Τόνια Σωτηροπούλου: «Οι top καλλιτέχνες της pop σκηνής είναι συνδεδεμένοι με τη θηλυκή τους πλευρά»

Η Τόνια Σωτηροπούλου μιλά στο podcast «Pop Life» για τη σύγχρονη pop κουλτούρα και τη θηλυκή πλευρά των top καλλιτεχνών
Η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε, σε πρόσφατη συνέντευξή της, για την pop κουλτούρα και την απουσία της τοξικότητας, αναλύοντας ένα θέμα που αγγίζει τόσο την κοινωνία όσο και τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στον Ανδρέα Αλυσανδράτο, τον δικό μας Mad Music Insider ανέλυσε τον ρόλο των pop καλλιτεχνών στη διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων και παρουσίασε την προσωπική της οπτική για το πώς η μουσική σκηνή μπορεί να καλλιεργήσει θετικά μοντέλα συμπεριφοράς.

Μιλώντας στο podcast «Pop Life» για τη διεθνή pop σκηνή, η Σωτηροπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση ορισμένων κορυφαίων καλλιτεχνών. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Bad Bunny, ο Harry Styles και ο Justin Bieber αποτελούν εκπροσώπους μιας νέας εποχής, όπου ο ανδρισμός δεν ορίζεται από τοξικά στερεότυπα αλλά από μια βαθύτερη σύνδεση με τη θηλυκή πλευρά, την ευαλωτότητα και την προσωπική ελευθερία. «Οι top καλλιτέχνες της pop σκηνής δεν είναι καθόλου toxic masculine. Είναι συνδεδεμένοι με τη θηλυκή τους πλευρά», υπογραμμίζει. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η pop κουλτούρα μπορεί, όπως λέει,  να λειτουργήσει ως εργαλείο απενοχοποίησης και ανανέωσης των κοινωνικών αντιλήψεων.

Στη συνέχεια της συζήτησης, η Τόνια Σωτηροπούλου επεκτάθηκε και στην επιρροή που έχει η pop κουλτούρα στη συλλογική μας ψυχολογία. Τόνισε ότι επηρεαζόμαστε όλοι, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, από τα μηνύματα, τα visuals και τις συμπεριφορές των pop idols, καθώς αυτά διαμορφώνουν ένα είδος «κώδικα» για το πώς ορίζουμε την ταυτότητά μας. Ένα «ήπιο», μη τοξικό αφήγημα, όπως αυτό που υιοθετούν πολλοί σύγχρονοι καλλιτέχνες, μπορεί να λειτουργήσει ως θεραπευτικός αντίλογος σε ό,τι μας έχει επιβαρύνει πολιτισμικά επί δεκαετίες.

Η ηθοποιός μίλησε όμως και για κάτι βαθύτερο: τη δική της καθημερινή πάλη με την ανάγκη για «διαρκή παρουσία» στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως εξηγεί, υπάρχουν ημέρες που νιώθει την υποχρέωση να δημοσιεύσει κάτι στο Instagram, όχι επειδή υπάρχει συγκεκριμένη επαγγελματική ανάγκη, αλλά επειδή αισθάνεται πως «πρέπει» να παραμείνει ενεργή. Άλλοτε, ενώ βιώνει μια δύσκολη συναισθηματική κατάσταση, ανεβάζει κάτι όμορφο και φωτεινό, δημιουργώντας  μια εικόνα που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Στοχάζεται ότι όλοι ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» και στο «είναι», προσπαθώντας να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην προστασία της ιδιωτικότητάς μας και στην ανάγκη να είμαστε ειλικρινείς.

Η εξομολόγηση αυτή εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση για την ποπ κουλτούρα: όπως οι pop stars επιχειρούν να αποδομήσουν τοξικά πρότυπα, έτσι και οι απλοί άνθρωποι, μέσα από τα social media, προσπαθούν να βρουν την αλήθεια τους σε έναν ψηφιακό κόσμο που συχνά λειτουργεί με φίλτρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στο επεισόδιο, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην pop αισθητική και στην ψυχολογία των χρηστών παρουσιάζεται ως ένα συνεχές παιχνίδι ισορροπίας ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την ανάγκη για αποδοχή.

Η συνέντευξη στο «Pop Life» αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές τοποθετήσεις της Τόνιας Σωτηροπούλου, καθώς συνδέει δύο κόσμους που επηρεάζουν καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους: την pop κουλτούρα και τα social media. Με ειλικρίνεια και στοχασμό, αναδεικνύει ότι η υγιής καλλιτεχνική έκφραση και η προσωπική αυθεντικότητα μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίδοτο στην τοξικότητα, είτε αυτή προέρχεται από κοινωνικά στερεότυπα είτε από την πίεση της ψηφιακής έκθεσης. Το επεισόδιο, με την καθοδήγηση του Ανδρέα Αλυσανδράτου, μας υπενθυμίζει πως η ανάγκη για αλήθεια, ευαισθησία και ισορροπία αφορά πλέον όλους μας, σε κάθε πεδίο της ζωής.

