφαίρου

Λίγο πιο πέρα, ο David Beckham μαγνήτισε τα βλέμματα, έχοντας στο πλευρό του τη 14χρονη κόρη του, Harper. Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, η Harper έκλεψε τις εντυπώσεις, με τον περήφανο πατέρα να τη χαρακτηρίζει στα social media ως το «μικρό του τριαντάφυλλο».

Η παρουσία τους είχε έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: την αποκάλυψη του «Sir David Beckham Rose» από τον κορυφαίο οίκο David Austin Roses. Πρόκειται για ένα ροζ-λευκό τριαντάφυλλο με κίτρινες πινελιές, το οποίο, σύμφωνα με τις φήμες, ήταν ιδέα της ίδιας της Harper ως ένα πρόωρο, ξεχωριστό δώρο για τα επερχόμενα 50ά γενέθλια του πατέρα της. Μάλιστα, μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του θα στηρίξει το φιλανθρωπικό έργο του The King’s Foundation.

Η πιο δυνατή στιγμή της ημέρας γράφτηκε στο installation «Curious Garden», έναν χώρο που σχεδιάστηκε με τη συμβολή του Beckham και περιλαμβάνει επτά υπερυψωμένα παρτέρια, μια ξεκάθαρη, ευφυή αναφορά στο εμβληματικό νούμερο «7» που φορούσε στα γήπεδα. Εκεί, ο Beckham, φορώντας ένα άψογο navy κοστούμι με το δικό του τριαντάφυλλο στο πέτο, ξενάγησε τον βασιλιά Κάρολο, με τον μονάρχη να σταματά για να μυρίσει το λουλούδι, επισφραγίζοντας μια στενή και πλέον… ανθισμένη φιλία.

«Πριν από οκτώ χρόνια σαν σήμερα…»: Η Meghan Markle γιορτάζει την 8η επέτειο γάμου με τον Πρίγκιπα Harry

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η 21χρονη Zahara εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επίθετό της